L'Oroscopo del 20 agosto 2023 si preannuncia ricco di sorprese e promette interessanti influssi astrali per tutti i simboli astrologici. Grazie alla luna l'Ariete sarà più intraprendente, mentre il Cancro si sentirà più emotivo. Il Toro sarà guidato dal suo pragmatismo e il Leone brillerà. Di seguito approfondiamo l'oroscopo completo con tutti i segni ordinati per elementi.

Segni d'Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro (21 giugno - 22 luglio): la vostra sensibilità emotiva sarà amplificata. Prendetevi cura delle vostre emozioni e cercate di evitare conflitti inutili.

Concentratevi sulle attività che vi apportano comfort e sicurezza. Un momento di introspezione vi aiuterà a comprendere meglio voi stessi e i vostri bisogni.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): la vostra determinazione e l'intuito acuto saranno in evidenza. Ascoltate la vostra voce interiore e seguite le passioni. Potreste fare scoperte profonde su voi stessi e sugli altri. È anche un buon momento per fare scelte importanti e per focalizzarvi sul benessere emotivo.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo): la vostra sensibilità ed empatia saranno evidenti. Prendetevi cura delle relazioni e cercate di comprendere le emozioni degli altri. Un gesto gentile potrebbe fare la differenza nella giornata di qualcuno.

Concentratevi anche sulla crescita personale e spirituale.

Segni di Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario

Ariete (21 marzo - 19 aprile): il vostro spirito intraprendente sarà amplificato dalla posizione della Luna. Siete pronti a cogliere al volo ogni opportunità che si presenterà. È il momento giusto per fare progressi significativi negli obiettivi personali e professionali.

Concentratevi sulle passioni e non abbiate paura di mettervi in gioco.

Leone (23 luglio - 22 agosto): questo è il momento di mettervi in mostra e brillare. Le vostre abilità e il carisma saranno in primo piano. Fatevi avanti con fiducia e non abbiate paura di essere al centro dell'attenzione. È anche un buon momento per stabilire nuove connessioni e rafforzare i legami esistenti.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): la sete di avventura e di conoscenza sarà intensificata. Siate aperti alle nuove esperienze e alle opportunità di apprendimento. Esplorate nuovi orizzonti e cercate di uscire dalla vostra zona di comfort. Questo è un momento favorevole per pianificare viaggi o attività che vi arricchiranno spiritualmente.

Segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Toro (20 aprile - 20 maggio): la determinazione e il pragmatismo vi guideranno. Le stelle vi consigliano di prendervi del tempo per riflettere sulle relazioni interpersonali. Una conversazione sincera potrebbe portare a una maggiore comprensione e chiarezza. Mantenete un equilibrio tra le vostre esigenze e quelle degli altri.

Vergine (23 agosto - 22 settembre): la vostra attenzione ai dettagli e la dedizione al lavoro vi porteranno a ottenere risultati tangibili. Prendetevi cura della salute e del benessere, poiché in queste ore corpo potrebbe richiedere un po' di attenzione. Mantenete l'equilibrio tra le responsabilità e il tempo per voi stessi.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio): la disciplina e la perseveranza vi guideranno. Concentratevi sulle ambizioni e lavorate con determinazione per raggiungere gli obiettivi. Potreste ricevere riconoscimenti per il duro lavoro svolto negli ultimi mesi. Ricordate di bilanciare gli impegni professionali con il tempo per il relax.

Segni d'Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Gemelli (21 maggio - 20 giugno): la vostra natura curiosa vi porterà a esplorare nuove idee e concetti.

Siate aperti alle prospettive innovative che potrebbero presentarsi. Questa è un'ottima giornata per la comunicazione e la condivisione delle idee con gli altri. Mantenete la mente aperta e non temete di mettervi alla prova.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): le stelle vi incoraggiano a cercare l'armonia e l'equilibrio nelle relazioni. Siate pronti alla collaborazione e alla concessione reciproca. Questo è un momento favorevole per risolvere eventuali conflitti e per fare progressi nei vostri obiettivi personali. La gentilezza e la diplomazia saranno le vostre armi vincenti.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio): la vostra creatività e originalità brilleranno. Siate aperti alle nuove idee e alle prospettive eccentriche. Questo è un buon momento per connettervi con gli altri in modo autentico e per condividere le vostre visioni. Lasciatevi trasportare da ciò che vi appassiona.