L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 20 febbraio. In questo contesto andremo a valutare la giornata di martedì, confrontandola con i sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Pronti a scoprire chi, tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà vita facile?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 20 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 20 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Un periodo straordinario si prospetta all'orizzonte, almeno secondo le indicazioni astrali attuali. Nuovi interessi, soprattutto legati al tempo libero, potrebbero fiorire. Per coloro che ancora coltivano speranze di miracoli, non escludiamo l'arrivo di una inattesa e gradita attrazione fatale. Il sostegno di Saturno in sestile a Giove accrescerà il vostro umore, offrendovi esperienze insolite alle quali sarà difficile resistere. La giornata si preannuncia piacevole e dinamica soprattutto grazie alla Luna in Cancro. Nonostante gli impegni e le responsabilità, troverete l'occasione per regalare un sorriso dolce e ammiccante a chiunque lo meriti.

Nel lavoro, il vostro impegno sarà lodevole. Le vostre capacità vi permetteranno di ottenere il massimo da ogni progetto. In amore, se possibile, concedetevi uno strappo alle regole: dedicatevi completamente alla persona amata durante la serata, rendendola felice.

Scorpione: ★★★★. Un periodo moderatamente positivo si prospetta, pur immergendosi nella consueta normalità quotidiana.

In ambito amoroso, disperdete le vostre eventuali paure e iniziate a riporre fiducia nel vostro partner. Le stelle suggeriscono di gettare il guanto della sfida e cercare una risolutiva tregua. Presto vi troverete di fronte a momenti veramente speciali, pronti persino a dimenticare alcune incomprensioni passate: guardate al futuro con positività e fiducia!

Per i single, ci vorrà un po' per risvegliarsi, ma successivamente potrete godere di un eclatante recupero, caratterizzato da una notevole creatività. Un sogno, all'apparenza difficile da realizzare, potrebbe suscitare qualche turbamento: sarà sufficiente aprire gli occhi su ciò che vi tormenta per sentirsi incoraggiati. Sul fronte lavorativo, acquisirete sicurezza e presterete molta più attenzione nell'eseguire le vostre mansioni, con serietà e professionalità.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 20 febbraio annuncia un martedì vincente. In questa parte iniziale della settimana ogni desiderio diverrà realizzabile, quindi affrontate il periodo con piglio da veri positivi. Da ora in poi viaggerete a velocità sostenuta, grazie anche al favorevole sestile tra la Luna in Cancro e Urano in Toro.

Notizie entusiasmanti e soluzioni geniali ai problemi si profilano all'orizzonte, sia sul fronte lavorativo che in quello amoroso. Procederete con slancio, affrontando gli obblighi con leggerezza o prendendo decisioni rapide e sagge. I vostri sforzi si concentreranno sui progetti da avviare e sugli sviluppi della carriera, piuttosto che sul successo immediato. In amore, l'atmosfera si preannuncia intensa, in primis "sotto le lenzuola": preparatevi fisicamente e mentalmente. Sarà un periodo generoso ed espansivo con il partner, con abbondanti coccole e massaggi maliziosi in preparazione per le dure battaglie notturne...

Oroscopo e stelle del 20 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. L'oroscopo in vista della giornata di questo martedì, indica un periodo un po' sottotono. In ambito sentimentale, la quadratura tra Giove e Venere potrebbe rappresentare un ostacolo per la vostra serenità. Questo stato d'animo potrebbe impedirvi di pianificare le cose come vorreste. Avrete la sensazione che tutto sfugga di mano e, in proposito, non potrete fare molto. Tuttavia, evitate di agitarvi ma lasciate andare le cose: vedrete che alla fine della giornata ritroverete la serenità perduta. Per i single, un breve disagio potrebbe agitare i vostri sogni. Alcune congiunzioni astrali potrebbero non essere favorevoli e voi potreste peggiorare la situazione.

Evitate di mostrarvi permalosi. Durante la giornata potrebbe verificarsi qualche piccola controversia con gli amici. Mettete da parte l'orgoglio e cercate di chiarire eventuali dissapori: tenete presente che non sarà la giornata adatta per discutere. Per quanto riguarda il lavoro, sarete inclini a cercare novità e aspirare ad una crescita professionale, persino considerare un cambio di occupazione.

Acquario: ★★. L'oroscopo del giorno indica un periodo impegnativo. In ambito sentimentale, state attraversando una fase di forte instabilità, purtroppo nemmeno questo martedì porta buone notizie. Si consiglia di attendere qualche giorno e fare chiarezza sui vostri veri sentimenti. In una relazione, il partner potrebbe continuare a desiderare una maggiore presenza e partecipazione da parte vostra.

Tuttavia, molti di voi preferiscono dedicare più tempo a se stessi e meno alla persona amata. È importante trovare un compromesso al più presto! Per i single, non sorprendetevi se a tratti vi sentite indecisi o confusi sulle scelte da fare o sulla strategia da seguire. Potreste avvertire fatica e sentirvi destabilizzati. Chiariate la situazione e cercate di evitare malintesi. Gestite i rapporti amichevoli con i familiari senza dare nulla per scontato. Sul fronte lavorativo, la stanchezza potrebbe farsi sentire, ma è importante resistere e non mollare proprio in questo momento.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 20 febbraio, prevede una giornata all'insegna del sorriso. In gran parte, sarà caratterizzata dalla passione più sfrenata.

Se avete già qualcuno che amate, è il momento di mettervi all'opera! Sia che siate in coppia o single, seguendo attentamente la ricetta migliore, non avrete difficoltà a essere felici con la persona che vi piace. Un pizzico di fantasia, una spolverata di romanticismo e molta disponibilità saranno sufficienti per ottenere ciò che il vostro cuore desidera ardentemente. Nel settore professionale, questa è la giornata ideale per seminare: il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con ciò che vi circonda. Con metodo, organizzazione e attenzione ai dettagli, saprete affrontare qualsiasi imprevisto. Animati da una spinta positiva, sarete pronti a riconoscere i vostri errori e ad ascoltare senza controbattere le lamentele di chi lavora al vostro fianco.