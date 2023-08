Lunedì 7 agosto 2023 troviamo sul piano astrale la Luna, Urano e Giove risiedere nel segno del Toro, mentre il Nodo Nord sosterà sui gradi dell'Ariete. Marte assieme a Mercurio, invece, resteranno stabili nel domicilio della Vergine, così come Nettuno e Saturno proseguiranno il moto in Pesci. Plutone, infine, rimarrà nell'orbita del Capricorno come il Sole insieme a Venere continueranno la sosta in Leone.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Toro, meno entusiasmante per Scorpione e Acquario.

Sul podio

1° posto Vergine: volitivi. Secondo l'oroscopo lunedì 7 agosto, i nati Vergine parranno non perdersi mai d'animo nelle faccende pratiche e lavorative, risultando dinamici, poliedrici e inclini a mettere in campo grande spirito di sacrificio.

2° posto Toro: lavoro in primo piano. Ogni faccenda che non riguarderà il mondo professionale sarà, con buona probabilità, procrastinata dai nati Toro in questo giorno inaugurale della settimana, col segno Fisso che si rivelerà oltremodo ambizioso e anche parecchio fortunato ad azzeccare le mosse giuste per mettere a segno dei buoni risultati.

3° posto Ariete: riflettere sul da farsi. Diverse questioni in ballo, perlopiù riguardanti la sfera familiare, indurranno probabilmente i nati Ariete a indirizzare gran parte delle energie mentali nella risoluzione delle stesse, sebbene per arrivarne a capo servirà ancora un po' di tempo.

I mezzani

4° posto Capricorno: uno sforzo in più. Sia che si tratti di straordinari al lavoro che di attività pratiche legate alla casa, i nati Capricorno questo lunedì avranno buone chance di non voler lasciare in sospeso l'impegno, preferendo sforzarsi un po' di più piuttosto che tornarci su il giorno successivo.

5° posto Leone: focus sul corpo. Piccoli acciacchi o dolori sparsi potrebbero, nel corso del 7 agosto, reclamare l'attenzione dei nati Leone, con quest'ultimi che non dovrebbero averne timore in quanto passeggeri e tendenti a risolversi naturalmente da soli.

6° posto Sagittario: banco di prova per l'intimità. La sfera sentimentale di casa Sagittario, nello specifico le questioni legate alla passionalità, saranno passate al microscopio nativo nelle ventiquattro ore in questione, al fine di comprendere appieno il perché di alcuni tabù.

7° posto Bilancia: passo felpato. Lunedì dove i nati Bilancia sceglieranno, c'è da scommetterci, di avanzare con passo felpato in ogni questione inerente il rapporto genitore/figlio, accorgendosi di come alcuni non detti continuano a gravare su tale armonia relazionale.

8° posto Gemelli: riflettori cercasi. Se da una parte il carnet astrale, Bianca Signora nel dodicesimo campo in primis, consiglieranno ai nati Gemelli di lavorare sottotraccia, dall'altra parte il segno Mutevole preferirà presumibilmente la luce dei riflettori calamitando qualche fresca antipatia.

9° posto Pesci: disillusi. Complici le cocenti batoste degli ultimi mesi sul fronte denaro, i nati Pesci sembreranno questo lunedì non avere più troppa fiducia nel poter stabilizzare in tempi brevi la loro situazione finanziaria, specialmente il terzo decano che sarà fortemente disilluso in tal senso.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: riserva energetica. Il bottino energetico di casa Acquario, durante questo lunedì estivo, avrà buone chance di segnare la riserva inducendo il segno d'Acqua a rallentare considerevolmente i ritmi per non incorrere in inutili stress.

11° posto Scorpione: amore flop. Riuscire a mantenere calda, affettuosa e armoniosa l'atmosfera in coppia sarà, con ogni probabilità, un esercizio complicato per i nati Scorpione in questo giorno di agosto, ancor di più per chi tra loro vive una storia di fresca fattura.

12° posto Cancro: cercasi vacanza. Togliendo i nativi che si stanno beatamente godendo un periodo di sano relax, i restanti esponenti del segno del Cancro potrebbero desiderare ardentemente una vacanza questo lunedì, soffrendo particolarmente nel dover presenziare al lavoro o al pranzo con la suocera.