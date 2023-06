L'oroscopo del 6 giugno è pronto a indicare le previsioni giornaliere sui 12 segni zodiacali. I nati sotto il segno del Cancro potrebbero aver bisogno di dolcezza, mentre quelli della Vergine potrebbero fare scelte impopolari.

Di seguito approfondiamo le previsioni giornaliere relativamente ai vari segni.

Previsioni zodiacali del 6 giugno: i primi sei segni

Ariete – State aspettando pazientemente un nuovo incontro che possa riaccendere in voi quella passione tanto attesa, oggi qualcosa potrebbe muoversi. Cercate di mettere in secondo piano le esigenze altrui e concentratevi maggiormente sulle vostre.

Toro – Sarete entusiasti delle attività che riuscirete a portare a termine nel corso della giornata, a patto che rispettiate i vostri limiti e non andate oltre. Se vi dovesse occorrere un aiuto non esitate a chiederlo, vi avvantaggerà in alcune situazioni non semplici.

Gemelli – Potreste trascorrere una giornata particolarmente tranquilla per quel che riguarda la vostra serenità personale. Molti di voi avranno però un'estrema necessità di avventura e di esplorare situazioni nuove e avvincenti. Non prendete decisioni affrettate, riflettete molto attentamente prima di parlare.

Cancro – In amore avrete bisogno di tanta dolcezza, almeno è quello che proverete a chiedere al vostro partner. Cercate di ricaricare le energie con una bella passeggiata che possa rigenerarvi, anche se non ne avrete eccessiva voglia provate a prenderlo come un impegno da non disattendere.

Leone – Una grande passione sarà protagonista della vostra giornata, la riverserete tutta sulla persona amata che sarà particolarmente entusiasta di questa vostra peculiarità. Attenzione però a non risultare troppo ingenui ed accomodanti su alcune situazioni importanti.

Vergine – Il vostro fascino vi porterà a dover fare delle scelte non semplici e che al momento potrebbero sembrare impopolari a molti occhi.

Abbiate fiducia in voi stessi e vedrete che presto le soddisfazioni personali non mancheranno.

Predizioni astrologiche del 6 giugno: i restanti segni

Bilancia – La giornata che trascorrerete potrebbe essere particolarmente gioiosa e piena di iniziative interessanti, risulterete essere anche particolarmente sensuali e desiderosi di esplorare una nuova intimità con il vostro partner.

Cogliete l'attimo e vivetelo al massimo.

Scorpione – Avrete voglia di incidere nelle varie situazioni che vi vedranno coinvolti, dite pure la vostra ma senza esagerare ed evitando di inimicarvi le persone a voi vicine. Cercate di fare dello sport, vi farà bene e vi donerà una maggiore tranquillità interiore.

Sagittario – La giornata potrebbe essere quella giusta per una riappacificazione o quantomeno per chiarire alcune situazioni che si stavano trascinando ormai da parecchio tempo. Potreste dover affrontare alcune decisioni non semplici, metteteci sempre la faccia e scegliete la soluzione che ritenete più idonea.

Capricorno – La vostra dolce metà potrebbe reclamare un maggiore coinvolgimento emotivo e chiedervi un supporto all'altezza delle sue aspettative, non siate pigri e dimostratele tutto il vostro amore.

Non abbiate timore e non nascondetevi troppo, soprattutto quando c'è bisogno del vostro aiuto .

Acquario – Cercate di non rimanere ancorati sulle vostre idee, ascoltate anche il parere degli, soprattutto delle persone meritevoli della vostra fiducia. Da un punto di vista economico potreste togliervi delle belle soddisfazioni, non approfittatene troppo però e soprattutto non sperperate.

Pesci – Qualche problema potrebbe pervadere la vostra mente, riflettete attentamente e cercate di trovare una soluzione che vi porti di nuovo equilibrio e serenità. Accantonate qualche impegno personale e lavorativo e concedetevi un po' di sano relax.