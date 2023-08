L'oroscopo di domenica 6 agosto aiuta a capire in che modo gli influssi delle stelle agiranno sulla giornata dei diversi segni zodiacali. Per Toro e Scorpione l'amore andrà a gonfie vele, mentre ci sarà ancora qualche intoppo per i Pesci.

Oroscopo di domenica 6 agosto: Ariete positivo ed energico

Ariete: sarà una domenica molto positiva e ricca di energia per voi che potreste approfittarne per stare nella natura con le persone più care. Dedicate questa giornata a voi stessi e a tutto quello che vi fa stare bene.

Toro: sarete irresistibili e qualcuno potrebbe arrivare all'improvviso scombinando le vostre carte.

Se siete in coppia dovrete stare attenti, perché potreste essere molto tentati dalla voglia di avventurarvi in nuove storie.

Gemelli: non ci sarà nessun ostacolo e quindi potrete godervi tutto il meglio di questa giornata. Soprattutto in serata arriverà una bella sorpresa e trascorrerete momenti magici.

Cancro: riuscirete ad avere successo soltanto se saprete collaborare e giocare in squadra. Mettete da parte il vostro egocentrismo e date spazio anche alla persona amata, perché inizia ad essere stanca.

Oroscopo del giorno: Bilancia soddisfatta al lavoro

Leone: qualche discussione in famiglia potrebbe turbare la vostra serenità, ma è più importante chiarirsi che restare in una calma solo apparente.

Pensate a un'uscita rilassante con la vostra metà.

Vergine: non siete soddisfatti della vostra vita e questa domenica la cosa inizierà a pesarvi seriamente. Valuterete un cambio di rotta e, che sia in amore o nel lavoro, non potreste fare scelta più opportuna.

Bilancia: il vostro lavoro procederà bene e vi darà la soddisfazione di ricevere dei complimenti da chi non vi aspettavate.

Arriveranno anche dei pettegolezzi alle vostre spalle e questo vi infastidirà molto.

Scorpione: sarete pieni di energia e voglia di divertirvi con una giornata al mare e in compagnia degli amici. Anche l'amore sarà centrale per voi e la serata potrebbe essere dedicata esclusivamente alla passione.

Capricorno carico e positivo, Pesci indecisi

Sagittario: la delusione per alcuni comportamenti dei colleghi continua a distrarvi dal vostro lavoro. Il consiglio è di impegnarvi a dare il meglio, perché presto la giustizia trionferà e ognuno avrà quel che si merita.

Capricorno: avrete una grande carica e nessuno riuscirà a diminuire la vostra autostima. Sarete convinti di riuscire in qualsiasi cosa e così sarà, ma per dimostrarlo a tutti dovrete aspettare ancora.

Acquario: l'oroscopo del giorno annuncia che saranno favoriti i viaggi e purché non restiate in casa tutto andrà per il meglio. Dovrete ricaricarvi in vista di una settimana impegnativa e sarà meglio non fare affidamento sugli altri.

Pesci: sarà una domenica fatta di alti e bassi, ma ormai ci siete abituati. In famiglia ci sarà bisogno di voi che sarete chiamati a fare delle scelte precise, non tiratevi indietro. Presto tornerà il sereno.