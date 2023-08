L'oroscopo di lunedì 28 agosto ci aiuta a capire in che modo le stelle agiranno sull'energia dei vari segni zodiacali.

Gemelli e Pesci non saranno così di compagnia, mentre l'Ariete avrà voglia di condividere i propri momenti con gli altri. Di seguito tutti i dettagli.

Oroscopo di lunedì 28 agosto: Toro fortunato

Ariete: sarà una giornata all'insegna dell'amicizia e sarete particolarmente predisposti nell'aiutare gli altri. In amore potrebbe esserci qualche incomprensione, perché spesso senza accorgervene pretendete che il partner vi dia attenzioni che voi non date.

Toro: le stelle saranno dalla vostra parte, arriverà dunque il momento ideale per dare il via a nuovi progetti a lungo rimandati. Avrete fiducia in voi stessi e questo è un bene, ma ricordate anche che l'umiltà è una caratteristica fondamentale per affermarsi.

Gemelli: sarete piuttosto nervosi e poco tolleranti in questo lunedì di agosto. Qualunque cosa potrebbe farvi perdere la pazienza, che si tratti di un po' di traffico o di una parola di troppo. Il consiglio è di stare il più possibile da soli.

Cancro: la vostra corsa verso il traguardo potrebbe subire una battuta d'arresto. Si tratta di una piccola parentesi, ma in questa giornata non avrete voglia di concentrarvi e dare il massimo, probabilmente a causa di una notizia inaspettata.

Oroscopo del giorno: Vergine coraggiosa

Leone: sarete brillanti e ottimisti. Con queste premesse potrete riscuotere solo grandi successi e vivere intense emozioni. In amore regnerà la serenità e vi sembrerà di avere con voi tutto quello di cui avete sempre avuto bisogno.

Vergine: non avrete nessuna paura di affrontare le sfide che si presenteranno sulla vostra strada e sarete ripagati con ottimi risultati.

Non vi resta che risolvere alcuni problemi con voi stessi, magari affidandovi a un caro amico.

Bilancia: vi sentirete incompresi e soli nelle vostre scelte e questo non vi farà certo sentire felici. L'approvazione delle persone che amate è tutto quello che desiderate, ma non arriverà. Un po' di riposo è quello che vi ci vuole.

Scorpione: sarete abbastanza soddisfatti di come procedono i vostri progetti e quindi potrete fermarvi per una piacevole pausa. In amore sentirete più il bisogno di ricevere che il piacere di dare e questo vi farà riflettere sul vostro futuro.

Sagittario preoccupato, Acquario razionale

Sagittario: non sarete sereni a causa di alcuni problemi che avete lasciato in sospeso e che richiederanno una soluzione. Impegnatevi a sciogliere dei nodi che non vi permettono di vivere con tranquillità e chiedete aiuto se necessario.

Capricorno: la fortuna sarà dalla vostra parte e oltre ad avere ottime soddisfazioni in merito al lavoro svolto avrete voglia di mettervi in gioco.

Acquario: l'Oroscopo del giorno annuncia che sarete piuttosto razionali e che raccoglierete consapevolmente i frutti del vostro lavoro.

In amore non ci saranno molte novità, ma questo vi farà piacere perché contribuirà a rendere tutto più stabile.

Pesci: non avrete molta voglia di comunicare e preferirete la solitudine alla compagnia. Per voi non è niente di nuovo, anche se questo atteggiamento potrebbe infastidire chi vi sta accanto. Se soffrite per qualcosa di irrisolto sarà meglio sforzarsi e parlarne.