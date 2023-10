Per tutti i segni zodiacali arriva l'ultima domenica del mese di ottobre. Di seguito sono quindi disponibili le previsioni e l'oroscopo del 29 ottobre 2023 con le indicazioni e le previsioni dall'Ariete ai Pesci. In particolare per il Sagittario sono possibili nuovi progetti e strategie professionali.

L'oroscopo quotidiano

Ariete: i rapporti che hanno dovuto affrontare dei problemi ora vivono un momento di ripresa. Nel lavoro è il giorno giusto per programmare qualcosa di importante.

Toro: per i sentimenti è una situazione astrologica migliore grazie alla Luna nel segno, se avete chiuso una storia da ora potrete ripartire.

Nel lavoro state sperimentando nuove strategie, non avrete però un immediato riscontro.

Gemelli: a livello sentimentale Venere offre delle buone opportunità, in questi giorni potrete affrontare un discorso. Nel lavoro ci sono diverse scelte da fare, ci sarà bisogno di più tempo e soprattutto novità.

Cancro: in amore sfruttate questa giornata per parlare in maniera tranquilla visto che le stelle sono della vostra parte. A livello lavorativo Giove favorevole che porta un buon recupero.

Leone: in amore la situazione attuale comporta una fase di maggiore stress a causa della Luna in opposizione. Nel lavoro è una fase di grande agitazione, qualche riflessione sul futuro non mancherà.

Vergine: a livello amoroso, se avete una persona cara al vostro fianco, sfruttate questa giornata per vivere al meglio le emozioni.

Nel lavoro ci sono dei pensieri e qualche ritardo, ma un recupero è dietro l'angolo.

Bilancia: per i sentimenti c'è la necessità di concludere una discussione. I nuovi incontri saranno interessanti. Nel lavoro se ci sono delle proposte da fare agite al mattino, soprattutto se dovete iniziare nuovi progetti.

Scorpione: in amore la Luna in opposizione porterà delle tensioni, per questo motivo le sensazioni che proverete non saranno sincere.

A livello lavorativo fate attenzione alle proposte che arrivano, è meglio liberarsi di alcune difficoltà.

Sagittario: a livello sentimentale non è la giornata migliore per mettersi contro qualcuno, se ci sono dispute è meglio superarle. Nel lavoro torna la voglia di lanciarsi in nuovi progetti e strategie.

Capricorno: in amore riuscirete a superare alcune divergenze e sapete come gestire tutto al meglio.

Nel lavoro potrete lanciarvi in nuovi progetti che si riveleranno importanti per voi.

Acquario: per i sentimenti Venere a breve tornerà favorevole, comunque molto dipende dal tipo di relazione che vivete. Nel lavoro ci saranno chiamate e nuove attività.

Pesci: in amore Venere in opposizione potrà portare alcuni problemi, la giornata è comunque buona musica. Nel lavoro fate attenzione ad alcune questioni e a non mettere quelli importanti in secondo piano.