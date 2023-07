L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 4 luglio. In analisi i segni compresi nel filotto zodiacale da Bilancia a Pesci. Che cosa riserverà questo giorno in amore e lavoro? Scopriamolo insieme, analizzando attentamente le situazioni positive e le eventuali difficoltà che potrebbero presentarsi. Iniziamo col dire che l'ingresso della Luna nel segno dell'Acquario darà un rinnovato senso di fiducia nell'ambito sentimentale. Purtroppo, i nativi del Sagittario dovranno affrontare una giornata un po' più difficile, contrassegnata da due stelle in classifica.

Approfondiamo le previsioni iniziando a togliere il velo all'oroscopo del giorno 4 luglio: a voi il piacere di consultare il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 4 luglio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Martedì 4 luglio 2023 si presenta sulla carta una giornata radiosa, colma di positività. Sarà il potente Saturno, in armonia con il Sole in Cancro, a portare sicurezza e fortuna, garantendo un periodo favorevole. Secondo l'oroscopo del giorno, questo 4 luglio vedrà l'amore finalmente riappropriarsi di un po' di fortuna: potrete recuperare terreno in quei punti critici della vostra relazione. Questo è il momento ideale per avviare quel progetto a cui tenete particolarmente.

Nel caso in cui ci siano contrasti con il partner o con una persona amica, si consiglia di agire con prudenza e diplomazia. Se siete single, sarete pieni di energia e vitalità. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo costruttivo regalerà un'opportunità di crescita, soprattutto a coloro che si trovassero agli inizi della loro carriera.

Dice il saggio: "Impara l'arte e mettila da parte!".

Scorpione: ★★★★. Giornata caratterizzata dalla normalità e da una calma apparente. Le previsioni del giorno indicano poche occasioni da sfruttare nel corso del periodo, pertanto l'invito è di non lasciarvi sopraffare dalla routine quotidiana ma guardare fiduciosi verso il futuro.

Secondo l'Astrologia, in ambito amoroso questo martedì risulterà piuttosto intrigante. Potrebbe essere un'ottima giornata per fare pace con il partner o per lasciarsi alle spalle eventuali tensioni. In ogni caso, preparatevi a trascorrere la giornata in serenità con la persona che amate. Per i single, l'attenzione sarà focalizzata principalmente sulla famiglia. Mettete in primo piano tanta disponibilità, siate disposti a dare senza chiedere nulla in cambio: solo in questo modo avrete numerose soddisfazioni. Sul fronte lavorativo, sarete in grado di far valere il vostro punto di vista, convincendo chiunque riguardo la validità delle vostre attività.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 4 luglio pronostica una giornata un po' al di sotto delle aspettative.

Il periodo è stato classificato da "ko": nonostante ciò, si invita a non perdere la speranza. Nonostante possibili difficoltà nel dialogo, cercate di essere diplomatici e di far leva sul senso di responsabilità delle persone che avete di fronte per superare questo momento delicato. In amore, evitate di essere troppo testardi riguardo questioni che potrebbero essere frutto della vostra immaginazione. Modulate la gelosia e mettete al primo posto le esigenze del partner. Per i single, evitate di sentirvi influenzati dalle persone che vi circondano, agite in base alle vostre idee. State attenti, qualcuno potrebbe cercare di farvi passare dalla parte del torto dopo avervi esasperato con allusioni o richieste assurde.

Mantenete la calma e tutto si risolverà. Sul fronte lavorativo, giornata un po' opaca. In questi casi è consigliabile tirare i remi in barca, correggere e perfezionare ciò che non funziona.

Oroscopo e stelle del 4 luglio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Giornata pienamente positività. Si prospettano svolte interessanti in diversi ambiti, soprattutto per coloro tra voi che sono ancora in attesa di conferme o risposte. Tuttavia, si raccomanda di non essere troppo scontrosi, poiché qualcuno intorno a voi potrebbe fraintendere il vostro stato emotivo e tentare di trarne vantaggio. Riguardo all'amore, l'oroscopo per la giornata di martedì indica segnali molto incoraggianti che vi risolleveranno il morale.

L'accordo di coppia sarà quasi perfetto e l'intesa con la persona amata sarà decisamente positiva. Per i single, potrebbero esserci nuove emozioni nel contesto sociale, il che vi farà sentire molto bene. Potrebbe finalmente avverarsi uno dei vostri sogni più desiderati, dopo un lungo periodo di attesa. Sul fronte lavorativo, non mancheranno buone opportunità e nuove idee. Grazie alla vostra nota determinazione, sarete in grado di perseguire al meglio ogni cosa fino in fondo.

Acquario: 'top del giorno'. La giornata di martedì 4 luglio potrebbe essere davvero molto fortunata, anche grazie alla presenza della Luna nel vostro segno. La musa dei poeti è già pronta ad offrire massimo supporto sia a voi che a coloro che avranno la fortuna (e il piacere) di interagire con voi stessi.

Secondo le previsioni zodiacali di questa giornata, potrete contare su un'immaginazione esuberante, mostrando creatività in ogni cosa che farete. In amore, una notte appassionata potrebbe fungere da catalizzatore per recuperare fiducia nel rapporto. Per i single, la presenza della Luna nel vostro segno zodiacale è una garanzia di successo: idee innovative e situazioni intriganti daranno un nuovo slancio alle vostre buone intenzioni. L'oroscopo del giorno invita a valutare le proposte di lavoro che vi verranno presentate o, in mancanza di esse, ad intraprendere qualcosa di nuovo nei prossimi giorni.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 4 luglio, prospetta un periodo sicuramente ottimo.

In primo piano ci sarà la famiglia, ma anche gli amici e le persone a voi care. In amore, potrete sperimentare un ampliamento d'intensità che coinvolgerà le vostre emozioni più profonde, regalandovi momenti stupendi con il vostro partner. Imparate a riconoscere le parole "non dette", quelle che si nascondono dietro languidi sguardi o che vengono sussurrate dolcemente in abbracci che provengono dal cuore. Solo così riuscirete a raggiungere quella splendida sinfonia che è la passione. Per i single, questa domenica sarà importante seguire il vostro intuito. Il ricorso alla calma e alla diplomazia potrebbe dare buoni frutti, quindi prendetevi del tempo per riflettere e meditare sulle situazioni che vi si presenteranno. Nel lavoro, si prospetta un giorno abbastanza favorevole. Le energie cosmiche vi sosterranno nel perseguire i vostri obiettivi professionali. Sfruttate al massimo la determinazione e la creatività.