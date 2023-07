L'Oroscopo della giornata di lunedì 3 luglio prevede un Capricorno ottimista grazie alla Luna in congiunzione, mentre l'ambito economico sarà importante per i nativi in Gemelli. Cancro potrà dare inizio a progetti stimolanti, mentre Bilancia potrebbe non essere a proprio agio in amore.

Vediamo, nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì 3 luglio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 3 luglio 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale in calo all'inizio della settimana. La Luna si troverà in quadratura dal segno del Sagittario, e potrebbe rendere la vostra vita di coppia più complicata del previsto.

Attenzione anche al lavoro, considerando che il cielo attuale potrebbe muoversi a vostro sfavore. Voto - 6️⃣

Toro: periodo migliore sul fronte amoroso. La Luna sarà in trigono dal segno amico del Capricorno e vi darà una mano con la vostra storia d'amore che risulterà più affiatata. Per quanto riguarda il lavoro, avrete le idee chiare su come gestire e portare avanti le vostre mansioni. Con un po' di fortuna, potrete aspirare più in alto. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata di lunedì positiva sul fronte sentimentale. Venere in sestile amplifica i vostri sentimenti nei confronti della persona che amate, rendendo più appagante il rapporto di coppia. In ambito lavorativo avrete Saturno contrario. Questo periodo sarà importante per voi, soprattutto in ambito economico, per cui sarà fondamentale prendere le giuste decisioni.

Voto - 7️⃣

Cancro: è arrivato il momento di dare inizio a nuovi progetti stimolanti che, secondo l'oroscopo del 3 luglio, se gestiti nel modo giusto potrebbero dare risultati interessanti. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, l'inizio della settimana potrebbe rivelarsi turbolento per voi a causa della Luna in opposizione.

Single oppure no, attenzione soprattutto al vostro atteggiamento. Voto - 7️⃣

Leone: prima giornata della settimana nel complesso valida. Potrete contare su un cielo favorevole che vedrà il pianeta Venere in congiunzione, pronto a darvi una mano nella vostra vita di coppia. I single si sentiranno più romantici e in cerca di nuove emozioni.

Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un lunedì ricco di emozioni grazie alla Luna in trigono. Single oppure no, sarete in grado di entrare più facilmente in empatia con le persone che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro, potrete contare su un ottimo cielo per mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 9️⃣

Bilancia: non sarete sempre a vostro agio in ambito amoroso, considerando che la Luna vi darà qualche grattacapo. Meglio evitare dunque alcuni exploit che potrebbero irritare il partner. Anche in ambito lavorativo avrete bisogno di trovare la giusta direzione per i vostri progetti e fare in modo che questi possano rivelarsi un successo. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto.

Nonostante qualche problema proveniente da Venere, tra voi e il partner, ma anche in famiglia, ci sarà una maggiore tranquillità. Sul fronte professionale alcuni progetti andranno bene grazie a Mercurio. Altri, invece, richiederanno maggior impegno per l'opposizione di Giove. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo stabile sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Venere in trigono darà vita a bei momenti con il partner che saprete sfruttare al meglio. Sul fronte professionale, invece, dovrete fare attenzione perché le stelle non saranno del tutto favorevoli e i vostri progetti non sempre potrebbero rivelarsi efficaci. Voto - 7️⃣

Capricorno: con la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale, la settimana inizierà al meglio.

Sarete più ottimisti in amore, e in grado di godere di quanto di buono potrà offrire la vostra anima gemella. Sul fronte professionale potrete contare sul sostegno di pianeti come Marte e Giove per i vostri progetti, ma attenzione a Mercurio opposto che potrebbe causare qualche imprevisto. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di lunedì discreta sul fronte professionale, anche se nell'ultimo periodo faticherete a concentrarvi su un progetto in particolare. Per quanto riguarda i sentimenti, dovrete imparare a mettere il bene del partner prima del vostro, e cercare di costruire un rapporto più stabile. Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale favorevole grazie ad una splendida Luna in sestile. Single oppure no, dimostrerete buone emozioni nei confronti della persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo avrete le idee chiare e sarete in grado di mettere insieme progetti ben fatti. Voto - 8️⃣