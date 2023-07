L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'11 luglio. Le previsioni per la giornata di martedì proseguono in questa sede con la messa in analisi dei segni appartenenti alla sestina da Bilancia a Pesci. Curiosi di sapere quali saranno i simboli astrali favoriti dall'Astrologia del periodo?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 11 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'11 luglio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★.

La giornata di martedì si prospetta mediamente accettabile, senza particolari negatività, anche se potrebbero sorgere momenti di incertezza. Nel campo sentimentale, il vostro partner, i vostri figli o la vostra famiglia saranno disposti a collaborare per creare un'atmosfera serena. Ricordate che si impara di più permettendo agli altri di esprimersi piuttosto che cercando di controllare tutto. Se siete single, l'oroscopo suggerisce di prestare attenzione alla cura di eventuali disturbi di stagione attraverso una dieta equilibrata e rimedi naturali. L'attività fisica sarà un ottimo alleato per mantenere l'umore tranquillo. Per quanto riguarda il lavoro, la vostra determinazione vi guiderà nell'individuare opportunità e magari trovare nuove strade.

Mettete in gioco la grinta e il buon fiuto, cogliendo le occasioni adatte e progredire professionalmente.

Scorpione: ★★. Il secondo giorno di questa settimana si prospetta con valutazione negativa, caratterizzato da due stelline. In campo sentimentale, la stanchezza fisica potrebbe causare qualche malessere transitorio. Le stelle consigliano di dedicare del tempo al relax, insieme alla persona amata.

Prendete seriamente in considerazione l'importanza di godervi momenti di assoluta tranquillità o riposo. Per coloro che sono ancora alla ricerca dell'anima gemella e che hanno alcune questioni da risolvere, questo è il momento adatto per farlo. Approfittate di questa fase per mettere in ordine la vostra vita sentimentale e fare spazio a nuove possibilità.

Potreste anche prendere l'opportunità per eliminare ciò che non serve più nella vostra mente e nella vostra vita. Nel campo lavorativo, non sentitevi in colpa se le cose non andranno come previsto. Ricordate che non dipende da voi, piuttosto sperate che presto tutto torni alla normalità.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo dell'11 luglio evidenzia una giornata eccezionale, da tenere in grande considerazione anche in presenza di eventuali impegni. Nel campo sentimentale, martedì si prospetta luminoso e pieno di soddisfazioni. Le cose procederanno a gonfie vele e il rapporto con la persona amata potrebbe vivere una positiva impennata. Se siete single, è giunto il momento di prendere una decisione importante, poiché la visione della vita diverrà più ampia del solito: non esitate ad agire!

Sul fronte lavorativo, sarete pieni di motivazione e opererete con grande entusiasmo. La presenza della Luna in Toro vi condurrà verso risultati incoraggianti. Approfittate di questa energia positiva, relativamente alle attività svolte. La giornata offrirà molte opportunità di realizzazione.

Oroscopo e stelle dell'11 luglio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. In arrivo una giornata eccezionale anche a voi del Capricorno. Questa parte della settimana si preannuncia vincente in ogni settore, con grandi opportunità di successo. L'amore sarà il fulcro delle emozioni più belle, con una rinnovata passione che vi farà sentire padroni dei vostri sogni. Le stelle vi regaleranno gioie e suggestioni, e sarete in grado di vivere appieno questo periodo insieme al vostro partner: una carica positiva vi accompagnerà sempre.

Se siete single, potreste trascorrere la giornata senza impegni particolari, ma avrete voglia di distrazione e di coccole. Approfittate di questo momento per prendervi cura di voi stessi e godervi dei momenti di relax, puntando il vostro interesse affettivo verso le persone care. Nel campo lavorativo, sarà importante pianificare azioni che rendano il vostro operato gratificante. Studiate nuove strategie.

Acquario: ★★★★. Vi attende una giornata lineare, che per la maggior parte del periodo sarà sufficientemente buona, potenzialmente in grado di portare interessanti soddisfazioni. Per quanto riguarda i sentimenti, coloro che sono in coppia vivranno un momento particolarmente stabile e armonioso.

I rapporti di lunga durata godranno dei tepori della stagione estiva che è ormai arrivata al clou, portando con sé una sensazione di serenità. Se siete single e avete attraversato momenti difficili, non preoccupatevi, presto vedrete le cose da un miglior punto di vista. I prossimi giorni saranno influenzati da maggior ottimismo, aprendo la strada a nuove possibilità per incontri interessanti. Nel lavoro, potreste sentire il bisogno di rassicurazioni o conferme. Sarete percettivi, l'intuizione vi guiderà nel prendere decisioni ponderate.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 11 luglio, prospetta un periodo non certo come nella attese (soprattutto se appartenete a coloro che non hanno avuto modo di consultare il nostro oroscopo settimanale).

In alcuni casi, potreste avvertire un senso di sottotono che peserà sull'umore. Nel campo sentimentale, le stelle raccomandano di mantenere il controllo in certe situazioni delicate. Potrebbe esserci un problema che riguarda la coppia che potrebbe sfuggire di mano. È importante evitare che le situazioni degenerino: cercate con il partner di trovare una soluzione. Se siete single, considerando il momento non troppo favorevole, è consigliabile mantenere la calma. Potreste aver avuto delle discussioni con la persona che vorreste al vostro fianco: importante non farsi prendere dalla frustrazione. Datevi il tempo di riflettere, cercate di risolvere eventuali conflitti in modo pacifico. Nel lavoro, la giornata si svolgerà nella sostanziale normalità: piccoli intoppi messi già in preventivo.