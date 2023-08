L'oroscopo della fortuna della giornata di mercoledì 16 agosto 2023 vede in rimonta i nati sotto il segno del Capricorno e il Toro stabile alle prime posizioni. I segni di Fuoco purtroppo potrebbero avere un calo, soprattutto l'Ariete. In rialzo lo Scorpione.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco nella fortuna.

L'oroscopo per tutti i segni di mercoledì: affari eccellenti per Scorpione

1° Capricorno: finalmente le ricompense saranno a portata di mano, magari dei guadagni che arriveranno serviti su un piatto d'argento.

Queste energie di cui disponete adesso potrebbero essere in grado di concludere degli affari ancora prima che lo possano fare altri.

2° Scorpione: fare affari in questa giornata sarà come scherzare con qualcuno di particolarmente divertente. Non avrete esitazioni nel buttarvi in una nuova avventura professionale, ma al tempo stesso saprete come tenere le redini di quella che state ancora affrontando. Continuate così.

3° Toro: sarete ancora sulla cresta dell'onda pronti a collezionare altri successi professionali ma soprattutto pecuniari. Potreste anche avere una bella sorpresa che vi darà occasione di essere molto disponibili sia con voi stessi che con gli altri.

4° Cancro: risaliranno le probabilità di trovare un impiego che corrisponda alle vostre aspettative.

Fare qualche strappo alla regola potrebbe essere una opzione per avere molta più cura della vostra mente. Potreste arrivare a scoprire sentieri inaspettati.

Vergine fortunato

5° Vergine: questa bella giornata fortunata potrebbe riguardare la vostra squadra di lavoro che lavorerà con molta più dedizione, lasciandovi un po' di tregua e anche la possibilità di usufruire di qualche opportunità davvero inaspettata.

Secondo l'oroscopo sarà il momento di osare anche con gli affari.

6° Pesci: vi sentirete più carichi che mai con questa atmosfera ottimale sul posto di lavoro. Le vicende di natura professionale ora più che mai potrebbero regalarvi qualche piccola soddisfazione che con il trascorrere del tempo incrementerà le vostre finanze.

7° Acquario: sarete sulla buona strada per poter rendere la vostra carriera più remunerativa e anche prestigiosa, per cui agite secondo le regole ma anche il vostro istinto potrebbe essere la chiave del successo. Non vedrete però da subito i primi effetti.

8° Bilancia: sentirvi un po' sottotono potrebbe essere un sentimento che se non tenuto a bada potrebbe compromettere qualche affare decisamente importante. Secondo l'oroscopo dovrete prendervi più cura del vostro fisico, perché in tal senso potrebbero esserci dei malesseri importanti.

Pausa per Sagittario

9° Sagittario: l'oroscopo consiglierà qualche ora di pausa in più per il vostro segno. Sarà tempo di esternare qualche piccola idea che però al momento non troverà riscontro sul piano concreto della vostra mansione professionale.

Avrete dalla vostra parte delle belle esperienze.

10° Leone: provare a fare qualche progetto in più potrebbe essere controproducente per gli affari in essere. Al momento non riuscirete a gestire il tutto, per cui fare qualcosa alla volta potrebbe essere la soluzione ideale, anche se potreste metterci molto tempo.

11° Ariete: fare qualcosa per la fortuna in calo potrebbe darvi delle soluzioni alternative che però al momento non funzioneranno a dovere. Avete semplicemente bisogno di una pausa che possa rigenerare sia il fisico che la mente. Evitate malesseri importanti.

12° Gemelli: secondo l'oroscopo potreste avere dei ribassi finanziari molto importanti, e fare qualche sacrificio in più in questo momento potrebbe giovare moltissimo alle spese che dovreste fare. La salute sarà da salvaguardare il più possibile.