L'oroscopo della giornata di sabato 26 agosto prevede un Sagittario avventuriero in amore, pronto a rendere questa parte finale dell'estate memorabile, mentre Leone potrebbe ricevere interessanti occasioni, che però dovrà saper gestire. La sincera comunicazione permetterà ai nativi Acquario di recuperare terreno in amore, mentre Toro potrebbe sentirvi un po’ smarrito. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 26 agosto.

Previsioni oroscopo sabato 26 agosto 2023 segno per segno

Ariete: vi avvierete verso un fine settimana gradevole sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo.

Single oppure no, la Luna e Venere vi accompagneranno verso un rapporto appagante. Anche voi single troverete la giusta intesa con la vostra fiamma. In ambito lavorativo sarete più produttivi quando le cose vanno per il verso giusto. Voto - 8️⃣

Toro: periodo produttivo in ambito professionale secondo l'oroscopo. Riuscirete ad essere una guida valida all'interno del vostro team, raggiungendo risultati ottimi. IN amore non sarete così affabili o particolarmente interessati al vostro rapporto. Single oppure no, vi sentirete smarriti, e vorreste soltanto un po’ di tempo in più per voi stessi. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di sabato sottotono per voi nativi del segno. Le cose tra voi e il partner non funzioneranno al meglio a causa della Luna in opposizione.

Anche se Venere sarà favorevole, non potrete basare un rapporto soltanto sul puro romanticismo. Dovrete dimostrare amore anche con i fatti. Nel lavoro sarà un periodo impegnativo per voi. Sarà importante non prendere i vostri progetti sottogamba. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale positiva secondo l'oroscopo della giornata di sabato.

Tra voi e il partner ci sarà dialogo, e voglia di costruire un rapporto che possa funzionare veramente. Nel lavoro stanno arrivando risultati davvero soddisfacenti, e potreste pensare di fare qualche piccolo investimento. Voto - 8️⃣

Leone: sul fronte lavorativo potrebbero arrivare interessanti occasioni di guadagno. Seppur si tratti di qualcosa di passeggero, approfittate del periodo per poter mettere da parte qualcosa.

In amore ci penseranno la Luna e Venere in buon aspetto a rendere queste ultime giornate estive davvero romantiche. Voto - 7️⃣

Vergine: non sarete al top della forma a causa della Luna in quadratura dal segno del Sagittario. Tra voi e il partner non ci sarà una perfetta sintonia, ciò nonostante non attraverserete un periodo di crisi. In ambito lavorativo continuerete a esprimere tutto il vostro potenziale grazie a Marte e Mercurio, con risultati soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata di sabato piacevole sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Dedicherete abbastanza tempo alla persona che amate, e sarete in grado di costruire un rapporto appagante. Per quanto riguarda il lavoro dovrete evitare le distrazioni, e concentrarvi di più su ciò che conta veramente per poter ottenere un buon profitto.

Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che vedrà ancora un cielo non all'altezza della situazione secondo l'oroscopo. Con Venere in quadratura infatti faticherete ad esprimere i vostri sentimenti nei confronti del partner, rischiando solo di causare qualche spiacevole incomprensione. Nel lavoro sarete particolarmente attivi e in grado di ottenere interessanti risultati, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Sagittario: con la Luna e Venere in buon aspetto, il vostro spirito avventuriero si farà sentire in amore. Single oppure no, quella voglia di riuscire a fare breccia nel cuore della persona che amate non mancherà in voi. Sul fronte professionale avrete bisogno di strategie più efficaci da applicare ai vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale gradevole in questa giornata di sabato. Sul fronte amoroso godrete di una splendida intesa di coppia, soprattutto voi nati nella terza decade. Anche voi single sarete in grado di costruire una buona intesa con la vostra fiamma. Nel lavoro presterete molta attenzione all'evolversi dei vostri progetti, e alle vostre finanze. Voto - 8️⃣

Acquario: la vostra comunicazione sarà sincera nei confronti del partner in questa giornata di sabato grazie alla Luna in sestile. Anche per voi single sarà più facile esprimere i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro scartate soltanto le idee migliori che avete in mente, e concentratevi su quelle. Voto - 7️⃣

Pesci: non stancatevi troppo sul fronte professionale, considerato Marte in opposizione, anche se ancora per poco.

Con il giusto impegno, potrete comunque raggiungere discreti risultati. Per quanto riguarda i sentimenti, questa giornata di sabato non sarà il massimo a causa della Luna in quadratura. Single oppure no, sarà importante moderare il vostro atteggiamento. Voto - 7️