L'oroscopo dell'amore di lunedì 28 agosto 2023 vede in rialzo i segni del Sagittario e del Leone, caratterizzati entrambi da una forte passionalità e da una buona propensione al romanticismo. Anche Bilancia riguadagnerà posizioni dopo tanto tempo.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo del 28 agosto, amore: Leone passionale

1° Sagittario: l'armonia farà parte della vostra giornata in famiglia, secondo l'oroscopo, esattamente come le questioni di carattere amoroso che potrebbero prendere una piega decisamente più romantica e al tempo stesso passionale.

Farete degli incontri eccezionali.

2° Leone: la passionalità sarà davvero al vertice della vostra giornata secondo quanto riportato dall'oroscopo. In famiglia la ritrovata serenità potrebbe trasformarsi in qualcosa di divertente e al tempo stesso appagante sotto molti punti di vista.

3° Bilancia: riuscirete a conciliare alcune situazioni sentimentali che recentemente vi erano sfuggite di mano. Potreste così riuscire a determinare una giornata piena di amore e tenerezza che non disdegnerà neanche della compagnia di qualche amicizia sincera.

4° Gemelli: la fortuna a favore in amore potrebbe farvi incontrare qualcuno di speciale e dal quale proprio non riuscirete a staccare gli occhi. L'oroscopo della giornata di lunedì 28 agosto 2023 si rivela molto conciliante anche in orbita familiare, specialmente nel rapporto con i figli.

Amicizie che ritornano per Ariete

5° Ariete: riscoprire qualche amicizia del passato potrebbe essere una sensazione molto stimolante. Avrete tanta voglia di divertirvi con la persona amata e farete di tutto per stare un po' insieme. La famiglia sarà al centro delle vostre attenzioni.

6° Vergine: avere qualche stimolo positivo per voi significherà essere più chiari con i vostri sentimenti e fare di tutto per poter avere una serata davvero degna di nota.

Le amicizie saranno il punto focale della vostra giornata su cui riverserete tutta la vostra fiducia. La serata sarà alquanto romantica.

7° Pesci: farete degli incontri che potrebbero tradursi in amicizie molto forti, in amore invece potreste avere delle discussioni. Prendetevi cura di voi stessi, ne avete bisogno.

8° Toro: in amore gli stimoli saranno in calo in modo alquanto drastico.

Ora avrete in mente di vivere la vostra storia senza pensare troppo al futuro. Qualche piccolo grattacapo in ambito familiare.

Incomprensioni per Scorpione

9° Acquario: faticherete un po' ad esternare i vostri sentimenti alla persona amata, però con il trascorrere delle giornata potreste avere un atteggiamento molto più sentito e 'sciolto'. In famiglia invece le tensioni potrebbero perdurare piuttosto a lungo.

10° Scorpione: purtroppo le incomprensioni si faranno largo senza che voi lo vogliate, in questo momento, per cui sarà necessario avviare una pausa che potrebbe essere molto rilassante prima di una riconciliazione. In famiglia il clima potrebbe non essere dei migliori.

11° Cancro: le vicende amorose ora più che mai potrebbero subire un crollo che vi porterà a fare alcune considerazioni in merito.

Potreste avere dei momenti di sconforto riguardo ad un vostro amico/a, ma avrete le forze necessarie per lasciarvi tutto alle spalle.

12° Capricorno: al momento trascorrere una giornata in solitaria sarà esattamente quello che ci vorrà per smaltire lo stress, evitare anche per qualche momento le responsabilità e dedicarvi alla soddisfazione di qualche sfizio personale. Ora di incontri non ce ne saranno, ma potrete comunque avvalervi di una persona cara.