Tutto è pronto per l'inizio di una nuova settimana. L'Oroscopo dei lunedì 17 luglio ha in serbo gradevoli novità e importanti sorprese per i dodici segni zodiacali. L'assetto astrale, in particolare, consente di farsi un'idea mirata degli sviluppi lavorativi, sentimentale e sociali.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 17 luglio.

Previsioni astrologiche e profili del 17 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la sfera sentimentale vi metterà alla prova. La situazione migliorerà, ma dovrete ancora mettere la parola fine ad alcune situazioni rimaste irrisolte.

Non vedrete l'ora di affrontare la giornata lavorativa perché avrete delle idee interessanti da proporre. L'obiettivo sarà quello di attirare l'attenzione.

Toro: vivrete completamente le vostre emozioni. Non scapperete dai sentimenti provati, ma cercherete di comprenderli al meglio. Questo vi permetterà di stringere un rapporto ancora più profondo con gli amici, il partner e la famiglia.Vi sentirete responsabili per una decisione importante.

Gemelli: vi concentrerete completamente sul lavoro. Non avrete tempo da dedicare al partner e agli amici perché sarete davvero impegnati. Un simile atteggiamento, però, potrebbe incidere in modo negativo sui legami sociali che siete riusciti a costruire fino a questo momento.

Servirà maggiore flessibilità.

Cancro: l'ansia di non poter parlare con la persona cara prenderà il sopravvento. La lontananza forzata vi spingerà a cercare delle distrazioni. Darete spazio a interessi e passioni, con la speranza di trovare qualcosa di davvero tanto. Non avrete voglia di uscire con gli amici.

Oroscopo del 17 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: dimostrerete di essere molto più responsabili rispetto al previsto. Vi muoverete con sicurezza, proteggendo le persone care. Questa giornata metterà alla prova tutte le vostre capacità. Assisterete a una svolta importante, caratterizzata dall'aumento del potere decisionale.

Vergine: sarete bruschi nei confronti delle persone care. Le vostre parole lasceranno il segno in modo negativo. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non esagerare. Sarà sempre meglio optare per un confronto propositivo, costruttivo e basato sull'empatia.

Bilancia: sarete pronti a sacrificarvi pur di proteggere le persone care. Rimarrete sorpresi, però, quando scoprirete che anche gli altri saranno disposti a fare lo stesso per voi. Costruirete legami forti, basati sul rispetto reciproco, sulla complicità e sulla voglia di conoscersi meglio.

Scorpione: sarete molto preoccupati per la vostra vita sentimentale. Non riuscirete a trovare la stabilità tanto desiderata. Avrete la sensazione di non poter far niente per cambiare le cose.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non accontentarvi.

Previsioni zodiacali del 17 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete gentili con il prossimo. Cercherete di espandere il vostro gruppo di amici perché vorrete rafforzare le vostre capacità comunicative. Avrete successo, anche se dovrete fare attenzione a non concedere troppo facilmente la vostra fiducia: potreste rimanere delusi.

Capricorno: questa giornata non inizierà nel migliore dei modi. Il lavoro sarà così stressante da non permettervi di fare molto altro. Non ci sarà tempo per il relax, le uscite con gli amici e le cenette romantiche con il partner. Un cambiamento nell'organizzazione potrebbe aiutare.

Acquario: il rapporto di coppia andrà in frantumi.

Non farete altro che litigare con la persona amata. Avrete bisogno di un po' di tempo per sistemare le cose e trovare un compromesso. In caso contrario, sarete costretti a prendere una decisione davvero drastica.

Pesci: adorerete sviluppare la creatività tramite diverse attività. Vi piacerà cucinare per dare vita a ricette sfiziose. Andrete alla ricerca del contatto con il prossimo e sarete determinati a far funzionare le cose con la persona amata. Potreste essere vicini a realizzare il vostro sogno nel cassetto.