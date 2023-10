L'Oroscopo della fortuna di venerdì 13 ottobre 2023 vede il segno del Toro e altri segni di terra in alto nella classifica, mentre i segni di fuoco purtroppo scivoleranno in ribasso. Anche i Pesci saranno in calo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 13 ottobre per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: Toro a tutta corsa

1° Toro : proprio non riuscirete a non fare affari, a collezionare successi e ad estrapolare il meglio dai progetti in corso. Sarete una vera e propria macchina per guadagnare, e ne sarete davvero fieri.

Avrete anche occasione di riposarvi e fare shopping.

2° Scorpione : finalmente vedrete una luce in fondo al tunnel di questa settimana un po' altalenante per i vostri gusti. La creatività e la fortuna giocheranno un ruolo rilevante per il conseguimento dei vostri obiettivi, che siano personali oppure legati alla sfera professionale.

3° Capricorno : la scia di fortuna sarà ancora a vostra completa disposizione per fare della vostra carriera una di quelle decisamente invidiabili. Il conseguimento dei vostri obiettivi ora più che mai sarà fattibile senza il bisogno di energie troppo alte. Le questioni di carattere burocratico saranno risolte quanto prima.

4° Vergine : favorire le interazioni con la squadra potrebbe portarvi ad un avanzamento di carriera al di sopra delle vostre aspettative, regalandovi anche qualche sguardo in più su altri orizzonti professionali su cui riporre le vostre speranze.

La fortuna sarà ottimale negli affari.

Sorprese per Gemelli

5° Cancro : la vostra focalizzazione sul lavoro sarà fra le più affidabili dell'intero zodiaco. Ora fidarsi di voi sul lavoro sarà una vera e propria garanzia, secondo quanto riportato dall'oroscopo. Anche con le vostre forze sarete in grado di scalare una montagna, ora come ora.

6° Gemelli : ora le sorprese potrebbero farsi attendere un po', ma in fin dei conti arriveranno prima di quel che pensate. Sul lavoro la squadra potrebbe essere necessaria per lo sviluppo di un progetto che potrebbe essenziale per la tua carriera. Le energie per la mente saranno insuperabili.

7° Ariete : avrete un pizzico di fortuna in questa giornata di venerdì 13 ottobre 2023, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

Allo stesso tempo potrebbe presentarsi una bella sfida da affrontare, naturalmente con la vostra squadra di lavoro. La sera sarà caratterizzata da una discreta soddisfazione.

8° Pesci : sarà ora di rimboccarsi le maniche ed evitare che la fortuna in calo possa fare il suo corso troppo velocemente. Affidatevi alla vostra routine per poter risolvere molti dei problemi legati all'ambito professionale. Se siete alla ricerca di un impiego, dovreste attendere un po' di tempo.

Bilancia in calo

9° Bilancia: al momento il sentiero professionale sarà alquanto scivoloso, per cui fate attenzione alle vostre mosse in questa giornata di venerdì 13 ottobre 2023 potrebbe essere doveroso per le vostre finanze.

Evitate di fare passi troppo lunghi con lo shopping, dovreste risparmiare.

10° Acquario: la fatica che dovreste impiegare per perseguire i vostri obiettivi sarà molta di più, e la fortuna in questo momento non sarà così brillante dalle vostre parti. Prendervi una pausa potrebbe essere una delle soluzioni ai vostri problemi di venerdì, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

11° Leone: stimolare un po' della vostra vena creativa potrebbe essere molto poco utile in questo momento. La carriera potrebbe subire una battuta d'arresto molto significativa che potrebbe spingervi a spostare lo sguardo altrove, secondo quanto riporta l'oroscopo.

12° Sagittario: in questa giornata potrebbe essere necessario sia risparmiare con il vostro denaro, sia essere un po' più accondiscendenti con la squadra di lavoro. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, lavorare da soli potrebbe portarvi alla noia e alla distrazione. Evitate di lavorare fino a tarda sera.