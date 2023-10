L'oroscopo settimanale dal 23 al 29 ottobre 2023 è pronto a dare voce alle nuove previsioni zodiacali interessanti le giornate da lunedì a domenica. In primo piano, secondo l'Oroscopo della settimana, oltre alle analisi astrologiche sul periodo, la classifica a stelline con relativi voti in pagella segno per segno. A dare valore al periodo, come sempre, saranno i transiti planetari. Curiosi di conoscere quali saranno i prossimi movimenti astrali e i segni che potranno giovare dei flussi positivi in arrivo dalle effemeridi del periodo? Andiamo a scoprirli insieme.

Transiti astrali della settimana: Sole e Luna pronti a dare sprint all'oroscopo

I transiti astrali previsti nei prossimi sette giorni vedono l'entrata del Sole in Scorpione, lunedì 23 ottobre a partire dalle ore 16:21 del pomeriggio. Invece, per ciò che concerne i transiti lunari, la Luna in Pesci si formerà questo martedì 24 ottobre, alle ore 10:33 e, di fatto, darà inizio al solito tour infrasettimanale entrando in un segno di Acqua. A metà settimana vedremo invece l'Astro d'Argento cambiare di nuovo segno, precisamente giovedì 26 ottobre alle ore 12:02, con il passaggio della Luna in Ariete. La settimana si chiuderà con l'ingresso della Luna in Toro prevista per questo sabato 28 ottobre.

Scopriamo l'oroscopo della settimana dal 23 al 29 ottobre con annessa la classifica a stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana: i primi sei segni

♈ Ariete: voto 8. In arrivo sette giornate mediamente positive e piene di energia e vitalità: pronti a sfidare ogni ostacolo e a raggiungere i vostri obiettivi? Il vostro spirito combattivo vi renderà protagonisti in ogni ambito, sia personale che professionale. Non mancheranno le occasioni di divertimento e di amore, soprattutto nel weekend.

In amore, potrete vivere delle emozioni intense e appassionate, sia con il partner che con una nuova conoscenza. Il vostro fascino sarà magnetico e non passerete inosservati. Nel lavoro, potrete ottenere dei successi e delle soddisfazioni, grazie alla vostra determinazione e alla vostra creatività. Sarete in grado di affrontare le sfide e di risolvere i problemi con efficacia.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

Top del giorno giovedì 26 ottobre - Luna in Ariete;

giovedì 26 ottobre - Luna in Ariete; ★★★★★ venerdì 27, sabato 28 e domenica 29;

★★★★ mercoledì 25 ottobre;

★★★ martedì 24 ottobre;

★★ lunedì 23 ottobre.

♉ Toro: voto 10. Una spanna sopra tutti gli altri segni! vi aspetta una settimana davvero fantastica, in cui tutto sembrerà andare per il verso giusto. La fortuna vi sorriderà in ogni campo, dal lavoro alla salute, passando per le relazioni e le finanze. Potrete godervi il meglio della vita, senza preoccupazioni e con tanta serenità. Il vostro fascino sarà irresistibile e attirerete le attenzioni di chi vi piace. In amore, potrete vivere dei momenti romantici e dolci, sia con il partner che con una persona speciale che vi farà battere il cuore.

Il vostro rapporto si rafforzerà e vi sentirete in sintonia. Nel lavoro, potrete raggiungere dei traguardi importanti e ricevere dei riconoscimenti meritati. La vostra professionalità e la vostra competenza saranno apprezzate da tutti.

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

Top del giorno sabato 28 ottobre - Luna in Toro;

sabato 28 ottobre - Luna in Toro; ★★★★★ lunedì 23, mercoledì 25 e domenica 29;

★★★★ martedì 24, giovedì 26 e venerdì 27.

♊ Gemelli: voto 6. Periodo in parte altalenante, in cui dovrete affrontare qualche difficoltà e anche qualche piccolo imprevisto. La vostra mente sarà sempre attiva e creativa, ma dovrete fare attenzione a non disperdere le vostre energie in troppe direzioni. Cercate di essere più concentrati e organizzati, soprattutto sul lavoro.

In amore, fatevi guidare dal cuore e non dalla razionalità. In amore, potrete vivere delle situazioni confuse e contrastanti, sia con il partner che con una possibile tentazione. Dovrete chiarire i vostri sentimenti e le vostre intenzioni, senza lasciarvi influenzare da terze persone. Nel lavoro, potrete avere delle opportunità interessanti, ma anche delle complicazioni da gestire. Dovrete essere flessibili e adattabili, senza perdere di vista i vostri obiettivi.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

★★★★★ martedì 24 e mercoledì 25;

★★★★ lunedì 23, sabato 28 e domenica 29;

★★★ giovedì 26 ottobre;

★★ venerdì 27 ottobre.

