La settimana che va dal 13 al 19 novembre vedrà come protagonisti il Leone e la Bilancia, rispettivamente in prima e seconda posizione. Ariete e Cancro invece risulteranno essere i peggiori. Andiamo ora a vedere nel dettaglio la classifica settimanale di tutti i segni dello zodiaco.

Le prime tre posizioni

1° Leone: sarete particolarmente attivi e riuscirete a risolvere positivamente tutte le situazioni che vi si presenteranno. La vostra brillantezza vi permetterà anche di raggiungere dei risultati importanti, metteteci tutto il vostro impegno perché questa sarà una settimana cruciale.

2° Bilancia: la vostra determinazione potrebbe fare davvero la differenza, soprattutto per quel che riguarda le vostre vicende lavorative. Preparatevi anche a sacrificarvi per ottenere gli obiettivi che vi siete prefissati. Per quel che concerne l'aspetto sentimentale sarete magnetici e attrattivi.

3° Scorpione: molto probabilmente risolverete tutte le faccende che avete ancora in sospeso, con la chiarezza e l'intuito che da sempre vi contraddistingue. Sarete particolarmente propensi a mettere tutto su piano decisamente passionale, approfittate della settimana favorevole.

Le altre posizioni

4° Vergine: potrebbe essere la settimana giusta per prendere alcune decisioni importanti e per parlare di futuro con la persona amata, avete infatti in mente delle cose concrete che riguardano la vostra vita di coppia.

In ambito lavorativo potreste ricevere delle gradite sorprese.

5° Capricorno: sarete un po' indecisi riguarda ad alcune situazioni che rischiano di sconvolgere la vostra quotidianità, applicatevi e riuscirete a venirne a capo senza conseguenze negative. Se ne avete bisogno cercate anche un supporto che vi faccia sentire maggiormente tranquilli.

6° Sagittario: risulterete essere molto decisi e niente e nessuno sembrerebbe potervi scalfire, continuate senza problemi e portate avanti le vostre idee. Potrebbe esserci qualche inciampo: cercate di risolverlo e non preoccupatevi troppo del parere altrui.

7° Gemelli: la settimana potrebbe andare avanti in maniera piuttosto tranquilla, cercate solamente di non renderla troppo soporifera.

La pigrizia potrebbe riversarsi contro di voi e annoiare le persone che vi sono accanto. Serenità, ma non troppa.

8° Toro: risulterete essere poco determinati e particolarmente scostanti, farete fatica a effettuare alcune cose che inevitabilmente dovrete fare. Non fatevi prendere dalla pigrizia e cercate di muovermi un pochino. Ci potrebbe essere qualche incontro interessante nel fine settimana.

9° Acquario: nelle varie giornate ci saranno delle situazioni non troppo agevoli da risolvere, cercate di tenere conto di qualche consiglio che vi potrebbe far aprire gli occhi su alcune dinamiche. Anche la situazione economica potrebbe non essere delle migliori.

10° Pesci: da un punto di vista sentimentale non sarete particolarmente brillanti, cercate di essere più concreti e non affidatevi esclusivamente al caso.

Lasciate da parte il nervosismo che sembra pervadere la vostra anima, tutto poi risulterà essere maggiormente sereno.

11° Ariete: evitate di agire in modo impulsivo. Quando dovete risolvere delle questioni con qualcuno, fatelo sempre con la massima educazione e maturità. L'ideale sarebbe rimandare e non impelagarsi in vicende un po' scomode, potreste uscirne sonoramente sconfitti.

12° Cancro: potreste sentirvi poco considerati e non avere molta voglia di uscire e di fare vita sociale, non rimanete però troppo sulle vostre e cercate di coinvolgere maggiormente i vostri familiari in alcune problematiche. Prendete la vita con più filosofia e cercate sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno.