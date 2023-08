Nella giornata di domenica 6 agosto 2023, l'Oroscopo vede un grande ritorno alla prima posizione per il segno del Toro mentre ci saranno delle ricompense per il segno della Vergine. Il Capricorno avrà degli affari molto remunerativi.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco di domenica.

L'oroscopo di domenica, segno per segno: successi per Toro

1° Toro: ora le possibilità di fare affari si moltiplicheranno a favore di una carriera che sta subendo alti e bassi in questo periodo. Ora sarà il momento di incentivare ancora il lavoro pregustando anche dei successi futuri, secondo l'oroscopo.

L'amore andrà a gonfie vele.

2° Vergine: potreste avere delle notevoli ricompense sulla base del vostro operato. Non mancheranno le soddisfazioni miste ad una energia davvero fuori dall'ordinario che potrebbe farvi superare i vostri stessi standard. Sarete circondati da persone sincere con voi, soprattutto il partner.

3° Capricorno: avrete degli affari molto ambiziosi che vi permetteranno di mettervi alla prova, sentirvi vincitori e regalarvi anche dei momenti di pausa che potrebbero farvi distrarre adeguatamente dalle vicende sia quotidiane che quelle professionali.

4° Acquario: avrete una bella sorpresa, che si tratti sul posto di lavoro oppure in ambito domestico. Sarete molto originali con la vostra mansione e saprete sfruttare qualche piccolo cavillo burocratico a vostro vantaggio.

Il pomeriggio potrebbe regalarvi del divertimento oltre che del relax.

Pesci stressato

5° Leone: la fortuna in questo momento consiste nel saper trarre qualche conclusione affaristica a vostro vantaggio, godendovi poi i frutti del vostro lavoro e di stare tranquillamente in relax. Secondo l'oroscopo avvierete una serie di scoperte emozionali sia positive che negative.

6° Cancro: dare un maggiore slancio alle vicende professionali vi darà anche una autostima maggiore che vi permetterà di essere sempre attivi. Sarete al centro dell'attenzione con le amicizie e potreste anche avviare qualche esperienza unica che vi darà anche modo di crescere.

7° Pesci: nonostante ci siano delle punte di stress importanti sarete comunque disposti a lavorare anche fino ad una certa ora per poter potenziare i vostri progetti o qualsiasi cosa dobbiate fare.

Con il partner dovreste essere molto più sinceri e diretti, secondo l'oroscopo.

8° Ariete: rimetterete in sesto il vostro umore a favore di una giornata non esattamente idilliaca, ma che potreste trasformare in qualcosa di molto più piacevole. Dovreste ascoltare qualche consiglio che vi permetterà di lavorare molto più agevolmente rispetto a come state facendo in questo momento.

Gemelli a riposo

9° Gemelli: riposare totalmente potrebbe farvi perdere posizioni importanti nella classifica dell'oroscopo, eppure sarà una mossa che dovreste prendere assolutamente in considerazione. Dovreste cercare di essere meno impulsivi con le decisioni che riguardano la famiglia.

10° Sagittario: guardare ad una prospettiva diversa potrebbe essere molto controproducente se siete in procinto di fare qualche investimento importante.

Rimandare potrebbe essere positivo per le vostre finanze in questo momento. Fate attenzione alle spese.

11° Bilancia: dovrete fare i conti con una situazione molto instabile sul piano emotivo e che adesso potrebbe essere molto controproducente per gli affari. In amore ci potrebbero essere incomprensioni, forse molto più forti delle precedenti. In famiglia ci sarà un ribasso generalizzato.

12° Scorpione: potreste sentirvi lasciati indietro da qualche persona a cui tenete particolarmente e dalla quale non vi aspetterete una delusione, soprattutto molto cocente. Fare qualcosa di diverso dal solito potrebbe servire a poco in questo momento, per cui riposatevi.