L'oroscopo della giornata di lunedì 21 agosto vedrà uno Scorpione più fiducioso in ambito sentimentale, forte della Luna in buon aspetto, mentre Leone potrebbe decidere di chiudere un rapporto. Il cuore dei nativi Sagittario sarà pronto a nuove avventure romantiche, mentre Pesci mostrerà il suo lato più creativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 21 agosto.

Previsioni oroscopo lunedì 21 agosto 2023 segno per segno

Ariete: all'inizio di questa settimana, la Luna non sarà più in opposizione, lasciando spazio a Venere in trigono.

Quest'ultima parte del mese infatti, si rivelerà più interessante per il vostro rapporto di coppia. Nel lavoro attenzione a non cercare di coprire a tutti i costi un ruolo più importante che non sapete come gestire al meglio. Voto - 7️⃣

Toro: non sarà un inizio di settimana eccezionale per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, la Luna e Venere saranno in cattivo aspetto e non avrete molto tempo da dedicare alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti in modo coerente e senza imprevisti, con risultati spesso soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vi vedranno un pò più calmi nei confronti del partner e della vostra famiglia. Se avete combinato guai di recente, sarà necessario farsi perdonare e ammettere i propri sbagli.

Nel lavoro, con il giusto impegno e ottimismo, potrete mettere insieme risultati migliori. Voto - 6️⃣

Cancro: avrete modo di essere più felici secondo l'oroscopo della giornata di lunedì grazie alla Luna in congiunzione. Godrete di un'intesa migliore con il partner, ciò nonostante attenzione a non avere aspettative troppo alte per il momento.

Sul fronte professionale saprete come prendervi cura delle vostre mansioni. Anche nei momenti di difficoltà riuscirete a cavarvela. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale che vedrà la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione. Secondo l'oroscopo, alcuni rapporti potrebbero iniziare ad essere tossici per voi, l'unica soluzione sarà chiuderli del tutto.

Sul fronte professionale potreste dare vita a un nuovo capitolo della vostra carriera professionale che non andrà preso sottogamba. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata ottima. La Luna vi sorriderà dal segno dello Scorpione, aiutandovi a vivere un rapporto piacevole e sereno. In ambito professionale in alcuni progetti ci vorrà delicatezza e precisione. Fortunatamente, avrete anche queste doti. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale appagante in questo lunedì di agosto. Venere in sestile accenderà la passione tra voi e il partner, con momenti davvero romantici. Sul fronte professionale vi sentirete più a vostro agio in questo periodo, e in grado di saper gestire bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Scorpione: con la Luna in congiunzione al vostro cielo, sarete più fiduciosi del vostro rapporto di coppia.

Secondo l'oroscopo, vi sentirete più vicini al partner, e con la possibilità di provare a vivere una relazione più serena. Sul fronte professionale alcuni progetti si riveleranno un successo, grazie al vostro impegno e voglia di fare in determinati contesti. Voto - 8️⃣

Sagittario: vi sentirete pronti a nuove avventure romantiche in questa giornata di lunedì. Venere in trigono alimenterà la vostra passione, e vi aiuterà a godere di rapporti più appaganti. Sul fronte professionale alcune idee potrebbero anche funzionare se gestite nel modo giusto. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale migliore all'inizio di questa settimana. La Luna vi sorriderà dal segno dello Scorpione, e il rapporto con la persona che amate si rivelerà più sereno, tranquillo.

Sul fronte professionale avrete sempre idee chiare con i vostri progetti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale poco soddisfacente secondo l'oroscopo di lunedì. La Luna e Venere saranno in cattivo aspetto, e tra voi e il partner non sarà facile trovare la giusta intesa. In ambito professionale ve la caverete piuttosto bene ma faticherete a spiccare. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo appagante sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. La Luna vi permetterà di sentirvi bene con la persona che amate. Anche voi single troverete la giusta intesa. In ambito lavorativo vi occuperete dei vostri progetti con un certo impegno, portando a casa risultati interessanti. Voto - 8️⃣