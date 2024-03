L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 6 marzo. Attenzione puntata in esclusiva sui segni appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco. Curiosi di sapere chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà il massimo supporto astrale?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 6 marzo focalizzandoci sulle dinamiche sia lavorative che sentimentali interessanti questo nuovo mercoledì.

Previsioni zodiacali del 6 marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'. Un mercoledì eccezionale si prepara a fare ingresso trionfale.

In ambito amoroso, la musa dei poeti si impegnerà al massimo per far rinascere una relazione importante. Il cielo intensificherà l'armonia, rendendo perfetto il dialogo con le persone del vostro giro. Mostrerete abilità nel condividere con il vostro compagno/a le sensazioni più intime che provate. Se avete una relazione consolidata, la giornata vedrà rinforzarsi l'intesa, arricchita da piacevoli interessi da condividere. Per i single, il periodo sarà vissuto intensamente, con l'adrenalina che scorrerà a fior di pelle. Gli incontri con le persone care e l'arrivo di buone notizie contribuiranno a rendervi entusiasti. La forma fisica sarà invidiabile; vi sveglierete pronti a sfruttare al massimo ogni istante della giornata, contagiando chiunque entri in contatto con voi.

Nel lavoro, sarà un periodo favorevole per migliorare l'attività di sempre. Possibile un incremento dei guadagni.

Scorpione: ★★★★. Un periodo tranquillo si prospetta, immerso nella consueta normalità. Date le premesse, evitate di riversare il vostro nervosismo in famiglia. Piuttosto, cercate di razionalizzare e individuare la causa del problema per risolverlo alla radice.

Sul fronte lavorativo, tutto cambia: con la complicità delle stelle, potrete concludere ottimi affari. Afferrate al volo ogni opportunità che si presenterà durante la giornata, facendo attenzione a non urtare la suscettibilità di chi potrebbe esservi utile in futuro. Per quanto riguarda l'amore, parlando ai single, una conquista stuzzicherà il vostro cuore, eccitando dolcemente i sensi e la passionalità interiore.

Venere sarà dalla vostra parte, a patto che lasciate da parte la vostra risaputa irruenza. Non tradirete certo la vostra fama di persone dotate di senso pratico, distinguendo le buone opportunità da quelle meno vantaggiose. Con saggezza, valuterete il pro e il contro prima di accettare nuovi incarichi a livello di amicizia.

Sagittario: ★★. La giornata di mercoledì non si prevede particolarmente favorevole. L'aggiunta poi di un ascendente poco positivo potrebbe complicare ulteriormente le cose. L'opposizione in atto tra Venere e Urano metterà a dura prova la vostra vitalità. La visione fiduciosa del futuro lascerà spazio a una sensazione sfumata di incertezza. Avrete molte responsabilità nei confronti vostri e di chi avete a cuore: non arrendetevi al nervosismo, cercate di affrontare le situazioni con fiducia.

Nel lavoro, se vi sentiste intrappolati in una professione che non vi soddisfa appieno, avrete l'opportunità di rimettervi in gioco. In amore, è essenziale che il partner armi sé stesso di santa pazienza di fronte ai vostri sbalzi d'umore. Con qualche coccola, chi amate riuscirà a farvi tornare il sorriso.

Oroscopo e stelle del 6 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. In amore, sarà la dolcezza a prevalere nei rapporti a due durante questa giornata. La dolce metà si aspetta da voi un po' più di dolcezza: tirate fuori la parte più tenera e delicata del vostro cuore! Con Urano in posizione benevola (trigono alla Luna nel vostro segno), acquisirete la capacità di esprimere sentimenti sinceri, rendendovi più romantici e passionali del solito.

I single, grazie all'organizzazione, realizzeranno che le azioni e i propositi in atto saranno ben indirizzati. Vi sentirete davvero magnetici, grazie agli influssi favorevoli delle stelle. In alcune fasi del periodo risulterete sensuali e carismatici, attirando l'attenzione di molte persone. Anche se non avrete certo intenzione di fare "strage di cuori", approfittate del fascino per costruire nuove relazioni. Sul fronte lavorativo, il successo sarà a portata di mano e i superiori saranno grati degli sforzi fatti.

Acquario: ★★★★★. Giornata sotto gli ottimi auspici di positività. L'amore sarà il protagonista assoluto del periodo. I rapporti consolidati da poco potranno acquisire nuova linfa, grazie ai benefici aspetti della Luna.

Approfittate di questa fase astrale per concedervi una giornata di meritato relax. Sarà un'occasione per riempire di attenzioni il partner, trascorrendo momenti tranquilli. In alcune fasi le stelle del periodo regaleranno forti passioni e molta sensualità, permettendovi di esplorare liberamente nuove relazioni, senza conseguenze per il rapporto di coppia. Per i single, le stelle renderanno la vita sociale particolarmente dinamica. Potreste entrare in contatto con nuove persone, simpatiche e brillanti, dalle quali nasceranno buone amicizie. Tra una chiacchiera e l'altra potreste incrociare lo sguardo di qualcuno che vi colpirà sin da subito. Nel lavoro, le ambizioni saranno agevolate dalla nascita di nuove iniziative.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 6 marzo, evidenzia un periodo intriso nella scontata routine. A molti del segno l'ordinarietà è gradita, spesso preferita al caos o alle novità improvvise. Tuttavia, sappiate che affronterete un periodo non negativo, già di per sé una conquista. La vostra natura distratta persisterà, e talvolta faticherà ad allinearsi con ciò che avrete tra le mani. Comprensibilmente, la routine potrebbe pesarvi in certi momenti: non drammatizzate, ma approfittate di questa parentesi di tranquillità per recuperare forza. Nel lavoro, l'attività procederà a un ritmo mediocre. Potreste avere qualche dubbio su alcune scelte fatte: mantenete la calma, saranno solo nuvole passeggiere e nient'altro.

Per quanto riguarda l'amore, aspettatevi emozioni intense, sogni ad occhi aperti e incursioni nel mondo straordinario dell'avventura, con possibili flirt. Affinché ciò si avveri, sarà importante essere dotati di un buon ascendente.