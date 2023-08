Nella giornata di sabato 5 agosto 2023, l'Oroscopo prevede in ritorno in vetta per il segno del Vergine e una perdita di posizioni importante per il segno del Capricorno. Per il Toro saranno previsti successi eccezionali.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 5 agosto per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di sabato, segno per segno: Vergine romantico

1° Vergine: non ci sarà nulla di meglio di una giornata all'insegna del romanticismo per il vostro segno, soprattutto se recentemente avete avuto poche occasioni di stare insieme al partner.

Vi sentirete anche molto appagati con il lavoro e al centro dell'attenzione nella cerchia dei colleghi.

2° Toro: dei successi superiori alle giornate precedenti saranno alla vostra portata con più facilità, arrivando anche a farvi guadagnare di più di quanto previsto. L'ambito sentimentale troverà compagnie davvero divertenti e a tratti anche emozionanti.

3° Sagittario: avrete un bellissimo miglioramento del piano emozionale e sentimentale, con un riavvicinamento molto efficace al partner che potrebbe anche accendere un romanticismo senza precedenti. Gli affari saranno particolarmente fortunati, anche con i guadagni.

4° Cancro: sarete molto emozionati con la persona amata, e forse anche nelle amicizie si creerà quel clima di sintonia che avete cercato a lungo nel corso della settimana.

Secondo l'oroscopo farete anche dei successi molto remunerativi sul lavoro.

Le previsioni astrologiche di sabato: Ariete fortunato

5° Ariete: la fortuna vi accompagnerà sia per quanto riguarda il contesto amoroso, con una bella sorpresa da parte della persona amata, sia per quanto concerne la sfera affaristica. Quest'ultima vi darà una sensazione di appagamento maggiora grazie ai guadagni.

Attenzione allo stress.

6° Leone: avrete dei momenti in cui vorreste stare tranquilli per conto vostro per godere maggiormente delle ore di pausa e altri in cui preferirete stare in mezzo alla gente che vi ama senza dover necessariamente andare incontro a dialoghi forse fin troppo superflui.

7° Acquario: andrete incontro agli obiettivi della vostra squadra di lavoro senza perdere di vista i vostri, e questa sarà una mossa molto produttiva per entrambe le parti.

Avrete una serata molto solitaria, sarà voluta per poter stare per conto vostro.

8° Pesci: avrete degli obiettivi molto ambiziosi che raggiungerete almeno in parte, però i livelli di stress potrebbero mettervi fuori gioco prima del previsto. Rilassarsi sarà molto appagante, soprattutto se avete concluso anche qualche faccenda burocratica di estrema importanza.

Discussioni per Bilancia

9° Bilancia: stimolare qualche discussione con le persone amiche potrebbe portarvi a delle consapevolezze molto dure e forse anche in ambito amoroso potreste non trovare che qualche delusione. Dovrete cercare di risparmiare di più in vista di spese importante.

10° Gemelli: avrete una bella stabilità in amore, ma gli affari in questo momento potrebbero subire un crollo significativo.

Secondo l'oroscopo sarà utile ricaricare le batterie e riorganizzarsi al meglio per poter avviare progetti in un altro momento più opportuno.

11° Scorpione: concluderete la settimana con qualche piccola discussione che potrebbe essere molto profonda nei giorni a venire. Ci saranno delle incomprensioni all'interno del contesto familiare che vi daranno di che riflettere. Avrete un po' di stress da smaltire.

12° Capricorno: avrete degli insuccessi che vi verranno anche contestati. Dovrete cercare di andare incontro alle esigenze altrui invece che persistere, in questo momento. Il riposo dovrebbe essere il vostro primo pensiero in questo periodo.