L'oroscopo della giornata di martedì 21 novembre prevede uno splendente primo quarto di Luna poggiarsi nel segno dei Pesci, più attivo sul fronte sentimentale, mentre la curiosità e voglia di fare permetteranno ai nativi Sagittario di distinguervi sul fronte lavorativo. Toro dovrà curare di più la propria salute, mentre Leone vivrà una relazione armoniosa.

Previsioni oroscopo martedì 21/11 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vedrà Venere in opposizione dal segno della Bilancia secondo l'Oroscopo. Tra voi e il partner continuerà a non scorrere una splendida intesa, e non sarà facile entrare nel cuore della persona che amate.

In ambito lavorativo prendetevi il vostro tempo per portare a termine alcune mansioni. Non ci sarà motivo di avere fretta. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale tutto sommato discreta per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner non sarà così male, ciò nonostante sarà necessario che vi preoccupiate maggiormente della vostra salute. Per quanto riguarda il lavoro Marte potrebbe stancarvi un po’. In ogni caso, cercherete di dimostrare sempre il vostro impegno. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà un cielo non ottimale per voi in questa giornata di martedì. La Luna e Venere saranno in contrapposizione tra loro. Non sempre infatti sarete in grado di manifestare al meglio i vostri sentimenti e godere al meglio del vostro rapporto.

Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti, ma alcune difficoltà da parte di Mercurio potrebbero rendere il periodo stressante. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di martedì che vedrà la Luna in buon aspetto, pronta a darvi una mano a risollevare il vostro rapporto. Certo, Venere rimane ancora in quadratura, tuttavia tra voi e il partner ci sarà una calma apparente che non dovrete sottovalutare.

Per quanto riguarda il lavoro, è vero, spesso alcuni progetti sono pesanti, stancanti o stressanti, ma i risultati che otterrete ogni volta vi permetteranno di sentirvi soddisfatti. Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna lontana dal segno dell'Acquario sarete in grado di esprimere bene i vostri sentimenti secondo l'oroscopo della giornata di martedì.

Single oppure no, crederete molto nell'amore e nell'amicizia, vero fulcro di una vita serena e armoniosa. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a prendere i vostri progetti con il giusto approccio, senza sprecare risorse. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale altalenante in questo martedì di novembre a causa della Luna in opposizione. Il rapporto con la persona che amate non attraverserà una crisi, ma attenzione a non superare certi limiti. In ambito lavorativo Mercurio potrebbe rallentare il progredire dei vostri progetti. Marte porterà energie e risorse, ma in ogni caso meglio non dare nulla per scontato. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo stabile e soddisfacente in amore grazie a Venere in congiunzione.

Single oppure no, vi sentirete più vicini verso la persona che amate, costruendo un rapporto basato sulla fiducia e passione. Nel lavoro Mercurio vi permetterà di essere precisi in quel che fate, senza mai sbagliare un colpo. Voto - 9️⃣

Scorpione: Marte in congiunzione porterà interessanti energie in questa giornata. Soprattutto se avrete a che fare con qualcosa di diverso dal solito, dimostrerete maggiore entusiasmo e voglia di fare, soprattutto voi nati nella seconda decade. In amore non abbiate paura di impegnare il vostro tempo con persone nuove. Potreste scoprire qualcosa di interessante anche su di voi. Voto - 8️⃣

Sagittario: l'aiuto di Mercurio, in congiunzione al vostro segno zodiacale, vi permetterà di distinguervi rispetto agli altri in questa giornata di martedì.

Siate fieri di quanto siete riusciti a fare. Sul fronte amoroso il periodo forse non sarà dei migliori per concentrarsi solo sulla parte romantica del vostro rapporto. Se il vostro partner avesse bisogno di voi, sarebbe importante essere pronti a sostenerlo. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna in sestile secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner ci sarà una migliore intesa, ma con Venere in quadratura avrete ancora un po’ di cose da sistemare. In ambito lavorativo vi prenderete cura dei vostri progetti grazie a Marte e Giove, con risultati soddisfacenti e incoraggianti. Voto - 7️⃣

Acquario: con Venere in trigono dal segno amico della Bilancia darete maggiore priorità alla vostra relazione di coppia, affinché questa possa rivelarsi sempre soddisfacente in ogni suo lato.

Nel lavoro potreste avere voglia di esplorare nuove strade, che possano rivelarsi stimolanti e proficue per la vostra carriera professionale. Voto - 8️⃣

Pesci: uno splendido primo quarto di Luna si poggerà nel vostro cielo in questa giornata di martedì. Il rapporto con la persona che amate sta lentamente migliorando e le occasioni per lasciarvi andare in un vortice di emozioni non mancheranno. Bene anche il settore professionale grazie all'aiuto di Giove, Marte e Saturno. Anche se andrete molto bene, non sottovalutate la presenza di Mercurio in quadratura. Voto -8️⃣