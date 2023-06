Nella giornata di sabato 1° luglio 2023, l'oroscopo vedrà in prima posizione i nati sotto il segno dello Scorpione. Ci sarà una certa stabilità per il segno dell'Ariete e delle decisioni importanti che il Sagittario dovrà prendere.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di sabato: incontri per Scorpione

1° Scorpione: avrete degli incontri importanti anche in prospettiva. L'eventuale conoscenza di una persona interessante potrebbe catapultarvi in una storia d'amore senza precedenti e che potrebbe farvi riflettere su alcune scelte passate.

2° Vergine: ora più che mai potrete finalmente staccare la spina, lanciarvi in una avventura e portare con voi qualcuno che reputate molto speciale nella vostra vita. Secondo l'oroscopo avrete occasione di seguire il cuore anche laddove finora non vi era proprio possibile.

3° Cancro: largo alla passione. L'amore sarà pregno di sensualità e amore. Potrete finalmente avvantaggiarvi di qualche amicizia che possa esservi di aiuto e supporto. Il lavoro andrà a gonfie vele.

4° Leone: in amore la passionalità la farà da padrona, mentre negli affari ci saranno alcune occasioni che dovreste prendere al volo se vorreste guadagnare molto di più rispetto a quello che normalmente vi aspettate. Secondo l'oroscopo ci sarà del tempo per una chiacchierata con qualche amico.

Acquario lontano dai sentimenti

5° Capricorno: affronterete una giornata di lavoro piuttosto inusuale ma che vi permetterà di soddisfare i vostri obiettivi. In amore le vicende personali potrebbero inaspettatamente unirvi alla persona amata più del solito.

6° Ariete: la stabilità in amore potrebbe essere di aiuto all'incremento della complicità da entrambe le parti.

La spensieratezza in famiglia potrebbe regalarvi qualche momento di dolcezza più unico che raro. Avrete dei momenti utili per svolgere attività fisica.

7° Bilancia: avrete bisogno del supporto e del consiglio della famiglia per districare una matassa molto aggrovigliata che riguarderà prevalentemente i sentimenti. Secondo l'oroscopo dei progetti potrebbero conoscere un rallentamento, anche se in prospettiva poi tutto sarà superato.

8° Acquario: i sentimenti saranno un po' accantonati per il momento, il lavoro potrebbe assorbire molto del vostro tempo libero, anche se vi siete affaccendati affinché ciò non accadesse. Potreste esserci del nervosismo che sarà opportuno smaltire.

Sorprese per il Toro

9° Toro: vi servirebbe una bella pausa per mitigare la stanchezza causata sul lavoro. Intanto è all'orizzonte qualche bella sorpresa che potrebbe non solo farvi felici ma anche regalarvi un' idea molto originale per il futuro.

10° Sagittario: avrete delle decisioni importanti da prendere e che non potrete più procrastinare. Esse potrebbero poi essere utili in prospettiva futura. Fare dei sacrifici potrebbe essere doveroso per la famiglia.

11° Pesci: purtroppo non basteranno alcune ore di riposo per recuperare le forze. Avrete bisogno di qualcosa che vi dia lo spirito giusto in grado di farvi affrontare a viso aperto qualunque sfida, e questo sabato purtroppo ci saranno situazioni di troppo che non ve lo permetteranno.

12° Gemelli: farete pochi incontri in questo periodo. Preferirete quindi fare qualcosa da soli che possa distrarvi dalle questioni di carattere burocratico per i quali ancora non avete trovato una conclusione degna di nota. Dovreste riposare per essere poi più freschi nelle prossime giornate.