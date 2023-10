L'oroscopo della giornata di martedì 17 ottobre vedrà un Cancro più sensibile nei confronti del partner grazie alla Luna nuova, mentre Acquario potrebbe mostrare timidezza in amore. Alcuni cambiamenti potrebbero mettere in difficoltà i nativi Leone, mentre Gemelli sarà piuttosto creativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 17 ottobre.

Previsioni oroscopo martedì 17 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: previsioni astrali favorevoli per voi nativi del segno, grazie a un cielo tutto sommato sereno. Sul fronte sentimentale ci sarà una buona sintonia con la persona che amate, soprattutto per voi nati nella terza decade.

In ambito lavorativo non sarete particolarmente produttivi. Avrete bisogno di trovare le idee giuste su cui basare il vostro successo. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale poco entusiasmante a causa della Luna in opposizione. Venere sarà ancora favorevole, ciò nonostante non sarete sempre così in vena di emozioni. Nel lavoro faticherete a essere produttivi a causa di Marte opposto, ciò nonostante proverete a rendere proficue le vostre idee. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà un martedì buono sul fronte professionale, grazie ad alcune idee e progetti ben organizzati che vi permetteranno di raggiungere ottime soddisfazioni. In amore non si potrà dire lo stesso considerato Venere in quadratura. Quello che provate nei confronti del partner è vero.

Dovrete solo saperlo manifestare. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo interessante sul fronte amoroso grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Il rapporto con la persona che amate si rivelerà davvero piacevole e affiatato grazie anche alla vostra sensibilità. Anche voi single sarete più entusiasti della vita che state conducendo. Per quanto riguarda il lavoro la vostra produttività sarà in aumento grazie a Mercurio in trigono dal segno amico dello Scorpione.

Voto - 8️⃣

Leone: alcuni cambiamenti sul fronte professionale potrebbero non piacervi affatto secondo l'oroscopo della giornata di martedì. In ogni caso, anche se questo cielo non vi aiuterà tanto, dovrete adattarvi in fretta e saper gestire la situazione. In amore la Luna e Venere saranno in contrasto tra loro. Attenzione al vostro modo di fare nei confronti della vostra fiamma.

Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale ottima in questa giornata di martedì. La Luna e Venere vi metteranno a vostro agio con la persona che amate, regalandovi momenti davvero teneri tutti da vivere. Per quanto riguarda il lavoro avrete una certa indipendenza sui vostri progetti, e sarete chiamati a prendere le giuste decisioni. Voto - 9️⃣

Bilancia: configurazione astrale equilibrata in questa giornata di martedì. In amore ci sarà una discreta intesa tra voi e il partner, anche se non sarete sempre così romantici. Sul fronte professionale è arrivato il momento di costruire nuovi progetti e basare le vostre energie e risorse su questi. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in congiunzione renderà questo martedì piacevole in amore.

Insieme a Venere in sestile, non potrete chiedere di meglio in questa giornata di ottobre per vivere un rapporto eccellente. In ambito lavorativo sarete piuttosto impegnati, ma le soddisfazioni saranno anche molte. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà un periodo sottotono in amore a causa di Venere in cattivo aspetto. La Luna si sta avvicinando dalla vostra parte, ciò nonostante il vostro rapporto faticherà ancora molto a brillare. Sul fronte professionale Mercurio vi darà una mano dal segno della Bilancia. Alcuni progetti andranno bene, altri potrebbero richiedere la giusta organizzazione. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale abbastanza piacevole per voi nativi del segno. Venere vi metterà a vostro agio con il partner, e la Luna in sestile porterà maturità e romanticismo.

Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza produttivi grazie a Marte in sestile, ma attenzione a Mercurio in quadratura. Voto - 8️⃣

Acquario: con la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione il rapporto con la persona che amate potrebbe non essere così convincente. Voi per primi potreste mostrare un po’ troppa timidezza, che potrebbe incidere sul vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete abbastanza bene, ciò nonostante meglio non avere grandissime ambizioni. Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale tutto sommato discreta grazie alla Luna in trigono. Venere sarà ancora in cattivo aspetto, ciò nonostante sarete un po’ più affiatati. Nel lavoro Marte vi darà una mano dal segno dello Scorpione e, insieme a Giove e Saturno, sarete in grado di ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