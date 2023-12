L'oroscopo della giornata di lunedì 11 dicembre prevede una Luna calante arrivare nel segno del Sagittario, che sarà in grado di mettere in risalto il proprio rapporto, mentre Scorpione risulterà piuttosto attraente. Toro riuscirà a essere produttivo sul posto di lavoro, mentre Leone dimostrerà una maggior maturità nei confronti del partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 11 dicembre.

Previsioni oroscopo lunedì 11 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: inizierete la nuova settimana con la Luna in trigono dal segno amico del Sagittario.

Sarà possibile godere di un rapporto più attivo e romantico, ciò nonostante attenzione a non avere grandi pretese. Sul fronte professionale meglio non agire d'istinto in questo periodo, evitando possibili imprevisti causati da Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali che vedrà stelle come Mercurio e Giove favorevoli. Sul fronte professionale riuscirete ad essere produttivi, e in grado di raggiungere risultati incoraggianti e soddisfacenti. Per quanto riguarda i sentimenti invece avrete a che fare con una Venere capricciosa nei vostri confronti, che potrebbe rendere più complicato il vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di lunedì sottotono in campo amoroso secondo l'oroscopo.

La Luna si troverà in opposizione dal segno del Sagittario, e potrebbe rendere questo periodo meno romantico del solito tra voi e il partner. Se ci sono dei problemi da risolvere, non tiratevi indietro, e dimostrate maturità. Nel lavoro queste giornate saranno fin troppo leggere e poco produttive per voi. Vi piacerebbe infatti poter lavorare a nuovi progetti in grado di riempire le vostre giornate.

Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale ottima secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Single oppure no, con Venere in trigono dal segno amico dello Scorpione, sarà possibile trovare la giusta scusa per trascorrere del tempo con la vostra fiamma e costruire un legame più forte. In campo professionale dovrete avere pazienza.

Questo periodo non sarà particolarmente produttivo, ciò nonostante state gettando le basi per un futuro migliore. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale che vedrà un pò di tranquillità all'interno del vostro rapporto grazie alla Luna in trigono. Tra voi e la persona che amate ci saranno ancora problemi da risolvere, ma in questa giornata potreste riuscire a trovare la giusta intesa. In campo professionale ve la caverete abbastanza bene, anche se vi piacerebbe poter ambire un pò più in alto. Voto - 7️⃣

Vergine: vita amorosa in calo in questo periodo a causa della Luna in quadratura. Il rapporto con il partner sarà ancora ottimo, ciò nonostante in questa giornata potrebbero mancare quelle dolci effusioni che a voi piacciono molto.

In campo professionale forse sarete un pò meno attivi del solito, ma in ogni caso vi darete da fare per completare i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo piacevole per voi secondo l'oroscopo. Questa atmosfera di festa accenderà il vostro entusiasmo, e con la Luna in sestile sarete in grado di condividere belle emozioni con la persona che amate. In campo professionale Mercurio potrebbe disorientarvi. Se avete completato di recente un percorso, potreste sentirvi smarriti. Prendetevi qualche momento per capire cosa fare adesso. Voto - 7️⃣

Scorpione: con Venere in congiunzione al vostro cielo, risulterete piuttosto attraenti nei confronti della persona che amate. Sarà dunque una splendida giornata per cercare di mettere in risalto il vostro rapporto.

In campo professionale potrete contare su stelle come Mercurio e Saturno per riuscire a raggiungere interessanti successi. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale illuminerà questo lunedì di dicembre. In amore godrete di un'atmosfera idilliaca insieme alla persona che amate, costruendo un rapporto davvero piacevole. In ambito lavorativo sarete attivi e ben organizzati in quel che fate, in grado di fare importanti passi in avanti. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di lunedì positiva per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, Venere vi darà una mano a vivere un rapporto romantico e piacevole con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito lavorativo potrete contare su Mercurio in buon aspetto per gestire in modo efficace le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale migliore grazie alla Luna in sestile. Il rapporto con la persona che amate rimarrà comunque problematico a causa di Venere in quadratura. Tuttavia, anche se non ci sarà del puro romanticismo, sarete capaci di mettere fine ad alcuni piccole incomprensioni e riuscire a fare piccoli passi avanti. Nel lavoro riuscirete a gestire bene le vostre mansioni, anche se ancora faticherete un pò a distinguervi dagli altri. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà la Luna in quadratura. Venere sarà favorevole, ciò nonostante non dovrete basare il vostro rapporto soltanto sulle emozioni. In ambito lavorativo seguirete il vostro intuito che, unito alla parte razionale grazie a Mercurio favorevole, vi permetterà di ottenere buoni risultati dai vostri progetti. Voto - 7️⃣