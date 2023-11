L'oroscopo del fine settimana che va dall'11 al 12 novembre vedrà un Sagittario ingegnoso al lavoro, volto a cercare di mettere sul piatto progetti più interessanti, mentre Scorpione potrà contare su un'ottima intesa di coppia. Leone non dovrà superare certi limiti in amore, mentre Pesci godrà di un ottimo equilibrio tra amore e impegni di lavoro.

Previsioni oroscopo weekend 11-12 novembre 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale complicata nel corso di questo fine settimana. Venere in opposizione potrebbe rendere difficile il vostro rapporto con il partner.

Attenzione a non superare certi limiti. Per quanto riguarda il lavoro sarete ben concentrati sui vostri progetti grazie a Mercurio in trigono, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale in calo secondo l'Oroscopo. La giornata di domenica in particolare potrebbe causare qualche incomprensione o disagio tra voi e il partner, colpa della Luna in opposizione. Siate pazienti, ma soprattutto comprensivi. Per quanto riguarda il lavoro avrete qualche idea in più. Giove porterà un po’ di fortuna, ma con Marte opposto le energie potrebbero non essere molte. Voto - 6️⃣

Gemelli: con Venere in trigono dal segno amico della Bilancia sarete in grado di vivere un bel rapporto secondo l'oroscopo del fine settimana.

Anche voi single sarete più romantici, e potreste riuscire a fare breccia nel cuore della vostra fiamma. Sul fronte professionale Mercurio opposto potrebbe causare qualche imprevisto. Non siate dunque precipitosi nelle vostre faccende. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale altalenante per voi nativi del segno. Venere sarà stabile in Bilancia, mentre la Luna cambierà spesso il vostro umore.

Cercate di non causare discussioni da poco all'interno del vostro rapporto di coppia o in famiglia. Sul fronte professionale Marte e Giove vi daranno quella spinta utile per raggiungere buoni successi. Voto - 6️⃣

Leone: con la Luna in opposizione dal segno della Scorpione durante la giornata di domenica sarà importante non superare certi limiti in amore.

Anche se Venere sarà favorevole, abbiate pazienza. Il vostro rapporto non sarà in crisi, ma una piccola incomprensione può capitare a chiunque. Nel lavoro Mercurio vi aiuterà a gestire in modo più razionale i vostri progetti, ma attenzione a Marte in quadratura che potrebbe stancarvi. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale ottima secondo l'oroscopo, anche se non esente da qualche sbavatura. In amore la Luna vi aiuterà a vivere una relazione matura e sana. Se siete single sarete propensi ad approfondire un legame con una persona per voi molto interessante. In ambito lavorativo Marte e Giove vi aiuteranno molto nei vostri progetti. Attenzione però a Mercurio che potrebbe causare qualche imprevisto.

Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo ottimo sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi aiuteranno a rimettere al centro il rapporto con la persona che amate, arricchendolo di momenti davvero unici. Sul fronte professionale Mercurio sarà dalla vostra parte e vi aiuterà a trovare la direzione giusta per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in congiunzione illuminerà il vostro fine settimana, permettendovi di vivere un rapporto più maturo e affiatato. I cuori solitari potrebbero finalmente fare un passo avanti e avvicinarsi alla persona che amano segretamente. In ambito lavorativo Marte e Saturno porteranno energie e risorse a sufficienza per portare avanti efficacemente le vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Sagittario: con Mercurio in congiunzione al vostro cielo riuscirete a gestire le vostre mansioni in modo più ingegnoso, ottenendo risultati migliori. Anche sul fronte sentimentale ci sarà una migliore intesa con la persona che amate grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Se siete single sarete più decisi a manifestare le vostre emozioni verso la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Capricorno: non sarà il fine settimana ideale per parlare di sentimenti, considerato che la Luna e Venere saranno contrari. Il vostro rapporto sarà un po’ più rigido, ma non per questo le cose dovranno necessariamente andare male. Abbiate la forza per reagire. In ambito lavorativo potrete ancora contare su Marte, Giove e Saturno per mettere insieme ottimi progetti.

Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale nel complesso positiva secondo l'oroscopo. Il pianeta Venere in trigono vi permetterà di godere di un bel rapporto con il partner, ma attenzione alla Luna in quadratura nella giornata di domenica. In ambito lavorativo vi darete da fare grazie a Mercurio, ma con Marte in quadratura attenzione a non sovraccaricarvi di lavoro. Voto - 8️⃣

Pesci: sarà un weekend tutto sommato equilibrato e piacevole per voi nativi del segno. Il rapporto con la persona che amate sarà stabile e la Luna vi darà una mano durante la giornata di domenica. In ambito lavorativo Mercurio sarà in quadratura. Tuttavia, potrete ancora contare sulla presenza benefica di pianeti come Marte, Giove e Saturno per svolgere efficacemente le vostre mansioni. Voto - 7️⃣