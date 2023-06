L'oroscopo di venerdì 30 giugno ci delucida sull'andamento generale di coloro che appartengono ai dodici segni dello zodiaco. Il Leone dovrebbe essere più ottimista, mentre la Vergine dovrebbe rituffarsi in qualche passione accantonata. Andiamo ora a scoprire le previsioni zodiacali della giornata relativamente ai dodici segni.

La giornata astrologica del 30 giugno per i primi sei segni

Ariete: sarete particolarmente scettici su qualcosa che potrebbe accadere durante la vostra giornata, andate avanti senza tentennamenti e vedrete tutto con maggiore chiarezza e tranquillità.

Toro: non cercate cose che al momento sembrerebbero essere irraggiungibili, viaggiate sempre con i piedi ben saldi a terra e provate invece a concretizzare le cose che sono alla vostra portata.

Gemelli: a volte sembrate voler mantenere un certo distacco da determinate persone che proprio non vi vanno a genio, in questa giornata cercate di essere socievoli con tutti e provate a scoprire cosa accade.

Cancro: metteteci tutta la determinazione di cui siete capaci e cercate di ottenere quel risultato che tanto vi sta a cuore. Niente è impossibile da raggiungere, serve solo abnegazione e spirito di sacrificio.

Leone: nella giornata di oggi qualcosa potrebbe accadere, siate pronti ad affrontarla e giratela a vostro favore.

Un po' di sano ottimismo non guasta mai, dopotutto essere pessimisti porta scarsi risultati.

Vergine: riscoprite la passione per qualcosa a cui non pensavate da tempo, in questo caso la giornata potrebbe trascorrere in maniera allegra e spensierata. L'importante è che non vi rinchiudiate troppo in voi stessi.

Le previsioni zodiacali del 30 giugno: la seconda sestina

Bilancia: siate più elastici e maggiormente aperti alle idee altrui, se rimanete ancorati solamente ai vostri pensieri rischierete di avere una visione distorta della realtà. Se avete bisogno fatevi supportare senza problemi.

Scorpione: non sempre riuscirete a farvi capire, a volte vi sembrerà di venire da un'altra galassia.

Anche se sarete incompresi andate avanti per la vostra strada perché non è detto che sia quella sbagliata.

Sagittario: in questa giornata potreste cambiare idea tantissime volte, agli occhi delle persone a voi più vicine apparirete abbastanza lunatici e incostanti. Diciamo pure che non dovrebbe essere la vostra giornata migliore.

Capricorno: tenete in considerazione alcune persone rispetto a ciò che pensano di voi, ma poi agite secondo il vostro istinto e la vostra ragione. Non sempre seguire gli altri è un buon esempio.

Acquario: non buttatevi a capofitto sulle situazioni e cercate di vagliare attentamente tutte le sfaccettature necessarie. Un rifiuto potrebbe anche essere decisivo per poi assistere ad una svolta importante.

Pesci: al momento giusto tirerete fuori gli artigli e vi farete valere, ora cercate solo di essere equilibrati e di non arrivare ad un punto di rottura. Non servirebbe a niente e non porterebbe a nulla di buono.