♋ Cancro: voto 6. Nella settimana che sta per arrivare dovrete bilanciare le vostre emozioni e i vostri sentimenti, cercando di non lasciarvi sopraffare dalle paure e dalle insicurezze.

Il vostro intuito vi aiuterà a capire le situazioni e le persone, ma dovrete anche usare la logica e il buon senso. In amore, fatevi avanti se avete un interesse per qualcuno, non siate timidi. In amore, potrete vivere delle sorprese e delle novità, sia con il partner che con una persona che vi colpirà in modo inaspettato. Il vostro cuore sarà aperto e pronto a ricevere e a dare affetto. Nel lavoro, potrete avere delle difficoltà e dei ritardi, che vi metteranno alla prova. Dovrete essere pazienti e perseveranti, senza lasciarvi scoraggiare.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

★★★★★ lunedì 23 e martedì 24;

★★★★ mercoledì 25, giovedì 26 e domenica 29;

★★★ venerdì 27 ottobre;

★★ sabato 28 ottobre.

♌ Leone: voto 7.

Settimana in cui potrete dimostrare il vostro talento e la vostra leadership, sia sul lavoro che nella vita sociale. Il vostro carisma vi renderà popolari e apprezzati da tutti, ma dovrete anche essere umili e generosi con gli altri. In amore, sarete passionali e romantici, ma fate attenzione a non essere troppo orgogliosi o gelosi. In amore, potrete vivere delle emozioni forti e coinvolgenti, sia con il partner che con una persona che vi farà perdere la testa. Il vostro fuoco interiore vi renderà irresistibili e ardenti. Nel lavoro, potrete esprimere al meglio le vostre qualità e le vostre capacità, ottenendo dei risultati eccellenti. Sarete in grado di guidare e di motivare gli altri, con il vostro entusiasmo e la vostra sicurezza.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

Top del giorno mercoledì 25 ottobre;

mercoledì 25 ottobre; ★★★★★ martedì 24 e giovedì 26;

★★★★ lunedì 23 e venerdì 27;

★★★ sabato 28 ottobre;

★★ domenica 29 ottobre.

♍ Vergine: voto 7. Avrete una settimana in cui riuscirete a mettere in pratica i vostri progetti e le vostre idee, grazie alla vostra capacità di analisi e di pianificazione. Il vostro lavoro sarà efficiente e produttivo, e vi porterà dei buoni risultati. In amore, sarete dolci e fedeli, ma dovrete anche essere più spontanei e divertenti, senza pensare troppo ai dettagli. In amore, potrete vivere dei momenti sereni e armoniosi, sia con il partner che con una persona che vi farà sentire bene. Il vostro rapporto si baserà sulla fiducia e sul rispetto reciproco.

Volendo, questo weekend giocatevi pure qualche asso nella manica, se l'avete, in quella situazione che sapete: otterrete risultati favolosi!

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

Top del giorno venerdì 27 ottobre;

venerdì 27 ottobre; ★★★★★ sabato 28 e domenica 29;

★★★★ lunedì 23 e giovedì 26;

★★★ mercoledì 25 ottobre;

★★ martedì 24 ottobre.

Oroscopo e stelline settimanali: ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7. Questa settimana offre una serie di giornate promettenti. Il top della settimana è previsto per domenica 29 ottobre, che promette di portare un'energia particolarmente positiva, offrendo un'occasione unica per esprimervi al meglio. Giovedì 26 e venerdì 27 continuano a essere giorni molto positivi con cinque stelle, indicando opportunità e successi in arrivo.

Mercoledì 25 e sabato 28 ricevono quattro stelle, suggerendo che questi giorni saranno altrettanto positivi, anche se forse con un'energia leggermente meno intensa. Lunedì 23 ottobre riceve tre stelle, indicando una giornata moderatamente positiva, mentre martedì 24 ottobre 2023, con due stelle, potrebbe presentare alcune sfide. In generale, questa settimana sembra essere un periodo abbastanza positivo, con buone opportunità da sfruttare.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno domenica 29 ottobre;

domenica 29 ottobre; ★★★★★ giovedì 26, venerdì 27;

★★★★ mercoledì 25, sabato 28;

★★★ lunedì 23 ottobre;

★★ martedì 24 ottobre 2023.

♏ Scorpione: voto 9. Questa settimana si preannuncia straordinariamente positiva.

