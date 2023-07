L'oroscopo della settimana 31 luglio-6 agosto consiglia ai lavoratori appartenenti al segno dell’Ariete di non allontanarsi dal loro percorso lavorativo. Grazie a Marte, i nati in Toro diventeranno ancora di più ambiziosi e si concentreranno sui loro progetti lavorativi. Le persone del segno del Cancro dovranno fare molta attenzione a non buttarsi in qualche avventura molto rischiosa. Per sapere come sarà la vostra situazione lavorativa e professionale, le stelle vi consigliano di leggere le seguenti previsioni della settimana che va da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto.

La vita lavorativa secondo l'oroscopo settimanale dal 31 luglio al 6 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – Nel lavoro, non allontanatevi troppi dai sentieri battuti. Per il momento, ciò che ci si aspetta da voi sarà rigore ed efficienza; l’originalità sarebbe disapprovata. Se vi ribellate, sorgeranno conflitti e sarete un grande perdente.

Toro – Marte risveglierà la vostra ambizione e vi darà le forze per ottimizzare i vostri progetti lavorativi. Attenzione, però, a un punto: Marte vi rende piuttosto aggressivi, e dovrete stare attenti a non creare conflitti con il vostro ambiente di lavoro. D’altra parte, quelli che hanno attraversato un periodo instabile a livello professionale, ritroveranno l’equilibrio.

Gemelli – La diligenza e la tenacia nel lavoro ripagheranno. Se vi ostinate a difendere un progetto che vi sta a cuore, riuscirete sicuramente a ottenere un supporto finanziario o logistico per realizzarlo nelle migliori condizioni possibili. Andate avanti così.

Cancro – Negli ultimi tempi, Saturno vi ha messo molti ostacoli sul vostro percorso lavorativo, causando ritardi e gravi complicazioni nella realizzazione dei vostri progetti.

Questa settimana sarete liberi dal freno saturniano e potrete finalmente sviluppare le vostre coraggiose iniziative. Attenzione, invece, alla mancanza di lucidità che potrebbe spingervi a imbarcarvi in rischiose avventure.

Previsioni astrologiche per la settimana 31 luglio-6 agosto, settore del lavoro: da Leone a Scorpione

Leone – Giove risveglierà la vostra vita lavorativa, renderà i nati in Leone più preoccupati per il loro futuro e più desiderosi di progredire in tutti i settori della vita.

Rafforzerà la loro audacia e ambizione a livello professionale, dove le iniziative daranno i loro frutti, soprattutto se supportate da una strategia brillante.

Vergine – Approfittate di questa settimana di buon auspicio, ogni giornata vale doppio. Organizzandovi nel miglior modo possibile, dovreste essere in grado di stabilire una solida base per il futuro. Un nuovo ciclo di aprirà, quindi, davanti a voi.

Bilancia – In ambito professionale, mirerete molto in alto e sarete determinati a raggiungere velocemente gli obiettivi che vi siete prefissati. Grazie all’aiuto degli influssi planetari di questa settimana, otterrete un preziosissimo sostegno.

Scorpione – Gli influssi planetari sosteranno le vostre iniziative lavorative e vi daranno un ottimo sostegno.

Non esitate a innovare, a mettere in pratica le vostre idee: il successo sarà nelle vostre mani, e non si esclude che diverse aziende lotteranno per avere i vostri servizi.

Previsioni dell'oroscopo settimanale dal 31 luglio al 6 agosto per il lavoro: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo l'Oroscopo del lavoro, questa settimana otterrete un grande successo. Guiderete la vostra barca molto abilmente, nonostante le insidie. Avrete buone possibilità di ottenere un lavoro di alto livello che bramavate da molto tempo.

Capricorno – In questa settimana lavorativa sarete dinamici, entusiasti e raggiungerete i vostri obiettivi. Ma il vostro successo renderà sicuramente le persone gelose. Fate attenzione ai loro intrighi e maldicenze.

Acquario – La Luna di questa settimana annebbierà le vostre idee e i vostri giudizi. Se dovete prendere una decisione sul vostro lavoro o programmare un importante incontro lavorativo, fatelo dopo aver recuperato le vostre facoltà mentali. Fare le cose di fretta porterà gravi conseguenze.

Pesci – Nel lavoro, niente più pensieri oscuri che vi hanno assalito nelle ultime settimane. Sarete ottimisti, guarderete solo i lati positivi di ogni situazione. Abbiate più fiducia in voi stessi e il successo non tarderà ad arrivare.