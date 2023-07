Nella giornata di martedì 11 luglio 2023, l'Oroscopo potrebbe avere un cambiamento molto radicale nella classifica, a partire dalla prima posizione occupata dal segno dell'Ariete. In basso potrebbe scivolare il segno dell'Acquario.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo dell'11 luglio per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di martedì: Ariete alla prima posizione

1° Ariete: rivitalizzare il rapporto di coppia con qualche iniziativa che coinvolga anche le amicizie costituirà quel balzo in avanti che avete sempre desiderato ottenere e che potrebbe essere di stimolo ad una evoluzione molto significativa.

Gli affari andranno a gonfie vele.

2° Capricorno: partire spediti per concludere dei progetti che avete in essere sarà una mossa che non solo vi regalerà delle soddisfazioni, ma saprà rendere i guadagni sempre più appetibili e pronti per cominciare un investimento molto più importante dei precedenti.

3° Leone: avrete a che fare con delle prove che supererete in modo eccellente, e con qualche accorgimento potrete anche avvalervi di una creatività che vi conferirà anche dell'autostima in più, oltre che un nuovo giro di guadagni che meriterà davvero la vostra attenzione.

4° Cancro: gli influssi di Giove non si esauriranno molto facilmente, tanto che avrete a disposizione molta di quella fortuna che potrebbe essere in serbo per voi anche una vincita ragguardevole.

Secondo l'oroscopo sarete affascinati da una persona in particolare che potrebbe essere molto importante per voi.

Miglioramento in amore per Toro

5° Toro: con l'amore sarete in netto miglioramento grazie a qualche dialogo in più che vi faccia comprendere meglio il mondo interiore della persona amata, portandovi anche ad aprirvi con una maggiore sicurezza.

Secondo l'oroscopo avrete voglia di rinnovare il vostro look, rendendolo sempre più affascinante.

6° Bilancia: ritroverete l'intesa di coppia e avrete anche modo di rivitalizzare una amicizia che con il tempo è andata a perdersi un po'. Secondo l'oroscopo ci saranno momenti per fare qualche strappo alla regola e rinnovare al meglio il vostro look.

7° Scorpione: fare associazioni con il lavoro in solitaria e quello di gruppo potrebbe mettervi in uno stato di indecisione che potrebbe anche portarvi a concludere molto poco nel corso di questa giornata. Con il partner ci saranno dei momenti di tregua che vi faranno stare bene.

8° Vergine: vi avvierete verso una giornata di riposo, in cui niente e nessuno dovrà assolutamente disturbarvi e allo stesso tempo darvi qualcosa da fare che potrebbe spezzare in modo definitivo la vostra pausa. Si creeranno dei fraintendimenti con la persona amata.

Gemelli stressato

9° Gemelli: potreste avere lo stress ai massimi storici in questo momento, per cui affaticare sia il fisico che la mente potrebbe essere molto pericoloso per incrementare la vostra tensione.

Con gli affetti vivrete una giornata per niente conciliante.

10° Pesci: avvertirete un po' di stanchezza che però non riuscirà a farvi vacillare nemmeno per un secondo. Favorire qualche momento in più di pausa potrebbe ricaricare le batterie in modo molto più repentino ed efficace. Avrete poche possibilità di fare affidamento su qualcuno per un progetto personale.

11° Sagittario: scendere in basso nella classifica dell'oroscopo potrebbe significare che non state facendo il vostro meglio con il lavoro e che sarebbe meglio se aveste qualche attimo in più di pausa. Evitate di bisticciare perché qualche diatriba potrebbe aggravarsi in separazione.

12° Acquario: potreste riscontrare delle perplessità con alcune amicizie che non avevate previsto in alcun modo, e avvertirete una calma piatta anche se potreste di tanto in tanto riscontrare un certo malessere. Le energie saranno ridotte al lumicino, secondo l'oroscopo.