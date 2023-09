Martedì 5 settembre troveremo sul piano astrale la Luna, Giove e Urano transitare nel segno del Toro, mentre il Sole assieme a Mercurio stazioneranno nell'orbita della Vergine. Venere, invece, protrarrà il moto in Leone, così come Marte resterà stabile nel domicilio della Bilancia. Il Nodo Nord, intanto, proseguirà il transito in Ariete come Saturno insieme a Nettuno continueranno a risiedere in Pesci. Plutone, infine, occuperà ancora lo spazio zodiacale del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Toro, meno entusiasmante per Acquario e Sagittario.

Sul podio

1° posto Vergine: a colpo sicuro. Secondo l'oroscopo di martedì 5 settembre, il fronte professionale parrà non avere alcun segreto per i nati Vergine, i quali riusciranno non soltanto a mettere a segno degli ottimi risultati ma anche a farlo senza margine di errore.

2° posto Toro: risparmiatori. Il fugace Stellium sui loro gradi irradiato dal Sole di Terra permetterà, c'è da scommetterci, ai nati Toro di assumere un mood più da formica che da cicala nelle ventiquattro ore in questione, risparmiando un bel gruzzoletto in vista di periodi di magra.

3° posto Scorpione: motivati. D'accordo che sulla carta astrale di questo martedì molti pianeti non brilleranno per i nati Scorpione, ma nonostante ciò Marte in dodicesima dimora e Mercurio nell'undicesimo campo potrebbero aiutare ugualmente il segno d'Acqua donandogli una spinta motivazionale da record.

I mezzani

4° posto Capricorno: dritte. Più che aguzzare la vista, nel corso del 5 settembre, i nati Capricorno farebbero meglio ad accendere il radar uditivo alla massima potenza, così da carpire e attuare i preziosi consigli che arriveranno copiosi da figure esperte.

5° posto Leone: spirito di sacrificio. Giornata d'inizio settimana dove il carnet astrale avrà buone chance di consigliare vivamente ai nati Leone di non abbattersi dinanzi a eventuali difficoltà in campo lavorativo, mettendo in campo spirito di sacrificio e una buona dose di resilienza.

6° posto Ariete: focus amoroso. Martedì settembrino dove i nati Ariete saranno presumibilmente inclini a rinsaldare il loro feeling sentimentale, magari cedendo a qualche piccolo compromesso in coppia pur di vedere nuovamente sorridere la dolce metà.

7° posto Bilancia: richiesti. I nati Bilancia, durante questo martedì di fine estate, potrebbero essere richiesti a destra e a manca, famiglia d'origine in primis, e la loro disponibilità sarà massima, sebbene ci sarà il lieve rischio di arrivare a sera stremati.

8° posto Gemelli: umore altalenante. Il 5 settembre avrà buone possibilità di essere una giornata pregna di scossoni emotivi non indifferenti in casa Gemelli, coi nativi che parranno vivere sulle montagne russe e mantenere ben saldo il timone delle reazioni non sarà un gioco da ragazzi.

9° posto Cancro: pensierosi. Tenere il punto al lavoro o restare concentrati durante lo svolgimento di un'attività di ordine pratico non sarà probabilmente semplice per i nati Cancro questo martedì, in quanto gli stessi sembreranno spesso con la mente altrove.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: colpo di spugna. Se da una parte le frequenze planetarie di Terra tenderanno a riportare in auge vecchi torti subiti, dall'altro lato questo martedì la Bianca Signora in settima dimora e il pianeta rosso in nona casa spingeranno i nati Acquario a dimenticare il tutto in onore di una nuova armonia da stabilire.

11° posto Pesci: cercasi significato. A tutti, o quasi, sarà capitato almeno una volta d'interrogarsi sul senso dell'esistenza, sul perché delle azioni che svolgiamo e su come le stesse influiscano nella nostra evoluzione. Ecco, i nati Pesci questo martedì sembreranno particolarmente inclini a cercare dei significati decisamente più profondi sui sentieri che stanno imboccando ultimamente.

12° posto Sagittario: voglia di rivoluzionare. La mutevolezza tipica del segno del Sagittario parrà emergere in tutta la sua prorompenza il 5 settembre, specialmente nel settore professionale dove i nativi avranno una gran voglia di rivoluzionare i loro progetti. Peccato, però, che il carnet astrale suggerirà a gran voce di conservare le posizioni acquisite ed evitare stravolgimenti in tal senso.