L'oroscopo dell'amore della settimana dal 16 al 22 ottobre 2023 segna la permanenza del pianeta Venere nella costellazione della Vergine. In miglioramento il segno dei Pesci, per il Cancro arriveranno degli incontri.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per l'amore.

L'oroscopo dell'amore segno per segno: Venere in Vergine

1° Toro: con Venere nel segno del Vergine, in amore non avrete riva. Toccherete il punto più sublime della vostra storia d'amore favorendo una comunicazione invidiabile. La vostra cerchia amichevole si affollerà di nuove conoscenze molto promettenti sentimentalmente.

2° Capricorno: la vitalità e la carica passionale che si riscontreranno dalle vostre parti potrebbero decretare un nuovo inizio nella vostra storia d'amore. Nelle amicizie si creeranno dei legami al di sopra delle aspettative. Nella seconda metà della settimana ci saranno straordinarie sorprese a livello sentimentale.

3° Vergine: con Venere nel segno ogni cosa in amore avrà una connotazione rosea, fatta di una complicità unica nel sul genere e in grado di avviare un dialogo nella coppia non soltanto costruttivo, ma che vi dia anche degli stimoli per fare amicizia e per rivitalizzare la comunicazione anche in famiglia. Finirete per il progettare qualcosa di importante.

4° Cancro: nuove prospettive di incontri e tanta voglia di far evolvere la tua storia d'amore saranno due elementi molto presenti nelle tue previsioni astrologiche di questa settimana.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo vedrete la passione brillare accompagnata da un senso di maturazione davvero senza precedenti. Nel fine settimana arriveranno dei giri di vite eccezionali.

Pesci tenero

5° Pesci: la tenerezza farà parte del vostro periodo settimanale, e non soltanto con la persona amata. Avvertirete un senso di allegria con le persone che vi circondano, e ricambierete con una disponibilità davvero pregna di affetto.

Con il partner il romanticismo sarà assicurato, soprattutto se avete in cantiere una famiglia. Nel fine settimana avrete del tempo libero per voi stessi.

6° Scorpione: per il vostro segno zodiacale si prospettano dei miglioramenti nell'umore personale e anche nelle interazioni con le persone che vi circondano. Nella vostra storia d'amore si apriranno parentesi di passionalità ritrovata, ma anche una piccola idea di rafforzare la vostra unione che crescerà nel corso della settimana 16-22 ottobre 2023.

7° Sagittario: se nelle amicizie ci saranno alcune novità legate a nuovi orizzonti conoscitivi, lo stesso non si potrà dire di una situazione amorosa traballante e anche noiosa. Stringerete dei legami inaspettati con qualche membro della vostra famiglia di origine.

8° Ariete: potresti non essere molto avvezzi all'amore e ai sentimenti nell'ultimo periodo, allo stesso tempo potresti trovare una passionalità inaspettata in alcune giornate particolarmente romantiche nella coppia. Prendere una strada che condurrà verso delle avventure non sarà una buna decisione. Ritroverete la spensieratezza in famiglia nel fine settimana.

Meno amicizie per Bilancia

9° Bilancia: il numero delle amicizie potrebbe calare, ma sarà dovuto a fattori esterni che non potrete controllare veramente.

Anche nella coppia si creeranno degli spazi che vi distanzieranno l'uno dall'altro, forse a causa di vedute diverse, diametralmente opposte. Andrà meglio in famiglia, con qualche rapporto che riuscirete a recuperare.

10° Acquario: potreste avere qualche nuvoletta grigia sopra la testa della vostra storia d'amore. Avete bisogno di ridimensionare la vostra vita e di dedicarla principalmente a voi stessi. Avvertirete un po' di sereno nel fine settimana, sicuramente grazie a una persona che riuscirà a distrarvi a dovere.

11° Gemelli: questo malumore che potrebbe permanere per tutta la settimana dal 16 al 22 ottobre 2023 potrebbe riversarsi sul piano amoroso. Procedere con qualche separazione al momento sarà una delle cose più giuste da fare.

Prendervi cura di voi stessi sarà una vera e propria priorità da non mettere mai in discussione. Ci saranno tensioni anche in ambito familiare.

12° Leone: l'atteggiamento burbero di questo periodo potrebbe costarvi una interazione già abbastanza compromessa a causa di Venere sfavorevole al vostro segno. In famiglia subentrerà qualche discussione principalmente dovuta al fatto di aver a che fare con qualche fraintendimento. Andrà meglio nel weekend.