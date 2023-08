L'oroscopo della giornata di mercoledì 16 agosto vede una Luna nuova volgere lo sguardo ai Leone, mentre Acquario potrebbe essere un po’ troppo presuntuoso in amore. Marte proteggerà i Toro portando buone energie, mentre Vergine sarà metodica al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 16 agosto.

Previsioni oroscopo mercoledì 16 agosto 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale appagante in questa giornata di mercoledì. La Luna e Venere vi sorrideranno, e potreste ottenere molto dalla vostra relazione di coppia.

Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di nuovi stimoli in questo periodo, ciò nonostante continuerete a dare il meglio di voi in quel che fate. Voto - 7️⃣

Toro: il Ferragosto è passato, ma vi sentite ancora piuttosto giù dal punto di vista sentimentale, e la Luna e Venere in quadratura dal segno del Leone non vi aiuteranno di certo a recuperare terreno. Sul fronte professionale dimostrerete impegno e buona volontà in quel che fate. Marte in particolare vi darà buone energie da applicare ai vostri progetti. Voto - 6️⃣

Gemelli: vi sentirete ancora piuttosto spensierati e innamorati nei confronti del partner. Secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì, se in amore avrete modo di godere di un rapporto appagante, nel lavoro sarà meglio tenere alta la concentrazione, perché alcuni progetti non stanno andando avanti come dovrebbero.

Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale discreta in questa giornata di mercoledì. Anche se questo cielo non sarà particolarmente influente, riuscirete a mantenere un buon rapporto con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte professionale il vostro impegno non passerà inosservato, e verrete premiati per il lavoro svolto.

Voto - 8️⃣

Leone: con la Luna e Venere in congiunzione al vostro cielo, non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione di coppia. Questa Luna nuova in particolare, proteggerà il vostro rapporto, e darà vita a splendidi momenti da vivere. In ambito lavorativo non prenderete mai alcun progetto sottogamba, ciò nonostante i risultati non sempre potrebbero rispecchiare le vostre aspettative.

Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali ottime dal punto di vista professionale. Sarete piuttosto metodici in quel che fate, curando al meglio ogni dettaglio affinché possiate raggiungere i vostri obiettivi. In amore ci sarà una piacevole stabilità con la persona che amate, con momenti davvero appaganti che fortificheranno il vostro rapporto. Voto - 9️⃣

Bilancia: configurazione astrale positiva in amore secondo l'oroscopo. Godrete della buona posizione della Luna e di Venere, che vi permetteranno di vivere momenti spensierati e d'amore con la persona che amate. Sul fronte professionale il lavoro non vi mancherà neanche in questo periodo, ciò nonostante non ci sarà alcun bisogno di avere fretta.

Voto - 8️⃣

Scorpione: mettersi al centro della propria relazione di coppia non vi aiuterà a trovare un'intesa migliore con la persona che amate. Anche voi single dovrete essere meno egocentrici. Sul fronte professionale sarete particolarmente attivi in questo periodo. Dimostrerete impegno e interesse in quel che fate, ma per i buoni risultati dovrete aspettare. Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo eccellente in amore secondo l'oroscopo. Single oppure no, la Luna nuova e Venere in trigono porteranno bontà e sincerità, da condividere con la persona che amate. Sul fronte professionale siete a un punto morto di alcune mansioni, e vi serviranno nuove idee per riuscire a recuperare terreno. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali stabili in ambito amoroso per i nati nel segno.

Avrete molto da condividere con la vostra anima gemella, e questa vostro atteggiamento ottimista alimenterà il vostro rapporto. In ambito lavorativo state attraversando un bel periodo, che vi darà grandi soddisfazioni anche in campo economico. Voto - 8️⃣

Acquario: questo cielo potrebbe rendervi un po’ troppo presuntuosi in questa giornata di mercoledì. Avrete bisogno di ritrovare la giusta intesa con la persona che amate affinché il vostro rapporto possa nuovamente funzionare. In ambito lavorativo sarà importante fare attenzione ad alcune scelte che dovrete prendere per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Pesci: godrete di una storia d'amore stabile in questa giornata di mercoledì. Certo, la Luna sta per avvicinarvi all'opposizione, ciò nonostante, in questo mercoledì di agosto, concentratevi su come poter vivere un rapporto piacevole. In ambito lavorativo Saturno e Giove vi favoriranno, dovrete solo trovare le giuste idee ed energie per poter portare avanti efficacemente i vostri progetti. Voto - 7️⃣