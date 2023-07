Nella settimana che va dal 31 luglio al 6 agosto 2023, l'Oroscopo della fortuna vede in rimonta il segno della Vergine, alla prima posizione, seguito dal segno del Leone. I segni di aria saranno in ribasso, con l'eccezione del segno dell'Acquario.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco sulla fortuna.

L'oroscopo settimanale della fortuna: Pesci energico

1° Vergine: l'impegno a cui vi siete sottoposti potrebbe darvi dei risultati davvero straordinari e soddisfacenti. Secondo l'oroscopo ora i guadagni potrebbero essere utili per la casa, per le situazioni strettamente personali e per quelle legate all'ambito familiare.

Vi sentirete pronti per qualunque sfida. La carica mentale sarà tale da sfruttare al meglio ogni singola idea che vi passa per la testa.

2° Leone: sul lavoro ci saranno delle responsabilità che accetterete con entusiasmo, dato che potrebbero influire positivamente sulla vostra carriera, secondo l'oroscopo. Con la squadra di lavoro si instaurerà un bel legame che sarà non soltanto prolifico per ogni obiettivo che vi accingerete a trattare, ma che potrebbe far nascere anche qualche amicizia duratura. La fortuna vi darà quegli assi di cui avete bisogno per fare faville con gli affari.

3° Pesci: la grande carica energetica di cui sarete dotati mista alla capacità di andare incontro alle esigenze die colleghi sarà per voi una combinazione vincente che potrebbe essere molto produttiva per la vostra squadra di lavoro.

Avrete voglia di esplorare nuovi orizzonti professionali che per qualche motivo non avete potuto conoscere in precedenza.

4° Cancro: avrete una bella fortuna che vi permetterà di fare tanti progetti e di concluderli nell'arco della settimana con poco sforzo. Il rapporto con i colleghi in miglioramento potrebbe rafforzare i risultati che riuscirete a perseguire insieme, arrivando ad avere le rispettive carriere ad un punto davvero in alto.

Nella seconda metà della settimana le vicende burocratiche troveranno una conclusione positiva.

Idee per Capricorno

5° Capricorno: avrete in cantiere molte idee da mettere sul tavolo di lavoro e spesso riuscirete anche a conciliare le vostre iniziative con quelle degli altri colleghi senza troppe discussioni e con una quasi totale assenza di conflitti.

Questa situazione positiva potrebbe accelerare in modo significativo anche la conclusione di qualche affare utile per incrementare le vostre risorse di stampo economico.

6° Acquario: andrete benissimo sul lavoro, senza intoppi e senza troppe distrazioni. Di tanto in tanto cederete alla stanchezza e alla noia, ma basterà ravvivare l'ambiente professionale per rimettervi in carreggiata. Non perderete il ritmo dei vostri affari, anche se i guadagni in questo momento potrebbero oscillare. Secondo l'oroscopo avrete un po' da fare nel fine settimana.

7° Toro: se da un lato potrete permettervi di fare una piccola pausa dalle faccende lavorative e burocratiche, dall'altro avrete qualche idea che al momento non sarà esattamente fattibile, ma che potrebbe essere molto fortunata nel corso della seconda metà della settimana.

Avrete un po' di energie che però dovreste fare attenzione a calibrare bene, soprattutto sul lavoro. Un po' di shopping vi farà bene, ma senza esagerare.

8° Sagittario: avrete un po' di svogliatezza che però sarà necessario debellare almeno per quanto riguarda la prima parte della settimana, piena di occasioni più che favorevoli per le vostre finanze. Avrete delle idee che sfrutterete al massimo, ma che stenterete a condividere con qualcuno all'interno del contesto professionale, secondo l'oroscopo. Potreste avere un po' di noia nei confronti di qualche mansione in particolare.

Gemelli in cerca di serenità

9° Ariete: sicuramente la fortuna potrebbe essere molto indulgente con voi, ma avrete anche bisogno di staccare la spina e di fare qualche piccola sosta dal lavoro.

Secondo l'oroscopo andrete un po' al rallentatore, ma non per questo la vostra creatività ne risentirà, anzi. Preparare qualche progetto per il futuro potrebbe essere molto efficace per qualche eventuale guadagno. Non mancherete di fare qualche sacrificio importante sia per voi stessi che per la famiglia.

10° Gemelli: la mancanza di stimoli nuovi sul posto di lavoro vi metterà in condizione di cercare piuttosto un angolo di serenità che vi faccia staccare un po' la spina. Secondo l'oroscopo avrete qualche piccolo insuccesso che per forza di cose potrebbe influire un po' sui guadagni che avrete a disposizione in futuro. Fate attenzione alle energie che potrebbero venire a mancare in momenti poco opportuni, secondo l'oroscopo.

11° Bilancia: sarà il caso di riposare e di lasciar perdere il lavoro in questo momento, soprattutto se è abbastanza faticoso. La stanchezza potrebbe prendere il sopravvento sulle vostre energie e prosciugarvi della carica che vi ha caratterizzati nelle settimane precedenti. Lasciatevi toccare da qualche distrazione che possa darvi qualche momento di svago efficace. Ora qualche successo potrebbe rivelarsi solamente una illusione.

12° Scorpione: essere attivi in questa settimana non farà per voi, secondo l'oroscopo. La pigrizia e anche una buona dose di stanchezza potrebbero prendere possesso del vostro corpo e farvi sentire completamente scarichi, anche di volontà. Lavorare vi riuscirà molto di più da soli, anche se al rallentatore, perché ora l'affinità con la squadra sarà ridotta ai minimi termini. Ci sarà qualche malumore sul posto di lavoro molto significativo per gli affari.