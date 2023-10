L'Oroscopo del fine settimana che va dal 7 all'8 ottobre annuncia una Bilancia rinata, pronta a dare il meglio di sé al lavoro e rimettersi in gioco in amore, mentre Leone potrebbe ambire a dei risultati più interessanti. Gemelli sarà impegnato al lavoro, ma con la possibilità di raggiungere importanti obiettivi, mentre Capricorno potrebbe mostrarsi presuntuoso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del weekend dal 7 all'8 ottobre.

Previsioni oroscopo weekend 7-8 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana altalenante per i nati nel segno, soprattutto in amore.

Nella giornata di sabato la Luna sarà contraria, e potreste non essere così in vena di emozioni. Domenica l'astro e Venere saranno favorevoli un'ultima volta. Nel lavoro sarà necessario prendere alcuni progetti con la giusta mentalità e concentrazione. Voto - 6️⃣

Toro: sarà l'ultimo weekend di Venere contraria. Sarete ancora in difficoltà in amore, ciò nonostante, qualcosa potrebbe finalmente muoversi all'orizzonte. Sul fronte professionale potrete ancora tentare di mettere insieme buoni progetti, ma dovrete dimostrare il giusto impegno. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile in questo primo weekend di ottobre. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, ciò nonostante, dovrete tenere in considerazione che dalla prossima settimana il pianeta dell'amore potrebbe sfavorirvi.

In ambito lavorativo sarete impegnati, ma potrete contare su un cielo ottimale per mettere insieme buoni progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali positive dal punto di vista sentimentale. Soprattutto la giornata di sabato si rivelerà intensa per la vostra relazione di coppia, grazie alla Luna in congiunzione. In ambito lavorativo potreste aver bisogno di un aiuto da parte dei colleghi per poter svolgere correttamente le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Leone: sarà l'ultimo weekend di Venere favorevole dopo un lungo periodo eccellente in amore. Avrete ancora interessanti occasioni romantiche, ma affinché possiate viverle appieno, dovrete metterci del vostro. In ambito lavorativo potrete contare sulla posizione favorevole di Mercurio e Marte per gestire bene nuove mansioni.

Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un fine settimana di ottimismo e attesa per i nati nel segno. Venere sta per arrivare nel vostro cielo, e affinché possa rappresentare la svolta per la vostra sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro dovrete prendere i vostri progetti con la giusta concentrazione ora che Mercurio non sarà più dei vostri. Con un po’ di fortuna da parte di Giove in trigono, potrete raggiungere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Bilancia: weekend altalenante sotto il profilo sentimentale. L'astro argenteo nella giornata di sabato sarà in quadratura, per poi tornare favorevole domenica. Single oppure no, cercate di controllare il vostro umore. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete rinati.

Sarete ben concentrati su di voi e sui vostri progetti grazie a Mercurio e Marte in congiunzione. Voto - 7️⃣

Scorpione: finalmente il pianeta Venere smetterà di remarvi contro. Ciò nonostante dovrete avere ancora un po’ di pazienza e attendere che il pianeta dell'amore e l'astro argenteo siano in una posizione invitante per iniziare a ricostruire la vostra vita amorosa. Nel lavoro Giove opposto potrebbe rallentarvi, ma non arrendetevi. Voto - 6️⃣

Sagittario: se siete riusciti a costruire un rapporto solido nel periodo di Venere favorevole, le prossime giornate e settimane saranno tutto sommato discrete in amore. In caso contrario, con Venere in quadratura, potrebbero essere delle discussioni. In ambito professionale vi state facendo valere grazie a Mercurio e Giove, recuperando lentamente terreno.

Voto - 7️⃣

Capricorno: con Mercurio e Marte in cattivo aspetto, potreste mostrare presunzione sul fronte professionale. Fate attenzione perché essere così sicuri di se stessi potrebbe portarvi a commettere degli errori. In amore la giornata di sabato potrebbe non essere così entusiasmante. Domenica recupererete terreno, ma in ogni caso, sarete in attesa dell'arrivo di Venere in Vergine. Voto - 6️⃣

Acquario: sarà l'ultimo fine settimana con un cielo così deludente nei vostri confronti. Presto, Venere non sarà più negativa, e avrete l'occasione di poter ricostruire il vostro rapporto con il partner, dopo un lungo periodo di magra. Nel lavoro potrete contare su Mercurio e Marte in trigono per gestire efficacemente le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale non particolarmente influente, ma nel complesso sufficiente. In amore godrete di un buon rapporto con il partner, ma attenzione all'ombra di Venere in arrivo nel segno della Vergine. Per quanto riguarda il lavoro porterete avanti i vostri progetti senza grandi aspettative, ma con la voglia di raggiungere risultati quantomeno decenti. Voto - 8️⃣