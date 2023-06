L'oroscopo della settimana che va dal 5 all'11 giugno vedrà un Leone più affiatato dal punto di vista sentimentale e con idee migliori al lavoro grazie alla presenza benefica di Venere e Mercurio, mentre Toro potrebbe sentirvi un po’ più a disagio sul fronte amoroso. Ariete dedicherà più tempo ai sentimenti, mentre Gemelli riuscirà a concludere in modo soddisfacente importanti progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 5 all'11 giugno.

Previsioni oroscopo dal 5 all'11 giugno 2023 segno per segno

Ariete: settimana migliore dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

A partire dalla giornata di martedì, il pianeta Venere tornerà ad agire a vostro favore. Con un po’ di tempo, la giusta pazienza e mostrando buoni sentimenti, presto potrete godere di un rapporto sereno. In ambito lavorativo Mercurio volgerà a vostro favore, e potrebbe rendere più interessanti alcuni progetti in via di sviluppo. Voto - 8️⃣

Toro: con l'arrivo di Venere nel segno del Leone, potrebbero giungere delle complicazioni in ambito amoroso secondo l'oroscopo. Faticherete a essere romantici nei confronti del partner, ciò nonostante v'impegnerete tanto per mantenere la stabilità all'interno del vostro rapporto. In ambito lavorativo perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante, avrete ancora idee valide da applicare ai vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Gemelli: con l'arrivo del pianeta Mercurio nel vostro cielo, riuscirete a concludere in modo soddisfacente alcuni progetti professionali in corso, raccogliendo finalmente in frutti sperati. In amore Venere sarà in sestile, e anche la Luna vi darà una mano a rendere più interessante il vostro rapporto con il partner, o con la vostra fiamma se siete single.

Voto - 8️⃣

Cancro: peccato per questi cambiamenti astrali secondo l'oroscopo della prossima settimana. Fortunatamente però, riuscirete a mantenere una certa stabilità nella vostra vita quotidiana. In amore infatti mostrerete ancora una buona intesa con il partner, ma attenzione alle giornate di Luna contraria. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma dovrete prestare maggiore attenzione a quei progetti iniziati da poco.

Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale in rialzo a partire da questa settimana. Secondo l'oroscopo, Venere si trasferirà nel vostro segno zodiacale, e mostrerete una maggiore intesa nei confronti del partner, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio potrebbe rivelarsi un prezioso alleato per raggiungere i vostri obiettivi professionali. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali che vedranno il pianeta dell'amore spostarsi alle vostre spalle. Fortunatamente in amore non attraverserete un periodo duro, ciò nonostante non dovrete prendervi troppe libertà nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro, anche se Giove sarà ancora favorevole, attenzione a Mercurio in quadratura che potrebbe portare qualche fastidioso imprevisto.

Voto - 6️⃣

Bilancia: si aprirà per voi un periodo migliore sul fronte amoroso secondo l'oroscopo della prossima settimana. Il pianeta Venere sarà in sestile dal segno del Leone, e potreste mostrare un'intesa migliore nei confronti del partner, utile per risollevare il vostro rapporto. Anche nel lavoro arriveranno idee migliori grazie a Mercurio, mentre Marte in sestile vi permetterà di mantenere una buona produttività. Voto - 7️⃣

Scorpione: se finalmente in ambito lavorativo potrete contare su un alleato come Mercurio per mettere insieme buoni progetti professionali, in amore da martedì dovrete fare i conti con il pianeta Venere in quadratura dal segno del Leone. Single oppure no, dovrete bilanciare bene il vostro atteggiamento nei confronti della vostra fiamma, affinché il vostro rapporto possa continuare a prosperare.

Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere in trigono dal segno amico del Leone. Secondo l'oroscopo, potrete finalmente contare su una marcia in più in amore, e dare maggior risalto al vostro rapporto con il partner. Nel lavoro invece dovrete guardarvi le spalle da Mercurio, oltre che Saturno. Marte sarà dalla vostra parte, ma potrebbe non essere così semplice gestire alcuni progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà una settimana di cambiamenti per voi nativi del segno, considerati i tanti movimenti astrali in corso d'opera. In amore Venere non sarà più sfavorevole, ma ci vorrà del tempo per ricostruire il vostro rapporto. Nel lavoro invece perderete il sostegno di Mercurio.

Anche se sarete ancora particolarmente competitivi, attenzione alle decisioni che prenderete per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che tenderà a complicarsi sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Il pianeta Venere si troverà in opposizione dal segno del Leone a partire da martedì, e potrebbe dare inizio a un periodo difficile per voi e per il partner. Anche nel lavoro continuerete a fare fatica, nonostante Mercurio non sarà più contro di voi. Avrete bisogno delle giuste idee affinché i vostri progetti possano funzionare. Voto - 6️⃣

Pesci: anche se perderete il sostegno di stelle come Mercurio e Venere, la vostra vita quotidiana procederà in modo tutto sommato soddisfacente.

In amore godrete di una buona stabilità con il partner, frutto dell'amore che avete nei suoi confronti, mentre in ambito professionale continuerete a essere produttivi. Attenzione però a non abusare della vostra posizione, soprattutto considerato Mercurio in quadratura. Voto - 8️⃣