Nella settimana dal 16 al 22 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio dello Scorpione (dove risiede Marte) al segno del Capricorno (dove sosta Plutone), mentre Giove e Urano stazioneranno nell'orbita del Toro. Lilith e Venere, invece, protrarranno il moto in Vergine, così come il Nodo Nord resterà stabile in Ariete e Saturno insieme a Nettuno continueranno il transito in Pesci. Il Sole e Mercurio, infine, risiederanno nel segno della Bilancia.

Oroscopo settimanale favorevole per Sagittario e Scorpione, meno benevolo per Gemelli e Toro.

Sul podio

1° posto Sagittario: col vento in poppa. Eccezion fatta per qualche flebile attrito in coppia nel weekend, la settimana autunnale di casa Sagittario parrà avanzare nel migliore dei modi nei settori riguardanti le finanze, il lavoro e la famiglia originaria. Da segnare sul calendario saranno probabilmente le giornate del 18, 19 e 20 ottobre quando ottenere qualche rinfrancante risultato professionale sarà più semplice del previsto, così come calamitare gratifiche morali ed economiche.

2° posto Scorpione: alzare il tiro. Secondo le previsioni astrologiche settimanali dal 16 al 22 ottobre, i nati Scorpione potrebbero avere l'occasione di alzare considerevolmente l'asticella dell'ambizione in termini professionali, ancora di più per coloro che lavorano in proprio.

Le giornate più adatte ad alzare il tiro saranno quelle di lunedì, martedì e del weekend, periodi citati dove il segno Fisso riuscirà con arguzia sia a soffiare clienti alla concorrenza che a sfoderare un nuovo servizio da offrire.

3° posto Bilancia: consapevolezze sul piatto. L'ultima settimana del mese del compleanno avrà buone chance di regalare al segno della Bilancia una visione più nitida del loro percorso esistenziale degli ultimi sei mesi, dono che profumerà di nuove consapevolezze delle quali il segno Cardinale dovrebbe fare tesoro.

Attenzione, invece, alla giornata conclusiva della settimana dove le ruggini con un membro della cerchia familiare saranno dietro l'angolo, ma per dribblarle basterà fare orecchie da mercante.

I mezzani

4° posto Capricorno: adesso tocca a me. Un mix di pazienza e rassegnazione hanno costellato le ultime settimane dei nati Capricorno, i quali si sono dovuti gioco forza arrendere a delle circostanze non troppo benevole nei loro riguardi.

Questi sette giorni ottobrini, in misura maggiore martedì e sabato, parranno far gridare interiormente al segno di Terra "Adesso tocca a me", in quanto la loro voglia di primeggiare sarà alta e l'atmosfera astrale gli consentirà di entrare in scena come protagonista.

5° posto Vergine: revisioni accurate. Se a questa settimana dovessimo togliere le giornate nervose di giovedì e venerdì, ecco che il periodo si rivelerebbe probabilmente proficuo per i nati Vergine che avranno in animo di revisionare alcuni progetti in fase embrionale o idee nascenti. Ottimizzare gli stessi prima dell'effettivo lancio, difatti, sarebbe una mossa saggia nonché proficua in termini di futura visibilità e prossimi guadagni.

6° posto Leone: propositi da perseguire. Con Marte e la Luna in Scorpione da un lato e il binomio Giove-Urano in Toro dall'altro, la settimana non inizierà nel migliore dei modi per i nati Leone, i quali potrebbero dover fare i conti con accadimenti avversi che proveranno a darli desistere dal perseguire i loro propositi del momento. Le prime quarantotto ore di questa settimana, però, saranno soltanto una sorta di test astrale per valutare la determinazione del segno Fisso, il quale sarà invitato a mettere in campo resilienza e un pizzico di coraggio in più sempre facendo grande attenzione a seguire ogni iter burocratico. Da mercoledì in poi ci sarà spazio anche per divertirsi un po' con partner e amici.

7° posto Pesci: rinnovamenti da accogliere. Il segno dei Pesci, appartenendo alla Croce Mobile, è solitamente corredato astrologicamente di una propensione maggiore verso il cambiamento, anzi spesso e volentieri stimola e favorisce i mutamenti. Da quando c'è stato il cambio planetario di Saturno sui loro gradi e di Giove approdato in Toro, però, questa tendenza nativa si è offuscata parecchio. Nella settimana in questione, il bouquet astrale suggerirà al segno d'Acqua di sforzarsi di ritrovare la sua inclinazione al cambiamento, in quanto specialmente nelle giornate centrali ci saranno dei rinnovamenti da accogliere senza opporre resistenza.

8° posto Cancro: ritorni di fiamma. Un ex fidanzato o marito potrebbero inaspettatamente palesarsi a casa dei nati Cancro oppure essere incrociati al ristorante o al supermercato in questa settimana di ottobre, ma tali incontri non saranno intrisi soltanto di convenevoli e imbarazzo bensì rappresenteranno una vera e propria chance per un ritorno di fiamma.

Stando alle effemeridi, weekend in primis, per il segno Cardinale non sarebbe la mossa dell'anno fiondarsi a capofitto in una relazione che tempo addietro non ha funzionato ma, nonostante ciò, la forza attrattiva verso la controparte sarà difficile da dissimulare.

9° posto Ariete: lezioni da imparare. Il Messaggero degli Dei e il Luminare giallo in settima casa e al giro di boa avranno, con buona probabilità, voglia di mettere alla prova i nati Ariete su due tematiche, ovvero il rapporto genitore/figlio e l'attitudine a mettere in campo troppa veemenza. Sette giorni, quindi, che si riveleranno più complicati del preventivato dove il segno di Fuoco dovrà fare i conti con delle lezioni da imparare provando a fare tesoro delle stesse.

Ultime posizioni

10° posto Toro: lavoro flop. Il fronte professionale, nel corso delle giornate dal 16 al 20 ottobre, potrebbe nascondere diverse insidie per i nati Toro, soprattutto per coloro che saranno chiamati a dialogare di novità da attuare coi soci. Trovare un punto in comune con gli stessi sarà oltremodo complicato per il segno Fisso, il quale si dimostrerà irremovibile non favorendo il libero scambio di opinioni che ci si aspetterebbe da due soci. Fortunatamente, dal pomeriggio di sabato e per l'intera domenica il trend in tal senso muterà e il segno di Terra si dimostrerà un pizzico più morbido e conciliante favorendo lo scioglimento della situazione di stallo.

11° posto Gemelli: perdere mordente.

Più ombre che luci ci saranno probabilmente in questa settimana autunnale per i nati Gemelli sul versante relazionale, dove a causa di svariate avversità astrali, maggiormente vivide da mercoledì a venerdì, il segno Mutevole si renderà conto che il giudizio degli altrui nei loro confronti sarà cambiato. I nativi, difatti, noteranno con amarezza di non essere più quei punti di riferimento al lavoro o quei saggi amici dagli utili consigli nella cerchia amicale e ciò finirà inevitabilmente per far perdere mordente al segno dei Gemelli anche negli altri ambiti di vita.

12° posto Acquario: questioni di principio. La settimana in questione avrà buone possibilità di mettere i nati Acquario davanti più volte alla loro inclinazione a tenere il punto per questioni di principio, magari anche quando si accorgono strada facendo che la ragione ce l'hanno gli altri.

Le giornate più spinose in tal senso saranno quelle di martedì, giovedì e domenica, quando sarà facile per il segno Fisso trovarsi invischiato in qualche discussione dai toni accesi dove esigerà averla vinta.