Il top della settimana è previsto per lunedì, con il Sole nel vostro segno, offrendovi un'energia particolarmente favorevole per esprimere il vostro potenziale e raggiungere importanti obiettivi. Martedì, mercoledì e giovedì continuano a ricevere il massimo punteggio di cinque stelle, indicando giorni eccezionalmente positivi, con opportunità e successi in arrivo. Questi giorni saranno particolarmente vantaggiosi per perseguire i vostri obiettivi e realizzare progressi significativi. Anche venerdì e sabato vantano quattro stelle, suggerendo che l'energia positiva continuerà a sostenervi, sebbene forse con una leggera diminuzione dell'intensità. Domenica 29 ottobre 2023 riceve tre stelle, indicando un giorno poco positivo, sebbene con una minore intensità rispetto agli altri giorni.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno lunedì 23 ottobre - Sole in Scorpione;

lunedì 23 ottobre - Sole in Scorpione; ★★★★★ martedì 24, mercoledì 25, giovedì 26;

★★★★ venerdì 27, sabato 28;

★★★ domenica 29 ottobre 2023.

♐ Sagittario: voto 6. Questa settimana offre un mix di giorni positivi e qualche momento abbastanza delicato. I giorni più favorevoli della settimana sono sabato e domenica, con cinque stelle, promettendo un fine settimana particolarmente positivo con opportunità e successi in arrivo. Lunedì, martedì e venerdì ricevono quattro stelle, indicando una buona serie di giorni in cui ci sono opportunità da sfruttare e obiettivi da perseguire. Mercoledì invece potrebbe essere una giornata assai poco positiva, con tre stelle relative ai periodi sottotono. Giovedì 26 ottobre 2023, con due stelle, potrebbe presentare alcune storture non ben specificate. Previsto un certo equilibrio tra giorni positivi e negativi per voi Sagittario. Siate pronti a sfruttare le opportunità quando si presentano e a superare le difficoltà con determinazione per massimizzare il vostro successo.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ sabato 28, domenica 29;

★★★★ lunedì 23, martedì 24, venerdì 27;

★★★ mercoledì 25 ottobre;

★★ giovedì 26 ottobre 2023.

♑ Capricorno: voto 6. Il 27 e 28 ottobre saranno giorni di grande successo e fortuna per voi, con cinque stelle. Arriverete a sentire particolarmente energici e motivati in questi giorni. Il 23, 26 e 29 ottobre saranno giorni di abbastanza buoni, viste le quattro stelle. Diciamo che arriverete a sentirvi particolarmente ispirati e creativi in questi giorni ma non avrete voglia ne tempo di mettere in pratica le cose. Il 24 ottobre invece sarà un giorno impegnativo, con anche ostacoli non messi in conto verso cui sarte costretti a correre ai ripari. Tuttavia, con un po’ di perseveranza e determinazione, riuscirete a superare queste difficoltà. Infine, il 25 ottobre sarà un giorno di riflessione e introspezione, considerando il periodo valutato con le due stelle dei momenti "no". Potreste sentirvi particolarmente sensibili e vulnerabili in questo periodo, onde per cui...

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ venerdì 27, sabato 28;

★★★★ lunedì 23, giovedì 26, domenica 29;

★★★ martedì 24 ottobre;

★★ mercoledì 25 ottobre.

♒ Acquario: voto 5. Questa settimana offre alti e bassi, con alcune giornate positive ma anche delle situazioni problematiche da affrontare. Il lunedì di inizio settimana si distinguerà come un giorno particolarmente favorevole, ottenendo il massimo punteggio di cinque stelle: in arrivo opportunità e successi in diversi ambiti della quotidiana esistenza. Martedì, mercoledì e domenica altresì, continueranno a essere giorni positivi, da considerare nella normalità espressa da quattro stelle. Volendo, tenete conto di eventuali suggerimenti: ci sono buone opportunità di centrare obiettivi in corso oppure già in programma. Giovedì 26 e sabato 28 ricevono tre stelle relative al sottotono, quindi indicano una giornata moderatamente negativa, sebbene con una minore intensità rispetto a quella di venerdì. Il 27 ottobre 2023 potrebbe presentare alcune situazioni abbastanza critiche con cui misurarsi.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ lunedì 23 ottobre;

★★★★ martedì 24, mercoledì 25, domenica 29;

★★★ giovedì 26, sabato 28;

★★ venerdì 27 ottobre 2023.

♓ Pesci: voto 8. La Luna in Pesci il 24 ottobre potrebbe porterà senz'altro un’esperienza emotiva intensa e profonda. In amore potreste sentirvi particolarmente vogliosi di essere coccolati e di coccolare, in particolare a inizio settimana. Per quanto riguarda i giorni con cinque stelle, ovvero il 23, 25 e 29 ottobre, potrebbero essere portatori di grande fortuna e successo per molti di voi. In molti vi sentirete particolarmente energici e motivati in generale. Il 26 ottobre potrebbe essere un giorno abbastanza facile da portare a fine. Tuttavia superare lievi difficoltà sarà uno scherzo per voi del segno. Il 27 ottobre potrebbe essere un giorno di riflessione e introspezione in quanto vi sentirete particolarmente sensibili e vulnerabili. Infine, il 28 ottobre potrebbe essere un giorno da dedicare all'assoluto relax, in quanto vi sentirete particolarmente esausti.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: