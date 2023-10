L'oroscopo settimanale dal 9 al 15 ottobre 2023 giunge puntuale all'appuntamento. In questo contesto andremo a valutare i dodici i segni dello zodiaco. Volendo dare qualche chicca sull'andamento generale, le giornate da lunedì a domenica vedranno la Vergine (voto 10) in un'ottima posizione, con Luna e Venere a dare sostegno in quanto transiteranno nel segno. Ottime notizie in arrivo anche per i nati sotto il segno dei Gemelli (Voto 9) e della Bilancia (voto 9).

Tuttavia, come previsto dalle proiezioni astrali redatte dall'Oroscopo della settimana, gli amici nati sotto il segno dell'Ariete (voto 5) si troveranno ad affrontare qualche turbolenza, sebbene la loro posizione rimarrà in bilico tra sufficienza e insoddisfazione.

Addentriamoci nei dettagli, esaminando attentamente le prospettive di ciascun segno zodiacale, non prima di aver dato voce ai prossimi transiti astrali.

Non solo la Luna nei segni: i nuovi transiti della settimana

Riguardo i transiti planetari nella settimana in esame, è importante tener conto dei movimenti non solo della Luna ma anche di altri pianeti, pronti a entrare nei segni zodiacali. Il primo transito a tenere alta l'attenzione avverrà lunedì 9 ottobre con il passaggio di Venere in Vergine. A seguire, martedì 10 ottobre alle ore 14:01, la Luna darà inizio al suo percorso settimanale interessando ancora il segno della Vergine. Questo transito metterà in risalto le questioni sentimentali/affettive, regalando ottimi spunti per poter rimettere in sesto persino rapporti disastrati.

Marte in Scorpione, giovedì 12 ottobre, non sarà certo un transito da "applausi": il Pianeta Rosso porterà scompiglio generale in diversi ambiti della quotidianità; onde per cui gli interessati dovranno stare abbastanza sul chi va là. Successivamente, venerdì 13 ottobre, alle ore 2:22, la Luna in Bilancia enfatizzerà parecchie relazioni armoniose dando anche molta importanza all'estetica fisica, al buon gusto e alla voglia di cambiare look.

Infine, per concludere la settimana, prevista l'ingresso della Luna in Scorpione domenica 15 ottobre. Questo transito porterà una maggiore intensità emotiva e riflessione profonda, influenzando aspetti della quotidiana esistenza anche di altri segni zodiacali nel corso della settimana.

Scopriamo l'oroscopo della settimana dal 9 al 15 ottobre 2023 con annessa la classifica a stelline settimanale e voti in pagella segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana: i primi sei segni

♈ Ariete: voto 5. Questa settimana, l'Ariete potrebbe dover affrontare alcune situazioni complesse in diversi aspetti della vita. Sarà importante mantenere la calma e la pazienza mentre vi muoverete attraverso queste difficoltà. Domenica 15 ottobre si prospetta come un giorno particolarmente favorevole. Sarà un'opportunità per ricaricare le vostre energie e godervi un po' di relax. Lunedì 9, martedì 10 e sabato 14 offriranno ulteriori momenti positivi, con l'opportunità di ottenere risultati concreti nei vostri sforzi. Sfruttate al massimo queste giornate per avanzare nei vostri obiettivi. Giovedì 12 e venerdì 13 potrebbero presentare alcune sfide, specialmente nelle relazioni interpersonali.

Evitate conflitti inutili e cercate di trovare soluzioni pacifiche per qualsiasi controversia. Mercoledì 11 ottobre potrebbe portare momenti di riflessione e autoanalisi.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

★★★★★ domenica 15 ottobre;

★★★★ lunedì 9, martedì 10 e sabato 14;

★★★ giovedì 12 e venerdì 13;

★★ mercoledì 11 ottobre.

♉ Toro: voto 7. I sette giorni a venire preannunciano un periodo abbastanza in linea con le attese, con opportunità che potrebbero presentarsi in diversi aspetti della vita. La top del giorno di lunedì 9 ottobre segnerà l'inizio della settimana con una nota assai positiva. È un momento favorevole per concentrarsi sugli obiettivi e fare progressi significativi.

Martedì 10 e mercoledì 11 portano ulteriori energie positive. Saranno giornate in cui potrete mettere in atto le vostre idee con successo, specialmente nei vostri progetti lavorativi. Giovedì 12 e venerdì 13 potrebbero richiedere un maggiore sforzo da parte vostra, ma con determinazione e impegno, potrete superare qualsiasi dubbio che si presenti. Sabato 14 ottobre sottotono in arrivo? Datevi un po' di respiro e la possibilità di godervi il relax. Prendetevi cura di voi stessi e rilassatevi anche domenica 15 ottobre, concludendo la settimana senza fare cose importanti: opportunità per riflettere su obiettivi futuri e pianificare le prossime mosse.

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

Top del giorno lunedì 9 ottobre;

lunedì 9 ottobre; ★★★★★ martedì 10 e mercoledì 11;

★★★★ giovedì 12 e venerdì 13;

★★★ sabato 14 ottobre;

★★ domenica 15 ottobre.

♊ Gemelli: voto 9.

Top del giorno mercoledì 11 ottobre: l'Astrologia promette un periodo fortunatissimo per voi Gemelli. Sarà una giornata ricca di opportunità, e la vostra gioia sarà palpabile. Martedì 10, giovedì 12 e venerdì 13 porteranno un'altissima positività. Questi giorni saranno caratterizzati da picchi fortunati in cui potrete sperimentare una grande felicità. Lunedì 9 e sabato 14 si collocheranno nella normale positività, offrendovi una routine piacevole e una leggera dose di fortuna. Tuttavia, dovreste prestare attenzione a domenica 15 ottobre, che segna un periodo sottotono con una normale negatività. In generale, questa settimana sembra portare molte opportunità e momenti di felicità, ma è importante rimanere equilibrati anche nei giorni meno positivi.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

Top del giorno mercoledì 11 ottobre;

mercoledì 11 ottobre; ★★★★★ martedì 10, giovedì 12 e venerdì 13;

★★★★ lunedì 9 e sabato 14;

★★★ domenica 15 ottobre.

♋ Cancro: voto 6. In questa settimana molti Cancro si troveranno ad affrontare una serie di alti e bassi. La Luna sorride a tanti di voi venerdì 13 e sabato 14, portando un periodo di positività e armonia nelle relazioni. È un ottimo momento per trascorrere del tempo di qualità con gli amici o con la persona amata. Tuttavia, verso metà settimana, con mercoledì 11, giovedì 12 e domenica 15, la routine sarà di casa. La vostra energia potrebbe essere un po' altalenante, e potreste sentirvi emotivamente instabili.

È importante prendersi del tempo per rilassarsi e cercare di affrontare le difficoltà con pazienza. Martedì 10 ottobre rappresenta una giornata di transizione, in cui potreste iniziare a superare alcune lievi incombenze. Lunedì 9 ottobre sembra invece portare una certa stanchezza, quindi assicuratevi di dedicare del tempo al riposo e al recupero. Ricordate che ogni periodo, anche quelli con problemi, offre opportunità di crescita e apprendimento. Affrontate ogni cosa con determinazione e cercate di mantenere un atteggiamento positivo.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

★★★★★ venerdì 13 e sabato 14;

★★★★ mercoledì 11, giovedì 12 e domenica 15;

★★★ martedì 10 ottobre;

★★ lunedì 9 ottobre.

♌ Leone: voto 6.

La settimana a venire porterà alti e bassi al segno del Leone. Il vostro spirito regale brillerà lunedì 9 e sabato 14, quando vi sentirete pieni di vitalità e fiducia. Sarà un ottimo momento per intraprendere nuove sfide e mostrare il vostro lato migliore. Martedì 10, venerdì 13 e domenica 15 porteranno un'atmosfera positiva e armoniosa. Le vostre relazioni sociali saranno particolarmente piacevoli durante questi giorni, e potreste godere di momenti di gioia e felicità con gli amici o la vostra famiglia. Mercoledì 11 ottobre presenta alcune sfide, ma il vostro coraggio e la vostra determinazione vi aiuteranno a superarle. Giovedì 12 ottobre potrebbe essere una giornata in cui vi sentirete un po' stanchi o stressati, quindi ricordatevi di prendervi del tempo per voi stessi.

In generale, avrete l'opportunità di dimostrare la vostra forza di volontà. Ricordate sempre di mantenere un atteggiamento positivo e affrontare il mondo con determinazione.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

★★★★★ lunedì 9 e sabato 14;

★★★★ martedì 10, venerdì 13 e domenica 15;

★★★ mercoledì 11 ottobre;

★★ giovedì 12 ottobre.

♍ Vergine: voto 10. Si prevede estremamente positivo il periodo per il segno. La Luna in Vergine di martedì 10 ottobre aprirà la settimana con una carica di energia e positività. Sarà l'ideale per concentrarsi su progetti personali e raggiungere obiettivi ambiziosi. L'influenza benefica di Venere, da lunedì 9 ottobre nel vostro segno, renderà questo periodo particolarmente propizio per le questioni legate all'amore e alle relazioni.

Le stelle indicano un periodo di intimità profonda con il partner. Nel corso della settimana, la vostra determinazione e dedizione saranno premiate. Mercoledì 11 e giovedì 12 ottobre promettono opportunità di successo sul fronte professionale. È il momento giusto per fare progressi significativi in carriera. Il weekend, con venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 ottobre, offre l'opportunità di rilassarsi e godere di momenti di svago con gli amici e la famiglia. Sarà un periodo ideale per socializzare e rinforzare i legami affettivi.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

Top del giorno martedì 10 ottobre (Luna in Vergine);

martedì 10 ottobre (Luna in Vergine); ★★★★★ lunedì 9 (Venere in Vergine), mercoledì 11 e giovedì 12;

★★★★ venerdì 13, sabato 14 e domenica 15.

Oroscopo e stelline settimanali: ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 9.

Periodo straordinario! La Luna in Bilancia venerdì 13 ottobre porterà con sé un'ondata di energia positiva. Sarà perfetto per mettere in evidenza il carisma e la capacità di creare relazioni positive con gli altri. Mercoledì 11, sabato 14 e domenica 15 ottobre saranno giorni eccezionali. Le stelle indicano che avrete la capacità di affrontare le situazioni con grazia ed eleganza. Ideale e consigliato il prendere decisioni importanti o risolvere questioni complesse. Martedì 10 e giovedì 12 ottobre porteranno ulteriori opportunità di successo. La creatività e il senso estetico saranno in primo piano, consentendovi di distinguervi nel lavoro o nelle altre attività. Lunedì 9 ottobre sarà una giornata impegnativa, con una valutazione sottotono. Prestate attenzione agli ostacoli che potrebbero presentarsi e affrontateli con determinazione. La settimana sarà caratterizzata anche da piccole opportunità di successo nelle relazioni.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno venerdì 13 ottobre (Luna in Bilancia);

venerdì 13 ottobre (Luna in Bilancia); ★★★★★ mercoledì 11, sabato 14, domenica 15;

★★★★ martedì 10, giovedì 12;

★★★ lunedì 9 ottobre 2023.

♏ Scorpione: voto 8. La settimana inizierà con un'energia positiva. Lunedì, martedì e mercoledì saranno giornate fortunatissime. Ci si potrebbe sentire pieni di energia e motivazione: pronti a intraprendere nuove sfide e a ottenere risultati significativi? Sia il lavoro che la sfera personale sembrano andare per il meglio, e le abilità comunicative potrebbero essere all'apice. Questo è un buon momento per fare progressi nelle relazioni e per affrontare questioni importanti. Giovedì potrebbe portare una piccola frenata. La presenza di Marte in Scorpione potrebbe rendere le interazioni più intense e potreste sentire la necessità di difendere le vostre opinioni con fervore. Tuttavia, cercate di evitare conflitti e cercate piuttosto di canalizzare questa energia in modo costruttivo. Venerdì vedrà un miglioramento della situazione, ma potreste ancora sentire un po' di tensione. Sabato e domenica saranno giorni molto positivi. Sarà possibile rilassarsi e godersi il tempo con gli amici o la famiglia. Le attività sociali saranno piacevoli e rinvigorenti, e potreste persino fare nuove conoscenze interessanti.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno domenica 15 ottobre (Luna in Scorpione);

domenica 15 ottobre (Luna in Scorpione); ★★★★★ lunedì 9, martedì 10, sabato 4;

★★★★ mercoledì 11 ottobre;

★★★ venerdì 13 ottobre;

★★ giovedì 12 ottobre 2023 (Marte in Scorpione).

♐ Sagittario: voto 6. La settimana prenderà avvio con una buona dose di positività. Lunedì, martedì e mercoledì saranno giorni particolarmente favorevoli, con l'influenza delle stelle che sembra sostenere i vostri sforzi. Sarebbe ottimo concentrarsi sul lavoro e per affrontare progetti ambiziosi. Le vostre abilità comunicative saranno in primo piano, il che potrebbe essere utile in molte situazioni. Giovedì e venerdì vedranno una continua tendenza positiva. Potreste sentirvi particolarmente in sintonia con gli altri e pronti a collaborare in modo efficace. Questo potrebbe essere un periodo ideale per affrontare questioni relazionali o per cercare accordi. Tuttavia, cercate di mantenere un certo grado di moderazione, in quanto un'eccessiva espansività potrebbe portare a decisioni affrettate. Il fine settimana potrebbe portare alcune difficoltà. Sabato e domenica sembrano meno favorevoli rispetto agli altri giorni della settimana. Potreste trovare problemi nelle interazioni sociali o nell'affrontare determinate situazioni. È importante mantenere la calma e affrontare le cose con pazienza. Nonostante questo, potrebbe esserci spazio per una crescita personale e la possibilità di apprendere esperienze.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ giovedì 12, venerdì 13;

★★★★ lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11;

★★★ domenica 15 ottobre;

★★ sabato 14 ottobre 2023.

