L'oroscopo della giornata di martedì 23 gennaio prevede un Toro innovativo in campo professionale, mentre il Cancro avrà bisogno di chiarire alcuni aspetti del proprio rapporto. Scorpione sarà aperto e sincero, mentre Leone sarà in cerca di nuove opportunità da cogliere. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 23 gennaio.

Oroscopo 23 gennaio segno per segno

Ariete: sfera sentimentale tutto sommato discreta. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura dal segno del Cancro potreste faticare un po’ a manifestare i vostri sentimenti.

Cercate di essere più sorridenti nei confronti della persona che amate. Sul fronte professionale vi piacerebbe risolvere tutto in uno schiocco di dita, ma purtroppo non sarà possibile. Dovrete rimboccarvi le maniche e fare del vostro meglio. Voto - 6️⃣

Toro: il rapporto con il partner sarà regolato da una bella Luna in sestile. Sarete capaci di entrare in empatia con la persona che amate e comprendere al meglio cosa potete fare per renderlo felice. In ambito lavorativo il vostro modo di fare sarà innovativo ed efficiente. I buoni risultati saranno garantiti. Voto - 9️⃣

Gemelli: non fatevi prendere dalla malinconia e dai cattivi pensieri se con il partner ci sarà qualche dissapore. Venere in opposizione metterà alla prova il vostro rapporto, ma voi dovrete dimostrare di essere pronti, manifestando i vostri sentimenti.

Nel lavoro raccoglierete i frutti del vostro duro impegno. Non saranno risultati da primo della classe, ma avrete modo di sentirvi sufficientemente soddisfatti. Voto - 6️⃣

Cancro: avrete bisogno di chiarire alcuni aspetti della vostra relazione. La Luna vi darà una mano a essere comprensivi e rispettosi verso il partner, ma alcuni discorsi non saranno semplici da affrontare.

In ambito professionale farete attenzione alle spese. Cercherete di mettere da parte qualcosa in vista di acquisti futuri. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale godibile. Con il partner ci sarà una discreta stabilità grazie a Venere in trigono, soprattutto per i nati nella terza decade. Sul fronte professionale tenterete nuove strade cercando di trovare nuove opportunità e terreno fertile su cui far crescere progetti di successo.

Voto - 8️⃣

Vergine: giornata solida in campo professionale. Il vostro metodo di lavoro sarà sempre valido e proficuo grazie a Marte e Mercurio. Con il giusto impegno raggiungerete risultati davvero importanti. In campo amoroso il rapporto con il partner sarà più avvolgente grazie alla Luna in sestile. L'ombra di Venere in quadratura si sta lentamente allontanando. Presto ci sarà il sole anche per voi. Voto - 7️⃣

Bilancia: non sarà un martedì memorabile, complice un cielo non particolarmente sereno. In amore la Luna non sarà vostra alleata e potrebbe mettere alle strette il vostro rapporto. In campo professionale vi sentirete confusi. Con Marte e Mercurio a sfavore vi sentirete in difficoltà, incapaci di prendere decisioni concrete per i vostri progetti.

In questi casi fate un passo indietro e chiedete una mano se necessario. Voto - 6️⃣

Scorpione: vi mostrerete aperti e sinceri nei confronti del partner. La Luna in trigono metterà in mostra la parte migliore del vostro rapporto e vi regalerà emozioni intense. Sul fronte professionale tutto procede come da voi previsto. Ciò nonostante non dovrete vivere di rendita: trovate sempre nuovi stimoli per mettere insieme progetti di successo. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali ottime in campo amoroso. Con Venere in congiunzione al vostro cielo arriveranno importanti opportunità per mettere insieme un rapporto forte e intimo. In campo professionale sarete abbastanza concentrati sui vostri obiettivi, mettendo insieme una giornata produttiva.

Voto - 9️⃣

Capricorno: periodo difficile in amore a causa della Luna in opposizione. Il vostro modo di amare non sarà sempre apprezzato dal partner. Dovrete averne più cura della persona e comprendere i suoi desideri. Per quanto riguarda il lavoro sarete molto comunicativi e collaborativi. Il sostegno di Marte e Mercurio vi permetterà di gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: quando siete con il partner tutto sembra risolversi facilmente. Se siete single gli incontri avvengono per caso, ma per voi si tratterà di una fortuna. Per quanto riguarda il lavoro le opportunità non mancheranno, ma dovrete essere in grado di coglierle se volete ambire in alto. Voto - 8️⃣

Pesci: una buona giornata.

La Luna vi darà una mano con la vostra relazione di coppia, ma dovrete fare ancora molti passi avanti prima che questa situazione si sblocchi. In ambito lavorativo tutto sembrerà procedere per il verso giusto. Presto anche voi raccoglierete i frutti del vostro impegno. Voto - 7️⃣