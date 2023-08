L'oroscopo sull'amore della giornata di mercoledì 16 agosto 2023 vede in rimonta il segno del Leone e tanti incontri per i Cancro e un ottimo umore per i Gemelli.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore di mercoledì: amicizie per Gemelli

1° Leone: finalmente avrete intenzione di rendere la vostra storia d'amore sempre più concreta e pronta anche per eventuali passi in avanti. In famiglia l'atmosfera potrebbe essere carica di emozioni positive e conferirvi anche un'aria disponibile con le persone che vi circondano.

2° Cancro: gli incontri non si esauriranno molto facilmente, per cui le opportunità di ritrovarvi in una cerchia di amicizie del tutto nuova, molto più affidabile delle precedenti e fonte anche di qualche emozione in più potrebbero essere sempre più numerose. Secondo l'oroscopo potreste avere una sorpresa niente male.

3° Gemelli: l'aria di amicizia che si respirerà dalle vostre parti potrebbe essere indice di un buonumore molto duraturo, che potrebbe influire positivamente anche nella vostra storia d'amore. Secondo l'oroscopo potreste collezionare una marea di conquiste, ma solo una potrebbe farvi realmente battere il cuore.

4° Ariete: potrete godere di attimi di felicità con la persona amata che molto probabilmente riguarderanno il romanticismo molto da vicino.

Secondo l'oroscopo qualche sorpresa anche piccola e di poco conto potrebbe rallegrare la giornata a entrambe le parti.

Capricorno in rialzo

5° Capricorno: avrete una bella atmosfera con la famiglia, mentre con il partner sarà arrivato il momento di comunicare in modo sempre più costruttivo. La giornata di mercoledì con i rapporti interpersonali potrebbe essere una sorta di volta pagina.

6° Sagittario: sarete in procinto di prendere alcune decisioni essenziali per il proseguimento della vostra storia d'amore. Potreste anche sentirvi disponibili verso quelle amicizie che con voi sono state poco sincere, ma fate attenzione.

7° Toro: degli attimi di dolcezza con la persona amata potrebbero farvi sentire amati, mentre con le amicizie e con la famiglia vivrete un periodo di forte instabilità che con il trascorrere delle ore potrebbe anche darvi qualche grattacapo in più.

8° Bilancia: potreste andare incontro a qualcuno che vi sarà amico ma mai partner. Ora se riuscirete a schivare qualche delusione amorosa potrebbe essere un traguardo molto positivo. Avrete qualche amicizia che non vi abbandonerà nei momenti più difficili.

Pesci incerto

9° Acquario: tenderete a ingigantire qualche vicenda che a conti fatti non significherà nulla, specialmente se riguarda l'ambito sentimentale. Potreste avere a che fare con delle amicizie nuove ma che allo stesso tempo potrebbero anche non durare a lungo.

10° Vergine: al momento stare per conto vostro, non solo come single, potrebbe mettervi in condizione di sentire molto di più la voce della vostra mente. Prendervi cura di voi stessi sarà decisamente più appagante rispetto ad avere troppa considerazione per gli altri.

11° Pesci: la vostra ritrosia nel confessare i vostri sentimenti alla persona amata potrebbe ripercuotersi sul vostro rapporto non solo con questa persona, ma anche con gli altri. Il calo dell'entusiasmo della cerchia delle amicizie vi spingerà a farvi qualche domanda molto più profonda.

12° Scorpione: purtroppo l'umore non sarà dei migliori, per cui spesso e volentieri preferirete stare per conto vostro piuttosto che interagire con persone che poi potrebbero semplicemente farvi perdere la pazienza. Avvierete un lento cammino di separazione con il partner.