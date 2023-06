Venerdì 23 giugno troviamo sul piano astrologico la Luna transitare nell'orbita della Vergine, mentre Marte assieme a Venere resteranno stabili sui gradi del Leone. Plutone, intanto, protrarrà il moto in Capricorno, così come Nettuno insieme a Saturno rimarranno nel segno dei Pesci. Il Nodo Nord, Urano e Giove, invece, continueranno la sosta in Toro come il Sole permarrà nel domicilio del Cancro. Mercurio, in ultimo, proseguirà il transito in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Scorpione, meno roseo per Sagittario e Pesci.

Sul podio

1° posto Cancro: ottimisti. Secondo l'oroscopo di venerdì 23 giugno, i nati Cancro parranno accantonare il muso lungo dell'ultimo periodo per protrarsi a questo giorno estivo con un bagaglio di speranza maggiore, grazie al quale risulteranno decisamente più ottimisti.

2° posto Scorpione: affascinanti. Il carnet astrale, durante le ventiquattro ore in questione, potrebbe donare ai nati Scorpione un fascino e un carisma non indifferenti, qualità che torneranno utili soprattutto ai single del segno che calamiteranno l'attenzione altrui con disarmante naturalezza.

3° posto Ariete: spontanei. Per corredo astrologico i nati Ariete tendono a mettere in campo istinto e spontaneità, ma questo venerdì tali doti sembreranno più spiccate che mai, col segno di Fuoco che seguendo le proprie percezioni diverrà quasi infallibile.

I mezzani

4° posto Vergine: tenere il punto. L'opposizione Luna-Saturno da un lato e il felice binomio Giove-Urano nel loro Elemento dall'altro indurranno, c'è da scommetterci, i nati Vergine a non cedere il fianco ad alcuna provocazione e a tenere il punto quando le conversazioni si faranno accese.

5° posto Toro: perdono in vista.

Una persona, probabilmente conosciuta da poco tempo, con la quale i nati Toro hanno recentemente avuto un attrito potrebbe perdonare il segno di Terra d'improvviso e tale svolta relazionale avrà buone possibilità di fare da preludio alla nascita di una nuova amicizia.

6° posto Leone: in discussione. Ottime le effemeridi di casa Leone, nella giornata che precede il weekend, per rimettere tutto in discussione, partendo dalle ultime scelte esistenziali sino alle decisioni sentimentali passando per i sentieri professionali intrapresi e da intraprendere.

7° posto Capricorno: in secondo piano. Una richiesta da parte di un figlio o della dolce metà spingerà, con buona probabilità, i nati Capricorno a rinunciare a un'uscita mondana o all'acquisto di un bene pur di soddisfare le esigenze della persona cara.

8° posto Acquario: dosare le energie. Considerando che questo venerdì probabilmente dovranno fare i conti con uno scarno bottino energetico, i nati Acquario saranno chiamati dal carnet planetario a dosare con dovizia le loro esigue forze a disposizione.

9° posto Gemelli: imposizioni. Qualcuno, come un superiore al lavoro o il partner in casa, potrebbe imporre delle mansioni o delle condizioni ai nati Gemelli, costrizioni alle quali il segno Mutevole non dovrebbe ribellarsi, in quanto facendolo creerebbe delle profonde crepe con le persone in questione.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: nervosi. La serenità sarà probabilmente un lontano ricordo per i nati Sagittario in questo giorno estivo, col segno di Fuoco che parrà cedere alla minima provocazione mettendo sul piatto nervosismo e indisposizione.

11° posto Pesci: svogliati. Semaforo acceso sul rosso per le faccende professionali di casa Pesci, non tanto per il lavoro in sé o per i rapporti con capi e colleghi, bensì per la tendenza a procrastinare e delegare che sfoggeranno i nativi.

12° posto Bilancia: amore flop. Il ménage amoroso dei nati Bilancia questo venerdì rappresenterà, con tutta probabilità, il loro tallone d'Achille, in quanto il segno Cardinale dovrà barcamenarsi tra la gelosia dell'amato bene e un clima tutt'altro che conciliante.