Le previsioni dell'oroscopo del giorno 20 ottobre invitano i Gemelli a non fermarsi dinanzi le apparenze. Gli Acquario, invece, vivranno qualche contraccolpo in amore, specie nelle storie appena nate. Novità anche per Cancro e Bilancia.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: cercate di essere un po' più disponibili nei confronti delle persone a voi care. Ci sono delle belle novità all'orizzonte, ma in questo momento avete la mente un po' annebbiata da alcuni pensieri.

11° Bilancia: siete un po' confusi, forse perché avete troppi pensieri per la testa.

Le previsioni dell'Oroscopo del 20 ottobre vi invitano ad essere un po' più intraprendenti.

10° Acquario: la vita di coppia procede abbastanza bene per coloro i quali sono vincolati ad un rapporto stabile. Coloro che, invece, hanno avviato una relazione da poco, potrebbero subire una battuta d'arresto.

9° Capricorno: giornata da condividere con le persone care. Non chiudetevi in voi stessi per paura di esporvi. Nella vita si possono commettere degli errori, ma la cosa importante è saperli riconoscere e chiedere scusa.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: non abbiate la pretesa che le persone che vi circondano abbiano le vostre stesse idee. Ci sono dei momenti nella vita in cui è necessario essere tolleranti verso il prossimo.

7° Scorpione: questo è il momento di aprire il vostro cuore e mostrare le vostre emozioni. Cercate di essere spontanei e di non crogiolarvi nei vostri dubbi e incertezze.

6° Pesci: secondo l'oroscopo del giorno 20 ottobre i nati sotto questo segno devono sentirsi liberi di esprimersi come meglio credono. In amore ci vuole coraggio per poter arrivare lontano.

5° Cancro: nel lavoro vi sentite molto sicuri di voi e determinati. Le stelle vi invitano ad essere loquaci e intraprendenti. Anche dal punto di vista sentimentale è un momento molto favorevole per esporvi.

Oroscopo segni fortunati del 20 ottobre

4° in classifica Gemelli: le cose imprevedibili sono sempre le più belle. Cercate di cogliere al volo le occasioni che vi capiteranno e non fermatevi dinanzi le apparenze.

3° Vergine: non siete persone che si lasciano condizionare molto dai pareri altrui. In certi casi, però, ascoltare qualche bel consiglio potrebbe essere molto utile.

2° Sagittario: ci sono delle persone che fanno parte della vostra vita delle quali temete il parere. Questo perché sono persone a cui date una gande importanza. Ad ogni modo, cercate di essere più sicuri delle vostre scelte.

1° Leone: le previsioni dell'oroscopo del 20 ottobre vi invitano ad essere coraggiosi e a mettere da parte le vostre paure. Se avete vissuto alti e bassi di recente, adesso potrete tirare un sospiro di sollievo.