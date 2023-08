L'oroscopo dell'amore della giornata di lunedì 21 agosto 2023 vede un ottimo segno della Bilancia grazie al supporto di Mercurio. Il romanticismo sarà appannaggio dei Pesci e una straordinaria fiducia sarà dalla parte dei nati sotto il segno del Toro.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore di lunedì 21 agosto: Toro passionale e fiducioso

1° Toro: la grande fiducia che gli altri riporranno in voi in questa giornata vi farà sentire anche amati. Con la persona che fa battere il vostro cuore ogni piccola diatriba verrà definitivamente messa da parte per concentrarvi maggiormente sui sentimenti e sulla passione.

Avrete anche dei progetti in due da sviluppare al meglio.

2° Bilancia: finalmente la comunicazione nella coppia potrebbe dare moltissimi frutti grazie all'intervento di Mercurio. Secondo l'oroscopo le questioni amicali potrebbero conoscere una bella impennata grazie agli incontri straordinari della serata.

3° Pesci: romanticismo alle stelle. Avrete una voglia impellente di dedicarvi completamente alla persona amata, come farle una sorpresa o farle provare nuove sensazioni sul piano passionale. Secondo l'oroscopo potreste pensare di concretizzare la vostra storia d'amore, soprattutto se siete ancora una giovane coppia. La serata potrebbe essere portatrice di momenti molto romantici ma al punto giusto.

4° Gemelli: dei momenti più che spensierati potrebbero essere un valido aiuto per scacciare una gelosia che rovinerà il vostro rapporto. Avrete una rinnovata intesa che farà bene alla vostra storia, ma anche a voi come individui singoli.

Emozioni al culmine per l'Acquario

5° Acquario: l'ambito emozionale toccherà picchi davvero elevati nel corso della giornata di lunedì 21 agosto.

Nella famiglia di origine ci saranno molti fraintendimenti che finalmente saranno appianati grazie alla vostra buona volontà e al presupposto di una sana convivenza.

6° Scorpione: miglioramenti in amore. L'ambito amoroso conoscerà dei rialzi molto sensibili e significativi, che potrebbero sicuramente regalarvi qualche sorpresa.

L'umore sarà sempre più ottimale, specialmente in famiglia. Le amicizie vi daranno di che divertirvi.

7° Cancro: Venere sarà molto promettente sul piano romantico, ma sarà un romanticismo al momento senza impegno. Però avrete tutte le carte in regola per poter vedere la vostra relazione fare qualche passo in più. In famiglia la serenità regnerà sovrana.

8° Sagittario: avrete a che fare con una bella Luna ricca di emozioni sul piano amoroso, ma ci sarà qualche lieve tensione sul piano familiare che proprio non vuole saperne di andarsene. Secondo quanto riportato dall'oroscopo del 21 agosto potreste anche sentire un po' di nostalgia del passato.

Leone freddo

9° Ariete: un po' di tensione in ambiente familiare potrebbe farvi sentire un po' troppo schietti e dunque non esattamente concilianti, che si tratti della famiglia o del partner.

Avere un po' di consolazione da parte degli amici più intimi potrebbe sortire gli effetti desiderati con facilità.

10° Leone: al momento l'umore potrebbe giocare qualche brutto scherzo nella vostra storia d'amore. Potrebbe farvi sentire freddi, forse anche a disagio di fronte a situazioni che fino a poco tempo fa avevate sempre affrontato insieme alla persona amata. In serata riuscirete a regolarizzarvi.

11° Vergine: potreste non considerare affatto l'elemento amoroso nel corso della giornata di lunedì. Fare qualche strappo alla regola in solitaria vi aiuterà riflettere meglio sulle decisioni da prendere in merito alla vostra coppia.

12° Capricorno: fate attenzione a qualche malumore all'interno della vostra relazione, perché potrebbe essere fautore di allontanamenti. La tenacia della vostra storia d'amore al momento potrebbe subire dei tentennamenti molto turbolenti anche a causa di qualche situazione esterna che vi fa sentire tesi e nervosi.