Nella settimana dal 9 al 15 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dall'orbita del Leone (dove risiede Lilith) al segno della Bilancia (dove sostano il Sole e Mercurio), mentre Marte viaggerà dai gradi della Bilancia allo Scorpione. Venere, intanto, lascerà lo spazio zodiacale del Leone per accasarsi in Vergine, nel frattempo Plutone (il quale terminerà il moto retrogrado il 12 ottobre) stazionerà nel segno del Capricorno. Il Nodo Nord, invece, proseguirà la sosta in Ariete, così come Giove assieme a Urano resteranno stabili in Toro.

Nettuno assieme a Saturno, in ultimo, protrarranno il moto in Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Vergine e Scorpione, meno esaltante per Sagittario e Capricorno.

Sul podio

1° posto Scorpione: iniezione di fiducia. Secondo l'oroscopo settimanale dal 9 al 15 ottobre, gli spostamenti di Venere nell'amica Vergine che avrà luogo martedì e di Marte sui loro gradi nella giornata di venerdì saranno probabilmente forieri di una ritrovata fiducia per i nati Scorpione. Da segnare sul calendario, quindi, saranno i giorni dall'11 al 15 ottobre, mentre lunedì bisognerebbe fare attenzione alla sfera economica, magari controllando nuovamente vecchie bollette o sanzioni amministrative ricevute per evitare more di sorta.

2° posto Vergine: lavoro top. Settimana autunnale che parrà significare concretezza e risultati ragguardevoli in campo professionale per i nati Vergine, soddisfazioni che il segno Mutevole avrà più chance di togliersi nelle giornate dell'11, 12 e 13 ottobre. Lunedì e martedì, invece, sembreranno quarantotto ore non troppo briose sul versante affettivo, giorni nei quali i nati Vergine farebbero meglio a non dare nulla per scontato, facendo sentire alle persone care di sostenerle anche moralmente.

3° posto Leone: vecchi pallini. La fine della luna sosta venusiana sui loro gradi, col pianeta che andrà in Vergine il 10 ottobre, farà il paio col moto diretto della Luna Nera nella loro orbita per l'intera settimana instillando, con buona probabilità, nei nati Leone la voglia di rispolverare qualche vecchio interesse. Un hobby o una passione finiti nel dimenticatoio, infatti, troveranno nuova linfa e fresca luce grazie alle energie che il segno di Fuoco proietterà su tali pallini sopiti.

I mezzani

4° posto Bilancia: visione ampliata. L'atmosfera astrale di questa settimana ottobrina per i nati Bilancia potrebbe rivelarsi ottima per osservare fatti e persone da un'ottica scevra da preconcetti, visione ampliata che darà il meglio di sé lunedì e nel weekend. Nelle restanti giornate, invece, il segno Cardinale sarà chiamato dal bouquet astrale a lavorare sodo, ancor di più se libero professionista, per non risentire di qualche grana economica.

5° posto Toro: stringere alleanze. La Bianca Signora nel loro Elemento ma anche il fugace Stellium in Bilancia di sabato e domenica spingeranno, c'è da scommetterci, i nati Toro ad accantonare moti individualistici a favore di nuove collaborazioni e fresche alleanze.

Maggiormente favoriti in tal senso saranno gli esponenti del segno Fisso che operano in settori che sviluppano o sfruttano avanzate tecnologie.

6° posto Ariete: cara routine. Col Messaggero degli Dei in settima casa e il loro Astro governatore opposto sino al 12 ottobre, nella settimana in questione i nati Ariete farebbero bene a fiondarsi a capofitto nella solita a rassicurante routine quotidiana. Così facendo, il segno di Fuoco si terrà al riparo da sensazioni non troppo gradevoli come frustrazione e insofferenza semplicemente sguazzando nella sua comfort zone.

7° posto Pesci: tempo al tempo. Una delle peculiarità regina del segno dei Pesci è la loro capacità innata di conservare un piccolo antro caratteriale o comunque una sfumatura di ogni altro segno della sfera zodiacale.

Nella settimana in questione, il segno Mutevole parrà beneficiare di questa dote mettendo in campo la perseveranza del Capricorno, la metodicità della Vergine e la smisurata pazienza del Leone.

8° posto Cancro: primo passo. Avere o non avere ragione da parte dei nati Cancro potrebbe risultare insignificante agli occhi del parterre astrale, specialmente nella seconda parte di questa settimana di ottobre, in quanto le effemeridi consiglieranno al segno Cardinale di rasserenare alcuni rapporti lanciandosi per primo in una discussione chiarificatrice. Epilogo potrà essere felice, però, soltanto comprendendo la visione altrui e, ove necessario, perdonando la controparte.

9° posto Acquario: riserva energetica.

Azioni abituali come recarsi al lavoro, fare la spesa o concedersi un aperitivo con un'amica potrebbero risultare, nel corso della settimana dal 9 al 15 ottobre, più faticose del solito per i nati Acquario, i quali si renderanno conto di essere sovente a corto di energie. A fronte di ciò, soprattutto lunedì, martedì e giovedì, il segno Fisso farebbe meglio a evitare di ultimare attività non indispensabili.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: strada sbarrata. Avete presente quella sensazione frustrante che si ha quando si percorre una strada abituale e ci si imbatte in un cartello che ci vieta di proseguire per lavori, incidenti o quant'altro? Una sensazione similare potrebbero viverla i nati Sagittario in questa settimana ottobrina sia a causa del moto retrogrado saturniano che del passaggio di Venere in posizione ostile.

Il segno di Fuoco si troverà, quindi, a dover fare i conti col non poter svolgere più una data attività con la mano sinistra e cercare una metaforica strada alternativa per giungere al risultato prefissato.

11° posto Capricorno: giù la maschera. La ripresa del moto diretto plutoniano sui loro gradi, ancor di più nel weekend quando la Luna aizzerà la Croce Cardinale, potrebbero far crollare ogni segreto od omissione messi in campo dai nati Capricorno dall'inizio del mese del compleanno della Bilancia. Il consiglio delle effemeridi al segno di Terra sarà di affrontare questa settimana autunnale col piglio sincero e genuinamente ingenuo di un bimbo.

12° posto Gemelli: reset. Complici numerose ostilità astrali, duetto Nettuno-Mercurio in primis, i nati Gemelli in questi sette giorni avranno la possibilità di premere il tasto reset della loro esistenza, nel senso che il parterre planetario fornirà loro l'occasione di chiudere col passato ma anche col presente con un colpo di spugna, così da ricominciare. Certo servirà forza di volontà e sangue freddo, ma il segno Mutevole farebbe meglio a pensarci bene prima di buttare alle ortiche una proposta astrale ghiotta come questa.