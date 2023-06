L'oroscopo della giornata di venerdì 23 giugno prevede un futuro più luminoso per i nativi Ariete, forti di stelle come Mercurio, mentre Gemelli riuscirà a trovare nuovi stimoli professionali. Scorpione potrà contare sulla presenza benefica della Luna, mentre Bilancia mostrerà una personalità più espansiva e solare. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 23 giugno.

Previsioni oroscopo venerdì 23 giugno 2023 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso il fine settimana con un atteggiamento abbastanza simpatico nei confronti del partner.

La Luna però sta per arrivare in una posizione scomoda per voi, dunque attenzione a cosa potreste dire o fare nei confronti delle persone che amate. Molto bene invece il lavoro. Si mostrerà a voi un futuro più luminoso grazie a stelle come Mercurio, utili per fare importanti progressi. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale migliore secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. La Luna in trigono dal segno della Vergine porterà maggior stabilità nel vostro rapporto, e vi permetterà di mostrare maturità nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro, anche se state andando abbastanza bene, meglio non correre troppi rischi al momento. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in calo a partire da questa giornata di venerdì.

La Luna in quadratura potrebbe portare qualche piccola discussione con il partner e mettervi in difficoltà. Fortunatamente Venere sarà favorevole, ma in ogni caso, meglio non avere grandi aspettative. Per quanto riguarda il lavoro le vostre idee potrebbero essere finalmente accolte e potrete investire su progetti che vi stanno più a cuore.

Voto - 7️⃣

Cancro: ottima giornata per quanto riguarda le questioni di cuore. Secondo l'oroscopo, potrete godere della posizione favorevole della Luna, che vi permetterà di vivere il vostro rapporto con maturità e romanticismo. In ambito lavorativo sarà una giornata nel complesso leggera, dove avrete le idee chiare su come portare a termine le vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Leone: la Luna lascerà il vostro cielo a partire da questa giornata, ciò nonostante avrete comunque ottime possibilità di fare audaci conquiste. Anche nel lavoro sarete abbastanza precisi e organizzati da saper mettere in fila discreti successi, merito della posizione favorevole di Mercurio. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna in congiunzione porterà interessanti benefici dal punto di vista sentimentale in questa giornata di mercoledì. Single oppure no, potreste riuscire a convincere la vostra fiamma a trascorrere piacevoli momenti insieme, che forse non dimenticherete. In ambito lavorativo vi serviranno idee più efficaci per i vostri progetti affinché questi possano funzionare. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

Vi sentirete in piena sintonia con la persona che amate grazie a Venere in sestile, mostrando espansività e solarità. Sul fronte professionale non avrete dubbi su come dovranno andare avanti i vostri progetti grazie a Mercurio in trigono dal segno amico dei Gemelli. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale in lieve miglioramento secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. La Luna si troverà in sestile dal segno della Vergine, e metterà in mostra il vostro lato più ragionevole e maturo. Nel lavoro inizierete a pianificare nuove idee e progetti utili per il vostro futuro e la vostra carriera professionale, ma sappiate che non sarà qualcosa che potrete risolvere nell'immediato. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in quadratura vi metterà in difficoltà in questa giornata di venerdì.

Secondo l'oroscopo, non sempre sarete così disposti nei confronti del partner, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito professionale non sempre riuscirete a cavarvela a causa si Mercurio opposto. Alcune idee infatti potrebbero non essere così brillanti. Voto - 6️⃣

Capricorno: con la Luna in Vergine potrete puntare in alto sul fronte sentimentale in questa giornata di venerdì. Single oppure no, potrete avere interessanti occasioni per godere di momenti davvero appaganti. Per quanto riguarda il lavoro alcune idee potrebbero rivelarsi davvero efficaci, altre potrebbero richiedere del tempo in più. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedranno la Luna allontanarsi dal segno del Leone.

Sarete un po’ più morbidi nei confronti della persona che amate, ma avrete ancora molto da fare per risolvere alcune questioni di cuore. Sul fronte professionale sarete particolarmente produttivi, con qualche idea interessante da sviluppare. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo in calo sul fronte sentimentale per via della Luna in opposizione. Non sempre sarete in perfetta sintonia con la persona che amate. Attenzione dunque al vostro atteggiamento. In ambito lavorativo Giove sarà dalla vostra parte, ma attenzione a Mercurio in quadratura, che potrebbe causare qualche imprevisto. Voto - 6️⃣