♑ Capricorno: voto 7. Periodo interessante, pieno di opportunità! Sabato 14 ottobre, in particolare, si prospetta come una giornata eccezionale, dove le vostre ambizioni e il vostro impegno potrebbero portare risultati significativi. Giovedì 12 e domenica 15 ottobre saranno altrettanto positivi, con un'energia celeste che vi sosterrà nel raggiungimento dei vostri obiettivi. Questi giorni potrebbero essere ideali per concentrarsi sulle vostre passioni e perseguire i vostri sogni con determinazione. Lunedì 9 e venerdì 13 ottobre potrebbero portare alcuni intoppi: comunque, avrete la forza necessaria per superarle con facilità. Potreste affrontare questioni legate al lavoro o alle relazioni, ma la vostra determinazione vi aiuterà a gestirle. Mercoledì 11 ottobre potrebbe portare un leggero calo nell'energia. Un impegno costante darà modo di mantenere la situazione sotto controllo. Martedì 10 ottobre sembra essere la giornata meno favorevole della settimana, con una valutazione pessima! Sarà importante fare attenzione a non prendere decisioni affrettate e a gestire le situazioni con prudenza. Con determinazione costante e impegno diligente, sarete in grado di sfruttare al massimo le opportunità.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno sabato 14 ottobre;

sabato 14 ottobre; ★★★★★ giovedì 12, domenica 15;

★★★★ lunedì 9, venerdì 13;

★★★ mercoledì 11 ottobre;

★★ martedì 10 ottobre.

♒ Acquario: voto 8. La prossima settimana sarà un periodo assai sfruttabile per l'Acquario. Giovedì 12 ottobre sarete al top nella classifica: si prospetta come una giornata eccezionale. Sarà il momento ideale per mettere in evidenza il vostro carisma e la vostra capacità di creare relazioni positive con gli altri. Lunedì 9, martedì 10 e venerdì 13 ottobre, con cinque stelle ciascuno, porteranno ulteriori opportunità di successo e realizzazione personale. La vostra determinazione e il vostro impegno saranno in primo piano, consentendovi di distinguervi nel vostro lavoro o nelle vostre attività. Mercoledì 11 ottobre, con quattro stelle nella classifica, indica che sarà una giornata leggermente impegnativa ma meno intensa rispetto agli altri giorni ritenuti positivi. Sabato 14 ottobre, con tre stelle nella classifica, potrebbe portare alcune dissonanze, ma la vostra forza d'animo vi aiuterà a superarle. Domenica 15 ottobre 2023, con due stelle nella classifica, sottolinea la presenza di una giornata stressante.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno giovedì 12 ottobre;

giovedì 12 ottobre; ★★★★★ lunedì 9, martedì 10, venerdì 13;

★★★★ mercoledì 11 ottobre;

★★★ sabato 14 ottobre;

★★ domenica 15 ottobre 2023.

♓ Pesci: voto 6. La settimana, con il voto complessivo di 6, si presuppone che sarà un periodo relativamente positivo per voi Pesci. Lunedì 9 e mercoledì 11 ottobre, con cinque stelle ciascuno, si prospettano come giorni eccezionali per tanti Pesci. Saranno giorni ideali per mettere in evidenza il vostro carisma e la vostra capacità di creare relazioni positive con le persone che più vi piacciono. Martedì 10, sabato 14 e domenica 15 ottobre, con quattro stelle ciascuno, porteranno ulteriori opportunità di successo e realizzazione personale. La vostra determinazione e il vostro impegno saranno in primo piano, consentendovi di distinguervi nel vostro lavoro o nelle vostre attività. Giovedì 12 ottobre, con tre stelle nella classifica, porterà una giornata poco positiva, anche se meno intensa rispetto agli altri periodi assai più sfavorevoli. Venerdì 13 ottobre, infine, con solo due stelle nella classifica, potrebbe portare alcune turbolenze: una persona stimata vi aiuterà a mettere in sicurezza alcune situazioni critiche.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: