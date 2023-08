L'oroscopo di mercoledì 16 agosto aiuta a comprendere in che modo i movimenti dei corpi celesti influiranno sulle energie dei segni zodiacali. Gemelli e Pesci dovrebbero pensare solo a rilassarsi, Vergine e Sagittario saranno pieni di progetti.

Oroscopo di mercoledì 16 agosto: Ariete positivo

Ariete: l'energia sarà positiva e avrete voglia di vivere nuove esperienze in campo lavorativo. Per quando riguarda i sentimenti, potrebbe arrivare un passo importante per il futuro della vostra storia.

Toro: sarete ancora confusi riguardo a una questione lasciata in sospeso da qualche settimana e dovrete avere ancora pazienza.

Sarà meglio aspettare domenica per una scelta più ponderata.

Gemelli: il modo ideale per trascorrere questa giornata sarebbe il contatto con la natura, una passeggiata o un piccolo viaggio. Saranno favoriti anche i lavori in proprio e i sentimenti andranno a gonfie vele.

Cancro: le finanze potrebbero darvi qualche problema a causa di una spesa che sarebbe stato meglio non effettuare, ma il danno è ormai fatto. Più che di un amore avrete bisogno di un amico sincero.

Oroscopo del giorno: nuovi obiettivi per la Vergine

Leone: in campo professionale sarà necessario un chiarimento della vostra posizione. In amore ci sarà qualche piccola discussione dovuta a una bugia, ma niente che non si possa risolvere con la volontà.

Vergine: sarete pieni di progetti che vorreste mettere in atto già a partire da settembre e per questo potrete contare su un amico prezioso. In coppia sarete ostacolati da una terza persona poco discreta.

Bilancia: i momenti di difficoltà dei mesi scorsi vi hanno dato un grande aiuto a capire chi merita davvero la vostra fiducia.

Adesso pensate poco all'amore, ma non sapete che qualcuno è già sulle vostre tracce.

Scorpione: sarà molto difficile mantenere la calma per voi, soprattutto a causa di una persona che sembra si diverta a mettervi i bastoni tra le ruote. Potreste scoprire una verità che non vi piacerà affatto.

Capricorno stanco e preoccupato, Acquario forte e determinato

Sagittario: con un po' di impegno e la giusta strategia riuscirete a ottenere grandi soddisfazioni al lavoro. Nei rapporti con gli altri tirate fuori tutto quello che avete dentro: solo così vi ameranno per quello che siete.

Capricorno: sarà dura riprendere la vita di tutti i giorni, ma dopo una prima fase vi sentirete nuovamente pieni di energie. Chi vi ama davvero sa che dietro il vostro atteggiamento ci sono tante preoccupazioni.

Acquario: l'Oroscopo del giorno annuncia che non mancheranno gli imprevisti, ma voi sarete bravi a non inciampare e a mantenere la calma. L'umore non sarà al massimo e i pensieri negativi torneranno spesso, ma sarete forti e determinati.

Pesci: dedicate questa giornata alle cose che più vi piacciono, ma non chiudetevi. Cercate, invece, qualcuno con cui condividere le vostre passioni perché gli amici sono una risorsa fondamentale per la vita.