L'oroscopo della giornata di venerdì 19 gennaio prevede un Toro più risoluto in campo professionale, capace di essere rapido e conciso con i propri progetti, mentre Leone non dovrà giocare con i sentimenti del partner. Capricorno prenderà spesso iniziativa in ambito professionale, mentre Vergine pianificherà con saggezza e attenzione le proprie spese.

Previsioni oroscopo venerdì 19 gennaio 2024 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana abbastanza discreto secondo l'Oroscopo. Il rapporto con il partner sarà abbastanza piacevole grazie a Venere.

Se siete single un legame con una persona in particolare potrebbe farsi più intenso. Sul fronte professionale attenzione alle decisioni che prenderete per i vostri progetti. Con Mercurio e Marte sfavorevoli, potreste commettere degli errori. Voto - 7️⃣

Toro: con Marte e Mercurio dalla vostra parte, sarete più risoluti in campo professionale. Riuscirete ad essere rapidi e concisi in quel che fate, capaci di mettere insieme progetti davvero ben fatti. In ambito amoroso ci sarà una buona intesa con il partner grazie alla Luna in congiunzione, che renderà il vostro rapporto e la vostra vita sentimentale più movimentata. Voto - 9️⃣

Gemelli: il pianeta Venere in opposizione vi darà ancora qualche problema in campo amoroso secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

Single oppure no, dovrete essere più morbidi nei confronti della persona che amate, perchè solo insieme potrete andare avanti. Sul fronte lavorativo qualcosa finalmente inizia a muoversi a vostro favore, ma sappiate che il grosso del lavoro dovrete farlo voi. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale piacevole grazie alla Luna in sestile.

La vostra relazione di coppia si rivelerà stabile, e apprezzerete di più la compagnia della persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale invece faticherete molto a portare avanti i vostri progetti a causa di Mercurio e Marte negativi. Dimostrerete impegno in quel che fate, ma potrebbe non essere sufficiente.

Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere in contrapposizione tra loro secondo l'oroscopo. Single oppure no, sarà necessario non giocare con i sentimenti della persona che amate per non rovinare il bel rapporto che state cercando di costruire. Sul fronte professionale vi darete da fare in questo periodo. Cercherete di elevare la vostra posizione, ma non sarà così semplice. Voto - 7️⃣

Vergine: sarete in grado di pianificare bene le prossime mosse in campo professionale grazie a Mercurio e Marte in buon aspetto. Sarete in grado di gestire bene i vostri progetti, raggiungendo spesso risultati in linea con le vostre aspettative. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna sarà dalla vostra parte in questa giornata.

Ci sarà un'intesa migliore con il partner, ma attenzione comunque a quello che potreste dire o fare. Voto - 7️⃣

Bilancia: trovare entusiasmo o determinazione quando i vostri progetti non funzionano come dovrebbero non sarà facile secondo l'oroscopo di venerdì. Lavorare su progetti dove vi sentite più ferrati potrebbe esservi d'aiuto. Sul fronte amoroso Venere in sestile vi darà una mano a vivere una relazione migliore. I consigli del partner a volte potrebbero rivelarsi davvero d'aiuto. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di venerdì che vedrà la Luna in opposizione secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner non sempre ci sarà una bella intesa, ragion per cui sarà necessario non eccedere nei confronti della persona che amate.

Molto bene invece il settore professionale grazie a Mercurio e Marte in buon aspetto, che vi metteranno nelle giuste condizioni per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Il rapporto tra voi e il partner sarà stabile e piacevole, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Se siete single sarete aperti a nuove connessioni che possano rivelarsi appaganti. Sul fronte professionale sarete abbastanza lucidi e coerenti in quel che fate, capaci di raggiungere agilmente i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Capricorno: dimostrerete una certa determinazione in campo professionale secondo l'oroscopo della giornata di venerdì.

Il sostegno di Marte e Mercurio si rivelerà prezioso per portare avanti progetti di una certa taratura. Anche in amore vi sentirete in perfetta sintonia con la persona che amate grazie alla Luna in buon aspetto. Se siete single una nuova conoscenza potrebbe assumere una certa importanza in questo periodo. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali altalenanti in questa giornata di venerdì. Secondo l'oroscopo, la Luna si troverà in quadratura, e il rapporto con la persona che amate non sarà sempre così florido. In ambito lavorativo sarà una giornata nel complesso produttiva, con risultati in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in sestile vi darà sollievo in questo venerdì di gennaio.

Certo, Venere sarà ancora in cattivo aspetto, ciò nonostante riuscirete a stabilire un dialogo costruttivo con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro avrete abbastanza cura dei vostri progetti, e sarete in grado di centrare spesso i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