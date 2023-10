Grazie all’Oroscopo si scopre cosa ci aspetta in fatto di salute, amore e lavoro. Questo week end l'Ariete arriva al massimo dei voti, mentre lo Scorpione risulta un po' sottotono. Di seguito l'oroscopo completo per il fine settimana dal 13 al 15 ottobre.

Previsioni astrologiche amore, lavoro e benessere per il week end dal 13 al 15 ottobre: 5 lune per l'Ariete

Ariete: approfittate del week end per fare attività fisica, magari all’aria aperta, e per dedicarvi ai vostri hobby preferiti. In amore siete passionali e comunicativi, pronti a conquistare o a riconquistare la persona amata.

Nel lavoro, siete determinati e creativi, capaci di affrontare le sfide con coraggio e intraprendenza.



Voto: ☾ ☾ ☾ ☾ ☾

Toro: il vostro segno è influenzato da Venere, che vi rende sensuali e affettuosi. Potete trascorrere il week end in dolce compagnia, coccolando il vostro partner o flirtando con una nuova conoscenza. Fate attenzione a non esagerare con il cibo e con le bevande alcoliche, che potrebbero causarvi problemi di digestione o di sonno. Nel lavoro, siete prudenti e metodici, ma anche disponibili a collaborare con i colleghi.

Voto: ☾ ☾ ☾ ☾

Gemelli: sfruttate il week end per ampliare i vostri orizzonti culturali, leggendo un libro, guardando un film o visitando un museo. In amore, siete vivaci e simpatici, ma anche un po’ superficiali e volubili.

Nel lavoro, siete brillanti e originali, ma anche distratti e disordinati. Fate attenzione a non perdere di vista gli obiettivi e le scadenze.

Voto: ☾ ☾ ☾

Cancro: dedicate il week end alla vostra famiglia, ai vostri amici o al vostro animale domestico, con cui avete un rapporto speciale. Non stressatevi troppo, perché potreste avere problemi di umore o di nervosismo.

Siate responsabili e affidabile cercate di essere più flessibili e tolleranti con gli altri.

Voto: ☾ ☾ ☾

Leone: approfittate del week end per divertirvi e per mettervi in mostra, magari partecipando a una festa o a un evento sociale. In amore, siete ardenti e fedeli, ma anche un po’ egocentrici e possessivi. Nel lavoro, siete ambiziosi e leader, ma anche arroganti e autoritari.

Cercate di essere più umili e collaborativi con gli altri.

Voto: ☾ ☾ ☾

Vergine: impiegate il week end per mettere ordine nella vostra casa o nel vostro ufficio, eliminando ciò che non vi serve più o che vi crea confusione. In amore, siete timidi e riservati, ma anche fedeli e devoti. Cercate di essere più spontanei e positivi con gli altri.

Voto: ☾ ☾ ☾

Lo Scorpione si deve accontentare di una sola luna per questo week end

Bilancia: godetevi il week end in bellezza e in armonia, curando il vostro aspetto fisico e il vostro equilibrio interiore. In amore, siete romantici e diplomatici, ma anche indecisi e influenzabili. Dovreste essere più determinati e autonomi con gli altri.

Voto: ☾ ☾ ☾ ☾

Scorpione: approfondite il week end con esperienze forti e trasformative, magari praticando una disciplina spirituale o esplorando la vostra psiche.

In amore siete passionali e gelosi, ma anche fedeli e profondi. Nel lavoro, siete determinati e strategici, ma anche aggressivi e manipolatori. Cercate di essere più aperti e sinceri con gli altri.

Voto: ☾

Sagittario: vivete il week end con entusiasmo e libertà, magari organizzando un viaggio o una gita fuori porta. In amore, siete allegri e generosi, ma anche irrequieti e infedeli. Nel lavoro, siete intelligenti e visionari, ma anche imprudenti e irrispettosi. Siate più responsabili e rispettosi con gli altri.

Voto: ☾ ☾ ☾ ☾

Capricorno: usate il week end per raggiungere i vostri obiettivi o per pianificare i vostri progetti futuri. In amore, siete fedeli e leali, ma anche freddi e distanti. Nel lavoro, siete laboriosi e competenti, ma anche rigidi e autoritari.

Cercate di essere più calorosi e affettuosi con gli altri.

Voto: ☾ ☾

Acquario: potete sperimentare il week end con novità e sorprese, magari provando qualcosa di diverso o di insolito. In amore, siete amichevoli e tolleranti, ma anche distaccati e imprevedibili. Nel lavoro, siete creativi e inventivi, ma anche ribelli ed eccentrici. Cercate di essere più coinvolti e stabili con gli altri.

Voto: ☾ ☾ ☾ ☾

Pesci: immergetevi nel fine settimana con emozioni e sogni, magari ascoltando della musica, guardando un film o leggendo un libro. In amore, siete dolci e romantici, ma anche fragili e illusi. Nel lavoro, siete altruisti e artistici, ma anche confusi e disorganizzati. Cercate di essere più realisti e ordinati con gli altri.

Voto: ☾ ☾ ☾