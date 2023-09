L'oroscopo della giornata di martedì 26 settembre vede un Acquario pieno di aspettative non solo in amore grazie alla Luna nel segno, mentre Leone potrebbe non prestare particolare attenzione al proprio rapporto. Nuove sfide attenderanno al lavoro i Cancro, mentre Pesci sarà piuttosto socievole. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 26 settembre.

Previsioni oroscopo martedì 26 settembre 2023 segno per segno

Ariete: giornata di martedì soddisfacente dal punto di vista sentimentale per i nati nel segno. L'ottimismo di certo non vi mancherà, ma anche la voglia di rendere interessante e romantico il vostro rapporto con il partner.

In campo professionale, lavorando a mente serena, sarete in grado di mettere a segno risultati migliori dai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che vedono Luna e Venere in cattivo aspetto. Single oppure no, meglio non avere grandi pretese dalla persona che amate nel prossimo periodo. In ambito lavorativo dovrete dare il giusto peso ad alcuni progetti che potrebbero darvi soddisfazioni nel breve termine. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale piacevole in questa giornata di martedì. Riuscirete a trarre vantaggio da questa Luna e da questa Venere in buon aspetto. Il vostro rapporto con il partner si rivelerà davvero romantico e interessante. In ambito lavorativo Mercurio sarà ancora in quadratura.

Per il momento, concentratevi sui progetti in corso. Alle nuove iniziative penserete dopo. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo stabile sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Con il partner ci sarà una piacevole intesa, che saprete ben gestire, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno nuove sfide, che dovrete essere in grado di cogliere.

Voto - 8️⃣

Leone: questa prima parte di settimana lascerà un po' a desiderare sul fronte amoroso, colpa della Luna in opposizione. Ciò nonostante, Venere sarà ancora dalla vostra parte, e sarà in questi momenti di difficoltà che dovrete saper dimostrare i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro riceverete alcune soddisfazioni.

Dimostrerete tanto impegno, ma avrete bisogno anche di entrate più soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Vergine: con Mercurio in congiunzione al vostro segno zodiacale, sarete in grado di prendere le giuste decisioni per i vostri progetti professionali. In ambito amoroso questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante potrete contare su un cielo abbastanza soddisfacente. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna in trigono dal segno dell'Acquario renderà questo periodo interessante sul fronte amoroso. Insieme a Venere in sestile, con il partner ci saranno momenti davvero teneri. Se siete single, potreste sentirvi pronti a rimettervi in gioco. In ambito lavorativo avrete energie a sufficienza, ma avrete bisogno anche di nuove idee da sviluppare.

Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale poco soddisfacente in questo periodo secondo l'oroscopo. La Luna e Venere vi metteranno in difficoltà, e non sarà così facile trovare la giusta intesa con la persona che amate. Cercate per primi di essere meno permalosi. In ambito lavorativo Mercurio porterà buone idee, ma se lavorate in gruppo, dovrete convincere i vostri colleghi. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata di martedì positiva sul fronte sentimentale. Secondo l'oroscopo con il partner ci sarà una bella complicità, che vi permetterà di godere di un rapporto splendido. In ambito lavorativo serviranno nuove idee per i vostri progetti, ma soprattutto maggior impegno, che possa permettervi di fare passi avanti contraddistinguervi dagli altri.

Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vi permette di essere abbastanza romantici e maturi nei confronti del partner. Anche voi single vi sentirete più a vostro agio con la vostra fiamma. Nel lavoro Mercurio sarà fonte d'ispirazione per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in congiunzione riempirà di aspettative questa giornata per i nati nel segno, soprattutto in amore. Anche se Venere sarà ancora in opposizione, potreste provare a risalire la china e rendere migliore il vostro rapporto. In ambito lavorativo vi state preparando per iniziare un nuovo ciclo proficuo e interessante. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo stabile sul fronte amoroso secondo l'oroscopo della giornata di martedì.

Troverete una discreta intesa con il partner e potrete provare a costruire un rapporto piacevole e maturo insieme. In ambito lavorativo Mercurio vi darà del filo da torcere. Giove e Saturno saranno due risorse molto importanti per poter gestire efficacemente le vostre mansioni. Voto - 7️⃣