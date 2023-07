L'oroscopo settimanale dal 10 al 16 luglio sostiene che Saturno e Marte influenzeranno la vita famigliare dei nativi dell’Ariete. Inoltre, invita i nati in Gemelli a fare attenzione agli influssi planetari negativi, pronti a portare caos in famiglia. Anche le persone Leone devono fare attenzione alle tensioni familiari. Scoprite come sarà la vostra settimana familiare, leggendo l’astrologia e le previsioni delle stelle per le giornate che vanno da lunedì 10 a domenica 16 luglio.

Previsioni dell'oroscopo settimanale dal 10 al 16 luglio: da Ariete a Cancro

Ariete – Influenze contrastanti in ambito familiare, ma da cui si può trarre il massimo. Saturno e Marte influenzeranno davvero il vostro settore familiare. Saturno porta un clima serio e sottolinea le vostre responsabilità. Marte, al contrario, svolge un ruolo corroborante e provoca un sentimento di cameratismo. Se miscelate armoniosamente queste due tendenze, i rapporti con i vostri cari avranno un particolare successo. Il consiglio di questa settimana è: divertitevi, così avete meno tempo per inutili tormenti.

Toro – Vi preoccuperete molto di più della vostra carriera e dei vostri progetti personali che della vostra famiglia.

Se siete padre o madre di famiglia, i vostri figli saranno in ottima forma e non causeranno alcun problema. Prendetevi il tempo per creare momenti indimenticabili con i vostri cari. Attenzione, però, a non ferire inavvertitamente una persona che amate.

Gemelli – Alcuni transiti planetari di questa settimana possono seminare qualche disordine nei rapporti di famiglia, sia per questioni di denaro, sia perché non riuscite a farvi capire o capire gli altri, e questo sarà causa di incomprensioni e musi lunghi.

Con i bambini sarà sicuramente necessaria una disciplina un po' più severa. Ripetete a voi stessi: 'Il peggio passerà presto'.

Cancro – La vostra famiglia richiederà più attenzioni del solito. Soprattutto il rapporto con i vostri figli verrà messo in evidenza. Per molti nativi del Cancro, questo clima planetario significherà semplicemente la nascita di un bambino, o il concepimento di un nascituro.

Per tutti, l’educazione dei bambini sarà una preoccupazione importante. Tutto sarà più facile se affronterete i vostri problemi uno alla volta, con calma e lucidità.

Astrologia per la settimana 10-16 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Secondo l’Oroscopo, nel corso di questa settimana di luglio potrebbero sorgere tensioni nella vostra cerchia familiare, legate alla Luna in cattivo aspetto. Spetta a voi evitarle, camminando in punta di piedi e affrontando l’agitazione dei vostri cari con rilassatezza e umorismo. Non concentratevi su una situazione bloccata, altrimenti rischiate di perdervi alcune migliori opportunità.

Vergine – Mercurio quando è di buon aspetto vi aiuta a fare qualche trasformazione nella vostra casa.

Tuttavia, dovrete fare attenzione a non superare il budget della vostra famiglia, e soprattutto a non contrarre un prestito. Non cedete al pessimismo leopardiano: alla fine tutto andrà alla grande.

Bilancia – Con Mercurio in buona posizione, avrete scambi molto costruttivi con i membri della vostra famiglia. Alcuni di loro abuseranno spesso del vostro altruismo e questo non va bene: bisogna essere buoni ma non troppo buoni, offrire il proprio aiuto ma senza farsi sfruttare troppo. Siate più lucidi e meno fantasiosi.

Scorpione – Potrete esercitare un’autorità benevola nella vostra casa, senza imporre la vostra volontà. Consulterete il vostro partner d’amore prima di prendere decisioni importanti e creerete un’atmosfera molto amichevole a casa, moltiplicando le attività di svago con i vostri figli.

Tenete sempre a mente i vostri obiettivi.

La settimana 10-16 luglio secondo l'oroscopo per la vita familiare: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Chiederete molto ai vostri cari. Attenzione! Se il vostro affetto è troppo soffocante, i vostri cari tenderanno naturalmente a prendere le distanze. Questo potrebbe infastidirvi talmente tanto da trasformare l’affetto che nutrite per loro in indifferenza. Non iniziate a tenere il broncio alla minima osservazione. Prendere atto delle loro opinioni vi aiuterebbe a migliorarvi e ad andare avanti.

Capricorno – Gli influssi astrali di questa settimana vi doneranno un profondo equilibrio interiore e vi permetteranno di affrontare delicati problemi familiari con molta serenità.

Potete anche intraprendere grandi progetti con il vostro partner d’amore, sia che si tratti di trasformare i decori interni della vostra casa, sia di difendere insieme una causa che vi sembra giusta. Consolatevi con le vostre pene: chi non ha sofferto non sa nulla e non può capirvi a fondo.

Acquario – Probabilmente avrete qualche motivo di preoccupazione per i vostri figli. Essere premurosi è un pregio. Non mancheranno litigi tra voi e i vostri figli per cose che, alla fine, non valgono nulla. Per ridurre al minimo queste discussioni, ricordate costantemente a voi stessi che i vostri figli stanno crescendo e che non potete più trattarli come se fossero ancora piccoli. Siate molto attenti nel valutare certe situazioni.

Pesci – Secondo l'oroscopo di questa settimana di luglio, dovrete prendere decisioni importanti riguardo ai vostri figli. Queste decisioni richiederanno sacrifici, che farete senza digrignare i denti. Gli ostacoli che incontrerete non vi impediranno di raggiungere gli obiettivi prefissati.