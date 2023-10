Marte, Mercurio e il Sole daranno vita allo Stellium in Scorpione dal 24 ottobre al 10 novembre. Il Satelletium, comunemente chiamato Stellium, si verifica quando tre o più pianeti/satelliti si congiungono in una casa astrologica o in un segno zodiacale. Grazie alla presenza di un Luminare in quadratura e a due pianeti veloci in felice aspetto, questo Stellium in Scorpione farà balzare in primo piano le tematiche legate alle motivazioni dietro ogni accadimento, all'inganno, all'ossessione ma toccherà anche argomenti più pratici come la ricerca di soluzioni per sistemare beghe casalinghe o lavorative.

Transito in questione che risulterà più benevolo per Capricorno e Bilancia, mentre sarà meno roseo per Leone e Toro.

Di seguito i dettagli sull'oroscopo dal 24 ottobre al 10 novembre.

Sul podio

1° posto Capricorno: voglia di fidarsi. Lo Stellium nell'undicesimo campo, nel quale spiccherà Mercurio nell'amico Scorpione, potrebbe spingere il segno del Capricorno nel periodo citato ad accantonare sospetti e diffidenza per maturare maggiore voglia di fidarsi del mondo circostante. Propensione che sarà più vivida nella sfera professionale, settore dove il segno di Terra sentirà la necessità di dare credito anche alle nuove leve.

2° posto Scorpione: risoluzioni. Il trittico, soprattutto nel mese di novembre, indurrà presumibilmente il segno dello Scorpione a cercare con piglio deciso i metodi più consoni ad alleviare o debellare condizioni di salute precarie o patologie di sorta.

Grazie al pianeta rosso in dignità, difatti, il segno Fisso si dimostrerà più che mai voglioso di sentirsi assoluto padrone del suo corpo e della sua mente.

3° posto Bilancia: picchi di felicità. Alcune questioni familiari che si sistemeranno d'improvviso oppure una fobia che verrà superata grazie a una terapia d'urto produrranno, c'è da scommetterci, dei veri e propri picchi di felicità nei nati Bilancia, ancor di più dal 28 ottobre al 6 novembre.

L'entusiasmo che ne deriverà sarà anche figlio della consapevolezza del segno Cardinale di aver intrapreso un sentiero esistenziale meno ostacolato da qualche tempo.

I mezzani

4° posto Pesci: accordi amorosi. I nati Pesci vivranno il 25 e 26 ottobre un duplice Stellium, uno sui loro gradi e l'altro nello Scorpione, momento che potrebbe rivelarsi oltremodo prezioso per affrontare tematiche scottanti in coppia e giungere finalmente a un accordo o un compromesso per la serenità relazionale.

Ottime anche le effemeridi dal 3 al 6 novembre dove parrebbe esserci spazio per il segno d'Acqua per chiudere di netto una relazione interpersonale disfunzionale.

5° posto Cancro: riequilibrio energetico. Il transito in questione sarà baciato dal severo Grande Maestro e ciò, con buona probabilità, consentirà al segno del Cancro di smetterla di impiegare forze fisiche e mentali in direzioni errate, spingendolo a farsi guidare dai pianeti senza opporre resistenza per riequilibrarsi energeticamente.

6° posto Acquario: focus domestico. Lo Stellium in Scorpione avrà buone chance di fornire ai nati Acquario, specialmente ai primi due decani, la possibilità di trovare il modo ideale per risolvere un inconveniente in casa che dura da un bel po'.

Soluzioni che potrebbero risultare sì dispendiose sul fronte economico ma che, allo stesso modo, si riveleranno funzionali e durature.

7° posto Ariete: far incastrare le novità. Avete presente quando a un giocoliere vengono lanciati dei nuovi birilli mentre ne sta già facendo roteare mezza dozzina? Una situazione simile potrebbero viverla i nati Ariete in questo periodo, in quanto Marte e il Sole sembreranno divertirsi a mettere sul loro piatto delle novità inattese per vedere come se la cavano a incastrare tutti gli impegni.

8° posto Gemelli: piede in fallo. A essere preponderante per il segno dei Gemelli in questo Stellium sarà presumibilmente il messaggero degli dei che, ancor di più il 24 ottobre e dal 5 al 10 novembre, cercherà di far scorgere al segno Mutevole i comportamenti che lo hanno portato a perdere terreno nella professione o a far naufragare un amore.

Accorgendosi dei motivi che lo hanno spinto a mettere il fatidico piede in fallo, il segno d'Aria potrà farne tesoro per non ripetere il medesimo errore in futuro.

9° posto Sagittario: pensieri triti e ritriti. L'alea che correranno i nati Sagittario con questa triade nel dodicesimo campo sarà, c'è da scommetterci, di veder acutizzarsi pensieri malmostosi e sensi di colpa già affrontati interiormente una miriade di volte. Dribblare tale trend non sarà semplice, ma attenuarlo sarà invece decisamente più fattibile qualora decidessero di staccare un po' la spina con una rigenerante vacanza.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: egocentrici. Lo Stellium in Scorpione potrebbe rivelarsi un agglomerato di pianeti non propriamente benevolo per la seconda e terza decade di casa Vergine, coi nativi che parranno divenire incuranti di necessità e ambizioni altrui al fine di coltivare solo e soltanto il loro orticello di vita.

11° posto Leone: fissazioni. Solitamente il periodo del mese del compleanno dello Scorpione non risulta particolarmente entusiasmante per i nati Leone, ma questo 2023 grazie allo Stellium in questione e al duetto Urano-Giove in quadratura avrà buone possibilità di diventare ancora meno digeribile. Le ossessioni diverranno il centro dei pensieri del segno Fisso, ancor di più dal 24 al 29 ottobre quando liberarsi da alcuni tarli cerebrali sarà oltremodo complicato.

12° posto Toro: stressati. Ospitando il Grande Benefico sui loro gradi, questo trittico in settima casa potrebbe acuire i momenti tensivi e lo stress dei nati Toro, i quali noteranno con amarezza che l'atmosfera negli ambienti che frequentano giornalmente sarà elettrica e ciò non favorirà il loro benessere psico-fisico.